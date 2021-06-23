 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Насколько вообще можно доверять Соединенным Штатам – вот в чем вопрос, - С.Черняховский
09:37 24.06.2021

Как представить отношения США и РФ нормальными

Слова Байдена о возврате отношений Америки и России в "нормальную колею", с одной стороны, звучат естественно. С другой стороны, они многозначительны. И наконец, не вполне понятны. Ибо никем не определено, что считать "нормой" в отношениях США и РФ.

Нормой можно считать то, что было лучшим в истории двусторонних отношений. И можно считать то, что стало наиболее привычным. По ряду причин, в том числе, учитывая обладание каждой из двух держав возможностью уничтожить все живое на Земле, невраждебные, упорядоченные отношения между ними – это во многом ключ к устойчивости всей системы современных международных отношений.

США и РФ обречены на ту или иную меру соперничества; их нормальные отношения – это отношения своего рода сотрудничества-конкуренции, что может быть вполне продуктивным. Залогом продуктивности здесь являются два ограничивающих фактора: интересы каждой державы и границы безопасности каждой из них. Каждая сторона должна отказаться от выведения соперничества в зону, где это наносит ущерб фундаментальным интересам другой стороны.

Проблема в том, что отношения двух держав уже давно перенесены в зону нанесения чувствительного ущерба интересам одной из них – России. И пребывают отношения в таком состоянии уже треть века. Их нормализация означала бы вывод их из этой зоны и восстановление равновесия позиций.

Само по себе предложение Байдена о "нормальной колее" может быть связано и с внутриполитической двусмысленностью его президентства, и с необходимостью передышки ввиду пробуксовки программы изоляции России.

Нынешний этап ухудшения американо-российских отношений начался даже не с 2014 года, не с Крыма. Он начался с президентской избирательной кампании 2012 года в России, с угроз Байдена в адрес Путина, с попыток предотвратить выдвижение последнего кандидатом на пост президента РФ. Вмешательств во внутренние дела России в последние годы было более чем достаточно, даже не говоря об агрессии США против России на территории Украины.

Теперь Байден предлагает отношения "нормализовать", то есть, по сути, признает неудачу США в кампании борьбы против РФ.

Однако, во-первых, десяток лет назад тот же Байден уже говорил о "перезагрузке", а через два года призвал к смене власти в России. Теперь он говорит о нормализации, но на какое время: снова на два года?

Во-вторых, СССР / Россия и США конкурируют и соперничают с 1945 года. СССР несколько раз соглашался на нормализацию: в конце 50-х, в начале 70-х, в конце 80-х. Закономерностью было то, что каждый раз США шли на это, ощущая исчерпание сил, но каждый раз переходили в наступление, как только представлялась возможность. Все предыдущие договоренности США при этом отбрасывали. По отдаленной аналогии это напоминает отношения с Турцией в XVIII-XIX веках: "вечный мир" – война, "вечный мир" – война…

Насколько вообще можно доверять Соединенным Штатам – вот в чем вопрос.

В-третьих, предложение Байдена, как уже сказано, означает признание определенной неудачи США в кампании против России. Поэтому новый "мир" предполагает новые условия – с уступками со стороны того, кто потерпел неудачу. Здесь не может идти речь о воспроизведении того, что было.

США предлагают вновь "мириться" не потому лишь, что цветная революция в РФ не состоялась. Они предлагают это и потому, что испытывают трудности практически на всех направлениях своей политики. Им нужно не только избавить себя от лишних напряжений в противостоянии с Россией, но и добиться ее непротиводействия по ряду направлений, а в отдельных случаях и сотрудничества. А за то, что тебе нужно, всегда требуется платить.

Для России предложение мира оправданно, если этот мир принесет ей приобретения, если другая сторона откажется от ряда позиций, по которым она создавала и создает проблемы для России.

Если говорить об относительно умеренном понимании проблемы, то в первую очередь речь должна идти об отмене режима санкций. Для нас неприемлемы попытки США претендовать на право определять "виновность" или "невиновность" России в чем-либо и любые дискриминационные меры по отношению к нам. Соответственно, США должны выдать России всех ее граждан, осужденных американскими судами по известным спорным делам, подобным "делу Бута". Это первое.

Второе. США, безусловно, должны отказаться от поддержки любых сил в России, замешанных в участии в условном "болотном процессе".

Третье. Одним из существенных спорных моментов в последние годы был вопрос об американских войсках в Европе, особенно поблизости от границ с РФ. Движение по пути нормализации отношений невозможно без снятия этого противоречия, то есть без отказа от размещения Вооруженных сил США в зоне безопасности России.

Четвертое. Все последние годы США поддерживали в непосредственной близости от границ России враждебные ей политические силы: в Грузии, на Украине, в Прибалтике, превращая эти республики в свои базы. России это не нужно. Прибалтика, Закавказье, Украина – зона естественно-исторических и геополитических интересов России; судьба народов, проживающих там, Москве не безразлична, она несет за них историческую ответственность. США должны прекратить свою активность на этих территориях, признать ответственность России за них и не препятствовать возможным проявлениям взаимного тяготения проживающих там народов к реинтеграции.

И наконец, пятое. США должны прекратить все действия против союзных России сил на Ближнем Востоке, попытки организовать свержение власти в этих странах.

Предлагаемый формат можно считать чрезмерным, можно таким его не считать. Его можно полагать возможным или невозможным, не говоря уже о том, что непонятно, решится ли российская дипломатия твердо настаивать на соблюдении данного формата.

В любом случае это те позиции, соблюдение которых делает для России принятие предложения Байдена имеющим существенное значение, а несоблюдение – не имеющим такого значения. И принятие предложения американского президента без учета и соблюдения интересов России не будет носить характер движения по пути нормализации отношений – оно превратится в односторонние уступки со стороны России.

Это если вести речь о возвращении американо-российских отношений "в нормальную колею".

Сергей Черняховский
23.06.21

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624516620
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