Афганскую армию в последний бой поведет таджик - генерал Бисмилла Хан

11:05 24.06.2021

Президент Афганистана сменил министров обороны и внутренних дел на фоне активизации боев с талибами



Президент Афганистана Ашраф Гани сменил министров обороны и внутренних дел, а также начальника штаба армии на фоне растущих потерь среди сил безопасности Афганистана в результате резко участившихся боев с талибами, передает Reuters.



Афганские силы безопасности сражаются с талибами в 28 из 34 провинций страны, а в последние недели исламские группировки претендуют на дополнительные территории.



Бисмиллах Хан Мохаммади был назначен временным министром обороны вместо Асадуллы Халида, который недавно вернулся в страну после продолжительной болезни, в то время как Абдул Саттар Мирзаквал был выбран новым министром внутренних дел вместо Хаятуллаха Хаята.



Генерал Вали Мохаммад Ахмадзай был назначен новым начальником штаба армии, сменив генерала Ясина Зиа.



В пятницу 24 афганских спецназовцев были убиты и десятки ранены во время боя за возвращение захваченного талибами района в северной провинции Фарьяб, сообщили представители службы безопасности.



Талибан развернул кампанию по расширению своего влияния по всей стране, поскольку США начали вывод войск с 1 мая, закрыли некоторые базы и передали их афганскому правительству.



С тех пор, как США объявили в апреле о планах вывести все свои войска к 11 сентября, талибы захватили по меньшей мере 30 районов.



Представитель службы безопасности, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в последние недели из-за ожесточенных боевых действий афганские силы безопасности, гражданское население и талибы понесли чрезвычайно высокие потери.