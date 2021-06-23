 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганскую армию в последний бой поведет таджик - генерал Бисмилла Хан
11:05 24.06.2021

Президент Афганистана сменил министров обороны и внутренних дел на фоне активизации боев с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани сменил министров обороны и внутренних дел, а также начальника штаба армии на фоне растущих потерь среди сил безопасности Афганистана в результате резко участившихся боев с талибами, передает Reuters.

Афганские силы безопасности сражаются с талибами в 28 из 34 провинций страны, а в последние недели исламские группировки претендуют на дополнительные территории.

Бисмиллах Хан Мохаммади был назначен временным министром обороны вместо Асадуллы Халида, который недавно вернулся в страну после продолжительной болезни, в то время как Абдул Саттар Мирзаквал был выбран новым министром внутренних дел вместо Хаятуллаха Хаята.

Генерал Вали Мохаммад Ахмадзай был назначен новым начальником штаба армии, сменив генерала Ясина Зиа.

В пятницу 24 афганских спецназовцев были убиты и десятки ранены во время боя за возвращение захваченного талибами района в северной провинции Фарьяб, сообщили представители службы безопасности.

Талибан развернул кампанию по расширению своего влияния по всей стране, поскольку США начали вывод войск с 1 мая, закрыли некоторые базы и передали их афганскому правительству.

С тех пор, как США объявили в апреле о планах вывести все свои войска к 11 сентября, талибы захватили по меньшей мере 30 районов.

Представитель службы безопасности, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в последние недели из-за ожесточенных боевых действий афганские силы безопасности, гражданское население и талибы понесли чрезвычайно высокие потери.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - news.am
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