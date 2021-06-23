"Строим новый Синьцзян". Что увидели журналисты в печально известном регионе Китая?

11:08 24.06.2021

Кейт Каделл и Томас Питер, Рейтер



Два корреспондента Рейтер провели в Синьцзяне две недели. Они говорят, что туристические объекты в этом китайском регионе создают рядом с печально известными лагерями, а сотрудники службы безопасности ходят по пятам.



"Приехавшим в китайский Синьцзян показывали новые туристические центры, созданные в стиле тематических парков и рассказывающие об особенностях мусульманской уйгурской культуры этого региона. Но очевидными при этом были и усиленные меры безопасности и государственного надзора", - написали об увиденном корреспонденты агентства Рейтер Кейт Каделл и Томас Питер.



Туристы улыбались и, облаченные в традиционные одежды, позировали среди рекламных щитов, восхваляющих правящую Коммунистическую партию.



Выступление актеров в национальных костюмах. В период майских праздников древний город Кашгар принимает очень много туристов. 4 мая 2021 года.



Китай пытается отойти от проводимых последние несколько лет в Синьцзяне репрессий, в результате которых, согласно данным ООН и независимых исследователей, с 2016 года более миллиона представителей коренных этносов, в том числе казахов и уйгуров, поместили в "центры политического перевоспитания", которые Пекин описывает как часть попыток "искоренить экстремизм".



Что происходит в Синьцзяне?



Китай стремится превратить Синьцзян в патриотический, мультиэтничный регион, который будет светским, говорящим на китайском языке и привлекательным для местных туристов, которые тратят триллионы юаней в год на групповые туры.



Хотя Пекин заявляет, что репортеры могут свободно передвигаться по Синьцзяну, во время недавней двухнедельной поездки журналистов агентства Рейтер в регион за ними неизменно, днем и ночью, следила группа чередовавшихся людей в штатском.



В Синьцзяне журналисты Рейтер несколько дней находились под наблюдением неизвестных, 6-7 мая 2021 года.



Корреспондентам не удалось установить, кем были эти люди; они уходили, когда к ним пытались приблизиться, и не отвечали, когда к ним обращались.



В течение часа после того, как репортеры покинули свою гостиницу в Кашгаре через запасной вход, его закрыли колючей проволокой, а двери, ведущие к пожарной лестнице, заперли.



Автомобили и сотрудники полиции стоят на улице Кашгара, 4 мая 2021 года.



После посадки самолета в Урумчи, столице Синьцзяна, на борт поднялись полицейские в форме и сопроводили репортеров на взлетно-посадочную полосу на глазах у других пассажиров. Они сфотографировали удостоверения журналистов и записали данные, в том числе название отеля, в котором те планировали остановиться.



Министерство иностранных дел Китая и региональное правительство в Синьцзяне не ответили на запросы о комментариях относительно данных мер, а также амбиций, касающихся туризма в регионе.



Полицейские поднялись на борт самолета после посадки в аэропорту Урумчи и доставили репортеров к терминалу. 5 мая 2021 года.



"Что касается освещения событий в Синьцзяне иностранными журналистами, Китай всегда проявлял открытость и доброжелательность", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что журналисты должны строго соблюдать китайские законы в этом регионе.



"ПОСТРОИТЬ ЛУЧШИЙ СИНЬЦЗЯН"



Некоторые новые достопримечательности на юге Синьцзяна находятся всего в нескольких минутах езды от лагерей и тюрем, построенных для поддержки антиэкстремистской кампании Пекина.



Тюрьма строгого режима в Каракашском районе недалеко от Хотана, 28 апреля 2021 года.



В Кашгаре в момент, когда уйгурские музыканты играли для туристов с балкона живописного чайного магазина, около дюжины полицейских со щитами и дубинками вышли из окрестных переулков – там произошла смена дежурных.



Мужчины постятся во время Рамадана. Мечеть Цзяман в Хотане, 29 апреля 2021 года



На городских улицах и в сельской местности Синьцзяна пропагандистские материалы Коммунистической партии призывают к лояльности и этническому единству.



Рекламные щиты изображают президента Си Цзиньпина стоящим среди толпы улыбающихся уйгурских детей. Фрески на стенах домов в одном маленьком селении за пределами Хотана предупреждают о пороках экстремизма и изображают счастливые смешанные уйгурские и ханьские семьи.



Плакат, изображающий визит президента Китая Си Цзиньпина в промышленный парк в Кашгаре. 3 мая 2021 года.



"Стройте этническое единство, стройте китайскую жизнь, улучшайте Синьцзян", - гласил баннер на одном из жилых домов в Урумчи.



"Вечно укрепляйте поддержку родины каждой этнической группой", - говорилось на другом билборде на стене мечети в городе Чанцзи.



Туристический поток в основном ориентирован на внутренних путешественников и открывает новый источник дохода для региона на фоне санкций США. Китай ожидает, что в этом году Синьцзян посетит более 200 миллионов человек, а к 2025 году - 400 миллионов. В прошлом году показатель составлял 158 миллионов.



Часть минарета мечети в городе Чанцзи, недалеко от Урумчи. 6 мая 2021 года.



Правительство США ввело санкции в отношении китайских чиновников на фоне обвинений, что режим совершает геноцид в Синьцзяне путем программы интернирования, принудительной стерилизации и массовые передвижения рабочей силы.



Пекин отрицает обвинения в геноциде и заявляет, что его политика в Синьцзяне была необходима для искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов, которые планировали нападения и разжигали напряженность между уйгурами и ханьцами, крупнейшей этнической группой Китая.



Сторожевая башня тюрьмы в Кашгаре



В Хотане, префектуре, где уйгуры составляют большинство и на которую сильно повлияли программы интернирования, строится новый "старый город".



Каждые несколько метров на плакатах изображены дома до того, как они были снесены и заменены зданиями в соответствии с архитектурным стилем туристической застройки.



"Старое стало новым, благодарите Коммунистическую партию", - говорится на плакатах.