 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва будет оборонять Лукашенко до последнего
11:15 24.06.2021

Москва будет оборонять Лукашенко до последнего патрона
Россия никогда не даст в обиду белорусского президента. А белорусский народ?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Игорь Шатров
Сергей Смирнов (РБ)

Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств", - заявил РИА "Новости" посол России в республике Евгений Лукьянов.

"Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа".

При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический", не пояснив, впрочем, что под этим подразумевает.

Напомним, днем ранее ЕС добавил в белорусский санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, "все будет зависеть от ситуации в стране".

В тот же день о том, что принятые новые санкции не должны стать последними, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"То, что мы пережили в последние месяцы, неприемлемо, постоянные нарушения прав человека. Мы должны быть настроены на то, что санкции, которые мы сегодня приняли, не последние", - сказал он.

По его словам, ЕС намерен принятыми в понедельник санкциями "финансово опустошить" белорусское правительство.

"Это был сложный процесс, но мы достигли консенсуса, чем я очень доволен. Это также показывает, что многие страны, у которых есть экономические отношения с Белоруссией, готовы взять на себя убытки, чтобы ввести эти санкции. Это сигнал, что мы очень решительны, чтобы не уступать. Ни сегодня, ни в ближайшие месяцы это не изменится", - добавил министр.

Казалось бы, после санкций против критических для Минска отраслей экономики, таких, как калийная и нефтяная промышленность, дальше уже некуда? Или есть куда?

И что за критические обстоятельства, до которых Москва поддержит Минск? А после их наступления перестанет?

- Хороший вопрос, обнажающий проблему в целеполагании России, - считает белорусский журналист Сергей Смирнов.

- Вот Запад вводит санкции, приговаривая, что вводит их не против белорусов, но против "режима Лукашенко", чтобы у народа Белоруссии побыстрее появились честные выборы, демократия и права человека. То есть Запад падает четкие сигналы и белорусским элитам - "при Лукашенко у вас денег больше не будет", и работает с населением.

Россия же объясняет свою помощь словами: "Мы - союзники. Союзники друг друга не предают". Это легко истолковать не как помощь белорусскому народу, а как помощь лично Александру Лукашенко. Как обещание поддержать его, даже если его собственное население будет против.

"СП": - Есть ли такие обстоятельства, когда Россия не будет поддерживать Минск?

- Сложно сказать. Сейчас кажется, что все "красные линии" в конфронтации с Западом Минск уже перешел, но несмотря на это, публично Москва не призывает союзника к благоразумию, не говорит тому, что его где-то "заносит" на поворотах. И в то же время видно, что Кремль логику и действия союзника также не всегда до конца понимает, и публично где-то даже стесняется.

"СП": - Санкции против Белоруссии - это санкции против Белоруссии или против России тоже?

- У России есть багаж из собственных санкций. Санкции против Белоруссии - это санкции против Белоруссии. Но, учитывая то, что американские санкции, которые со дня на день прольются на Минск, очень токсичны, и наказывают всех контрагентов, работающих с теми, против кого вводятся ограничения, можно предположить, что многие российские кампании будут опасаться работать с Белоруссией, точно, как они боятся работать с Крымом.

Москва, в том числе из-за Минска, втягивается в новый виток холодной войны. Из истории видно, что "железный занавес" не способствует процветанию экономики и населения.

"СП": - Европейские чиновники не исключают еще одного пакета ограничений. Куда дальше? Есть ли, чем отвечать на все это?

- Это далеко не все организации и физлица, против которых могут ввести санкции. Всегда есть куда падать.

Доля белорусской экономики от общемировой составляет 0, 01 процента. Вряд ли с таким весом можно ответить чем-то серьезным. Разве что приостановить поставки европейской санкционки на территорию РФ, и перестать ловить на границе беженцев из третьих стран, которые стремятся попасть в ЕС. Кстати, последнее, похоже, уже сделали. Чем явно навлекут на себя еще один пакет санкций.

- Нет оснований для того, чтобы Россия передавала сигналы Белоруссии в публичной плоскости, - уверен руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

- Для этого существуют другие - дипломатические и прочие каналы. Конечно, это сигнал Западу, сигнал неопределенному числу адресатов, у которых по той или иной причине возникали сомнения на этот счет и чешутся руки поживиться Белоруссией.

"СП": - Что за критические обстоятельства, и когда они наступят?

- Они уже наступили. Очередной пакет санкций - это не конец, а последовательное продолжение давления на Белоруссию. Угрозы для белорусской экономики, для социальной сферы, вызванные санкциями, огромны. Ситуация еще не переросла в кризис, потому что существует небольшой запас прочности и инерция. Но без поддержки России экономике Белоруссии в условиях изоляционистских действий со стороны Запада грозит полный крах. И Евросоюз не скрывает, что готовится новый санкционный пакет.

"СП": - "Мы - союзники. Союзники друг друга не предают", - отметил Лукьянов. А Лукашенко в курсе? Готов ли он нас поддерживать вплоть до "критических обстоятельств"?

- Лукашенко в курсе. И как понимает этот тезис, так ему и следует. Напомню, как недавно нам стало известно, что Путин принял объяснения Байдена по поводу глупости, которую тот произнес. Так вот, я уверен, что большинству своих действий, которые вызывают вопросы у экспертов, Лукашенко дает объяснения в ходе многочисленных личных встреч с Путиным. И Путин их принимает.

Если бы этого не было, они бы не встречались так часто.

Геополитическая ситуация изменилась, и вскоре действия Белоруссии на международной арене будут еще более согласованными с Россией и даже внешне будут выглядеть таковыми. Это неизбежное следствие давления со стороны Запада. Пространство для маневра, которое в ущерб или на пользу (это отдельная тема) союзническим отношениям сохраняла Белоруссия на международной арене, сузилось. Уже не имеет смысла так ярко показывать независимость своей внешней политики, нескоординированность ее с российской. Напротив - это даже чревато негативными последствиями.

"СП": - По словам посла, "есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический". И в чем они заключаются?

- Оптимистический сценарий для Белоруссии состоит в ускоренной интеграции, объединении экономик России и Белоруссии в единую систему. И все идет к тому, что так и будет.

Пессимистический сценарий может быть запущен извне. Это повторение прошлогодних событий. Если внешние силы своими действиями смогут отвлечь внимание белорусских властей от интеграции и втянуть их в противостояние уличным протестам, ситуация может резко измениться. На мой взгляд, второго удара система не выдержит. Именно поэтому усилия Москвы и Минска сейчас направлены на завершение уже этой осенью переговорных процессов по интеграции.

"СП": - А есть ли такой сценарий, при котором Москва оставит Белоруссию? Или это нечто совершенно невозможное, как отдать Крым?

- Это украинский сценарий, когда Россию попросила на выход власть, но не народ. В случае госпереворота такой финал возможен и в Белоруссии. В силах ли его предотвратить Белоруссия? В союзе с Россией способна. В ином случае всем придется туго.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624522500
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