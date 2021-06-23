Свежая кровь исламской революции: пойдет ли новый президент Ирана войной на США

11:18 24.06.2021

Ибрагим Раиси заслужил репутацию ультраконсерватора и "неудобного кандидата" в диалоге с Западом. Что лишь мотивирует Тегеран искать партнеров и союзников в Центральной Азии и в первую очередь - в Таджикистане



ДУШАНБЕ, 21 июн - Sputnik. Иран определился с выборами президента - им стал бывший генпрокурор и один из ветеран Исламской революции Ибрагим Раиси, набравший 62% голосов.

Собственно, его победа была очевидна еще до начала голосования. Просто потому, что из предвыборной гонки еще на старте исключили его главных соперников. Высший руководитель (рахбар Ирана) аятолла Али Хаменеи не допустил до выборов ни бывшего главу парламента Али Лариджани, ни экс-президента и знаменитого скандалиста большой политики Махмуда Ахамадинежада.



И теперь перед новым президентом стоят три важнейшие задачи, решить которые еще не удавалось ни одному из предшественников - договориться с Западом, наладить торговлю с Центральной Азией, и, возможно, набрать политический вес, чтобы со временем пожизненно стать у руля государства.

Ни реформатор, ни радикал

Что касается ставки на Расиси и отстранения двух его ключевых конкурентов, то предвыборный расчет аятоллы Хаменеи понятен - консервативный Ахмадинежад безусловно лоялен руководству, но вдобавок он еще и опытный популист. Он вполне способен, как это не раз случалось ранее, выступить с любимой позиции защитника простого народа и на этой волне собирать голоса консервативной части общества.



А Лариджани, в свою очередь, был бы неплохим кандидатом от реформаторов - отличная замена Хаману Рухани, который эту повестку провалил. Добило партию условных "либералов" решение достаточно популярного вице-президента Мохсена Мехрализаде снять свою кандидатуру буквально за два дня до начала электоральной гонки.



Судя по всему, главный аятолла решил не рисковать и сделать избирательную кампанию более контролируемой, избежав по-настоящему конкурентной борьбы, чреватой волнениями и политической нестабильностью. По крайней мере, оба "отчисленных" кандидата лаконично покритиковали такую позицию Хаменеи, но этим все и ограничилось.

В итоге Ибрагим Раиси получал голосов больше, чем все остальные конкуренты вместе взятые. У фаворита электоральной гонки уже к середине субботы было 17 миллионов, а его главный соперник - секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи - всего 3,3 миллиона. У других двух кандидатов - главы Центробанка и зампреда меджлиса - и того меньше. За них проголосовали 3,4 миллиона избирателей.

Единственное, что могло подмочить триумф - рекордно низкая явка. Выборы прошлого президента Рухани тоже обошлись без очередей на участках, но тогда она составила 72%, тогда как сейчас всего 48,8%.

Но тот и не претендовал на лавры всенародного любимца, каковой имидж хочет создать себе Раиси. 17 миллионов голосов в 83-миллионной стране для этого очевидно маловато. В итоге голосование было продлено до полуночи, а потом и до утра следующего дня. Официальная причина - коронавирус, мол, люди не должны толпиться у кабинок.



Усидеть на двух стульях



Чем займется Раиси на новом посту, нетрудно догадаться: стабилизацией (а желательно - улучшением) политической и экономической обстановки внутри страны, а также усилением влияния Ирана в регионе. Куда интереснее, как именно его команда будет решать эти несколько противоречащие друг другу задачи.

Традиционная платформа религиозных консерваторов не отличается оригинальностью уже лет 50 - это конфронтация с Западом, агрессивная игра на Ближнем Востоке и экспорт шиитской версии ислама.

Вот и сейчас Раиси на первой большой пресс-конференции дал понять, что не будет встречаться с президентом США Джо Байденом ни при каких обстоятельствах, даже если Вашингтон выполнит все требования Тегерана в ходе текущих переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 года. Кроме того, он подтвердил позицию Тегерана, что программа баллистических ракет "не подлежит обсуждению".



Однако ставленнику аятоллы вскоре придется выступать в непривычной для себя роли дипломата-миротворца.

Несмотря на привычную ястребиную риторику Тегерана и сплочение военно-силового блока после убийства генерала Сулеймани, власти все равно очень хотят добиться снятия антииракских санкций. Других надежных способов быстро улучшить экономическое положение у них нет, а делать это необходимо.

Последние акции протеста в Иране в 2019-2020 году начались с роста цен на топливо в 50-200% и подорожания продуктов и очень быстро огласились лозунгами "смерть аятоллам". Выступления недовольных были подавлены властями, погибло, по разным оценкам, от 300 до 1500 человек. Хотя рахбару в очередной раз удалось удержать бразды правления в своих руках, но осадочек остался.

В конце концов, в сравнительно небогатой стране закручивать гайки до предела можно, только если страна эта находится в условиях полной изоляции и закрытия границ, с абсолютно прямой вертикалью власти. А Иран таким государством не является даже с учетом засилья аятолл, которым, судя по недавним событиям, немалая часть населения желает не отставки, а смерти.

И если Ибрагиму Раиси удастся не полностью снять, а хотя бы ослабить западные санкции и удержать цены в стране от бесконтрольной инфляции - то он действительно завоюет сердца избирателей и одержит победу намного большую, чем нынешние выборы.



Вот и сейчас новый президент, на той же пресс-конференции, несмотря на "не подлежащую обсуждению" позицию по ракетам все-таки призвал Вашингтон вернуться к подписанному шесть лет назад Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и снять все анти-иранские санкции.

Таджикистан ждет иранской дружбы

Достигать экономического благополучия Тегеран намерен не только путем снятия санкций и экспорта углеродов, но и за счет расширения деловых контактов с восточными партнерами, а точнее - со странами Центральной Азии. Вероятно, Тегеран спустя 10 лет все-таки намерен завершить строительство железной дороги Иран - Афганистан - Таджикистан - Кыргызстан - Китай. Проект недешевый, не раз ставившийся на паузу, но очевидно выгодный для всех сторон.



Во-вторых, одной торговлей дело не ограничивается. Так, в последний год Тегеран и Душанбе внезапно активизировали сотрудничество сразу по нескольким направлениям, включая энергетику и военную сферу.

Так, в апреле во время визита в Тегеран главы Минобороны Республики Таджикистан Шерали Мирзо его коллега, начальник Генштаба Ирана, заявил, что Тегеран и Душанбе договорились сформировать совместный комитет по обороне и военным вопросам. Чуть ранее страны в качестве жеста дружелюбия обменялись заключенными. А две недели назад в Душанбе прибыли глава иранского МИД и министр энергетики.

Внезапное оживление предметного диалога между странами несомненно было начато Рухани с одобрения высшего руководства Ирана и теперь будет продолжено новым президентом. В конце концов, ему нужно как можно больше союзников и международного влияния под стать его амбициям. Ведь именно Раиси вполне может стать новым верховным лидером Ирана. Тем более с нынешним рахбаром у них много общего - оба занимали пост президента, оба правоведы и богословы.



Вот только Хаменеи плавно приближается к своему 90-летию, и ему, очевидно, нужен преемник. Учитывая, что Раиси является сейидом - потомком пророка Мухаммада, - трудно представить более подходящую кандидатуру.