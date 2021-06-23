Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район

11:29 24.06.2021

23 июня 2021



Националистическое движение Казахстана постепенно набирает силу. Так называемые новые патриоты активно атакуют все, что может быть связано с Советским Союзом и Россией. На этот раз объектом их преследования стал герой Великой Отечественной войны генерал Иван Васильевич Панфилов. При этом официальная власть делает вид, что ничего не происходит.



Три позиции одной страны

На днях вхожий в акимат (администрацию) Алма-Атинской области историк по образованию Кали Ибраимжанов выступил с инициативой переименования одного из районов Алма-Атинской области, носящего имя легендарного генерала.



"Если бы к желанию народа прислушались и название района было переименовано, мы смогли бы избавиться от отголосков тоталитарного строя Советского Союза, и это стало бы величайшим счастьем в преддверии 30-летия независимости страны", - сказал он по этому поводу.

Надо сказать, что это не первая подобная инициатива. И называющий себя историком Кали Ибраимжанов далеко не единственный "новый патриот", ратующий за "Казахстан для казахов", без всего советского и тем более русского.



В то же время имя генерала Панфилова, как одно из наиболее громких геройских и при этом неказахских имен, подвергается атакам националистов также не в первый раз. Не далее как пару лет назад группа таких же, как Ибраимжанов, общественных активистов выступала с предложением переименовать алма-атинский парк имени 28 героев-панфиловцев. Характерно то, что в казахстанском обществе уже достаточно немало сочувствующих подобного рода деятелям.



Очевидно, что Казахстан стал страной, в которой одновременно существуют три параллельные реальности. Первая - официальная, в которой декларируется единство народа Казахстана, дружественные отношения и стратегическое партнерство с Россией, участие в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и, что немаловажно, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.



Вторая - тоже официальная. Ее выразил в своей статье, опубликованной на одном из порталов, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди:



"В условиях возросшей обеспокоенности по поводу антидемократических тенденций во всем мире важно то, что Казахстан действительно стремится к демократизации и политическим реформам, а это означает, что мы остаемся надежным партнером для США, Европейского союза и более широкого международного сообщества".

И третья - неофициальная, именуемая новой волной патриотизма. В ней последние тренды, во многом совпадающие со второй официальной и ориентированные в противоположную сторону от первой. Вознесение казахов над всеми остальными (кроме Запада, который воспринимается в качестве союзника и благодетеля), ненависть к соседям, стремление уничтожить все, что составляет основу дружбы народов, осквернение священной памяти, фальсификация летописи и переворачивание исторических фактов с ног на голову.



И эта волна в последнее время набирает силу, вовлекая все больше и больше сторонников. От них потом за версту несет оголтелым нацизмом и даже фашизмом, основанном прежде всего на активно культивируемой русофобии. Собственно, новый патриотизм по большому счету в ней и заключается.



Смену русских названий городов, районов, сел и улиц новые патриоты воспринимают не иначе как этапами своих побед. И, вдохновляясь ими, берутся штурмовать очередные высоты. Ратуют за то, чтобы вырвать из людских сердец память о героическом военном и созидательном мирном советском прошлом, побуждая людей отказаться от всего, что так или иначе о нем напоминает. За снос памятников, переписку учебников истории, изменение советских традиций и отказ от советских праздников. За то, чтобы все напрочь забыли, что когда-то в Казахстане, как и во всей былой большой стране, существовало бесплатное образование и медицина, не было беспризорников и попрошаек на улицах, расцветали наука, культура и искусство. Что по индустриальному потенциалу республика входила в пятерку сильнейших во всей Азии.



При этом предсказуемо забывают о том, что 90% всех зданий и сооружений по всему Казахстану были построены именно в советский период, с которым не связывают ничего, кроме голода 30-х годов прошлого столетия.



Проторенной тропой

Все это до боли напоминает процессы, происходящие в одной бывшей братской республике, беззаветно отдавшейся стратегическим кругам Запада, который использовал ее в своих интересах с известными целями. И вместо обещанных демократических прелестей принес на ее территорию длительную гражданскую войну, заставив власть ходить по миру с протянутой рукой.



Очевидно, что одни и те же давно разработанные методички применяются во всех странах постсоветского пространства. И ведь работает. Во многом благодаря отдельным представителям власти, поддерживаемым западными институтами влияния. Таким, как, например, депутат нижней палаты казахстанского парламента Берик Абдигали улы, возглавляющим Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.



Стоит сказать, что этого данной комиссии оказалось мало. И ее председатель поставил вопрос о реабилитации казахстанцев, воевавших на стороне фашистов в составе Туркестанского легиона. Ничего не напоминает?



Кстати, о председателе. Из персональной справки Берика Абдигали улы известно, что в 1995 году он закончил курсы американского Агентства по содействию науке, после которых проходил стажировку в органах госуправления США. Затем проходил специфическое обучение в Гарвардском университете, Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди (США) по направлению "Стратегическое планирование и управление", которое завершил в 1997 году. А в 2006 году работал советником мэра украинского города Вышгорода Киевской области.



Абдигали улы далеко не единственный с подобными взглядами в казахстанском парламенте. Достаточно сказать, что в его нынешний состав вошли пятеро выходцев из Фонда Сороса. Плюс целая группа ярых националистов, имена которых в Казахстане слишком известны, чтобы их называть. Да и в правительстве их немало.



При таком раскладе ничего удивительного в происходящих процессах нет. И если реабилитация предателей из Туркестанского легиона и других мусульманских частей СС все-таки состоится, стоит ожидать сноса памятников истинным героям, скульптур сталеваров, рабочих, колхозников, доярок, шахтеров. Поскольку, по мнению новых патриотов, вся эта символика мешает молодому независимому государству развиваться, проводить реформы, увеличивать зарплаты и пенсии до пресловутого европейского уровня.



Ермек Матаев, Алма-Ата