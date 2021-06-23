Великая Отечественная... Раненых красноармейцев возвращали к жизни 24 размещенных в Киргизской ССР госпиталя

11:44 24.06.2021

А поезда все прибывали...

Раненых красноармейцев принимали 24 специально сформированных госпиталя



Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)



Врачи и сестры милосердия госпиталя, эвакуированного в Киргизию. Фото: Центральный государственный национальный архив КР



C ноября 1941 года по июнь 1944-го в республику прибыли сотни военно-санитарных поездов. Их пассажиров принимали 24 госпиталя, специально сформированных для приема раненых красноармейцев. Через стационарную сеть этих медучреждений прошли более сорока тысяч человек. Около 70 процентов бойцов после лечения вернулись на фронт.



Около полуночи 12 ноября 1941 года на станцию "Фрунзе-1" прибыл необычный состав. В столицу Киргизии приехал военный госпиталь, переброшенный из Калуги. Так уж совпало, что именно в этот день город, расположенный недалеко от Москвы, заняли фашисты. Несмотря на позднее время, первый санитарный поезд из западной части СССР встречали не только медики, но и простые граждане.



Айнабюбю Жамалиева, оставив дома семерых детей, тоже пришла на станцию. Она принесла бидон с молоком для раненых бойцов. Угощала и спрашивала про мужа. Говорила она только по-киргизски и показывала фото супруга, а по щекам катились слезы. Солдаты догадывались, о чем хочет узнать женщина, но помочь не могли.



- Наш отец ушел на фронт в июле 1941 года, и от него долго не было известий, - вспоминает сын Айнабюбю Азамат Мамбеталиев. - Мама надеялась, что кто-то из раненых солдат воевал с отцом или им было что-то о нем известно. Она плохо говорила по-русски, поэтому попросила старшую дочь написать записку с фамилией отца и номером части, в которой он служил, чтобы показать ее прибывшим с фронта. Домой вернулась сама не своя. Долго сидела молча, а потом заплакала. Мама ведь никогда не видела столько изувеченных людей - без рук, ног или с обожженными лицами. Конечно, она сразу представила, что и с нашим отцом может такое случиться. От стресса мама слегла и долго болела, но велела старшей дочери относить в госпиталь молоко и яйца. Позже сестра отпросилась у нее работать там санитаркой.



Калужский госпиталь под номером 1081 на 1200 койкомест станет самым крупным в Киргизии. Сложнейшие операции в нем проводил один из опытнейших хирургов того времени профессор Моисей Фабрикант. Сортировкой раненых и самим госпиталем руководил известный врач Давид Оппенгейм.



Госпитали разворачивались в Киргизии в максимально короткие сроки и оснащались всем необходимым. На лечение раненых бросили лучшие медицинские силы, которыми располагала республика. Помогали чем могли и простые киргизстанцы. Несли одеяла, посуду, продукты. Женщины стирали бинты, постельное белье и одежду. А поезда все прибывали. Местные жители встречали каждый и спрашивали о ситуации на фронтах. К рассказам раненых о зверствах фашистов относились сначала с долей скепсиса. Люди отказывались верить в то, что человек, пусть и противник, может быть таким жестоким. Но вскоре многие убедились, что фронтовики не преувеличивают масштаб трагедии.



Курсы и дружины



Второй по величине город Киргизии - Ош - так же, как и Фрунзе, принимал раненых солдат. Здесь с осени 1941 года развернули эвакогоспиталь 4108.



С первых дней войны многие ошские мужчины-медики ушли на фронт. Их коллеги-женщины обратились к землячкам с пламенным призывом: "Мы обязуемся неустанно помогать нашей славной Красной Армии громить гитлеровскую свору людоедов. Напряжем все свои силы, способности на лучшее овладение специальностью, чтобы в любую минуту заменить товарищей, уходящих на передовые позиции. Всей нашей любовью к Родине, всей ненавистью к врагу обещаем крепить победоносный тыл. Отдадим все свои силы, дабы сохранить драгоценную кровь наших воинов, для этого мы переквалифицируемся. Нас 15 врачей, все мы изучаем военно-полевую хирургию, чтобы наши мужественные воины и командиры после ранений вскоре могли вновь стать в ряды сражающихся против кровожадного бандита Гитлера. Кроме этого наши медсестры будут изучать травматологию и переливание крови. С 1 августа 1941 года открывается годичная школа, готовящая новых медицинских сестер. Врачи А. Саркисова, Г. Сафроненко, В. Жидченко, В. Заславская, М. Бердина, О. Николаева. (г. Ош, 30 июля 1941 года)".



Десятиклассник одной из школ Федя Тертышный предложил в помощь профессиональным медикам организовать небольшую молодежную санитарную дружину. В нее записались 74 человека. Ребята учились оказывать первую медицинскую помощь и организовали дежурство у постелей самых тяжелых больных.



Девушки и женщины Киргизии на курсах медсестер и санитаров не только овладевали медицинскими познаниями, но и учились стрелять из винтовок, бросать гранаты, они даже умели обращаться с противотанковым оружием. Одна из выпускниц - Анна Матюшенко - работала водителем и перевозила раненых. Порой женщина не успевала смывать с кузова кровь раненых бойцов.



Судьба солдата



С самого начала основания госпиталя работали здесь сестрами милосердия Евдокия Телятникова, ее подруги Мария Глушкина, Ольга и Мария Владыкины и самая юная Настенька Клубникина или как ее ласково звали солдаты "наша клубничка". Девушки сутками не покидали операционную. Сменяя друг друга, они ассистировали хирургам, а после смены спешили к бойцам подбодрить их ласковым словом.



Киргизский школьник написал письмо Владимиру Путину



Как-то поздней октябрьской ночью тихий и мелодичный голос Евдокии Телятниковой привлек внимание недавно прооперированного солдата Максима Терещенко. Он попросил девушку принести ему попить. Она подошла к раненому и ласково стала объяснять, что ему пока пить нельзя. Потом взяла ватный тампон намочила его и всю оставшуюся ночь смачивала солдату губы водой.



Эта встреча для молодых людей стала судьбоносной. После выписки, перед отправкой на фронт Максим попросил руки Евдокии. Она согласилась, и здесь же в госпитале был заключен брачный союз. Через неделю молодой человек уехал воевать с врагом, а новоиспеченная жена осталась ждать супруга. И дождалась. Максим прошел большой боевой путь. Вернулся к своей Евдокии с наградами. С тех пор они больше не расставались.



Далекое-близкое

Соломон помог



В местных архивах сохранилось трогательное письмо раненого солдата к своей сестре в сибирское село "Светлый луч".



"Здравствуй, Аленка, - говорится в нем. - Вот выдалась минутка, и я попросил нашу сестру милосердия Айнаш написать тебе. Сам не могу пока, ранен в правую руку, но жив, слава богу. Отца на фронте не встречал, но хочу снова проситься на передовую. Может, тогда где-нибудь увижу его. Меня хорошо лечат здесь, в далекой Киргизии. Город называется Ош, и здесь есть гора. Местные жители считают ее священной. Называется она Сулайман-Тоо. Люди говорят, что в древности на ней стоял трон древнего царя Соломона и что гора исцеляет больных. Конечно, это красивая легенда, и я как комсомолец не могу верить во всякие народные сказки, но ради интереса все же сходил на нее с товарищем. Ну, ничего особенного, гора как гора. Прямо в центре города. А вот рана действительно стала заживать быстрее. Может, и правда помог этот Соломон. Здесь все необычно. Круглый и плоский хлеб называется лепешка, и есть еще напиток вроде как из молока кобылы - кумыс. Мне поначалу не очень понравился, но потом распробовал. Айнаш хорошо говорит по-русски, она добрая и у нее очень длинные косы. Прямо как у тебя. Только черные".