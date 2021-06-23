ООН бодрится: Талибы захватили только 50 из 370 афганских уездов

11:59 24.06.2021

КАБУЛ, 23 июня. Более 50 из 370 афганских уездов находятся под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ), заявила глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс.



"Захваченные уезды окружают столицы провинций, что говорит о том, что талибы готовятся к тому, чтобы попытаться захватить эти столицы после вывода войск", – подчеркнула она в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.



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По ее словам, эскалация конфликта в ИРА скажется на ситуации с безопасностью и в других странах, "как ближних, так и дальних".



Лайонс отметила, что единственным путем решения конфликта является мирное урегулирование, и призвала Совбез ООН при поддержке стран региона сделать все возможное, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам.



"Еще есть время не допустить худшего сценария, – сказала она. – Ключевой задачей международного сообщества в этот непростой период должно стать налаживание сотрудничества со всеми партнерами, чтобы обеспечить непрерывность работы тех институтов, которые заботятся о благополучии и безопасности афганцев. Я искренне надеюсь, что талибы понимают необходимость налаживания мирной жизни так же хорошо, как это осознает правительство в Кабуле".