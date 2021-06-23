"Решительное бегство" в разгаре: талибы под Кундузом, хотят торговать с Душанбе сами

12:02 24.06.2021

Движение "Талибан" (запрещено в России) продолжает наступление и в течение последних суток ещë больше приблизились к городу Кундуз, административному центру одноимëнной провинции на севере Афганистана, после серии военных успехов на границе с Таджикистаном, передаëт сегодня, 24 июня, Reuters.



Талибы ведут наступление и на востоке страны, в частности, в провинции Кунар.



Они уже взяли под контроль десятки районов в последние несколько недель на фоне продолжающегося вывода американских войск из Афганистана. По мере приближения к обозначенному ранее президентом Джо Байденом в качестве крайнего сроку для сворачивания самой длительной в истории США боевой миссии за рубежом - 11 сентября 2021 года - правительство в Кабуле неуклонно теряет позиции в стране.



Выступая в минувшую среду в американском Конгрессе, председатель Объединëнного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что под контроль "Талибана" перешëл 81 из 419 районных центров Афганистана. По его словам, 60 из них были захвачены ещë в прошлом году, до того, как этой весной начался вывод иностранных войск с афганской территории.



Как сообщало EADaily, 22 июня "Талибан" без боя захватил главный переход через границу Афганистана и Таджикистана - КПП "Шерхан-Бандар", а также весь прилегающий к нему район. В распространëнном на следующие сутки заявлении талибы заявили, что "приграничная торговля будет продолжена". Накануне талибы фактически полностью окружили расположенный в 50 километрах к югу от таджикской границы город Кундуз. По поступающим из региона сообщениям, здесь развернулись тяжëлые бои.



Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил 3 июня, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведëт к усугублению внутреннего конфликта. Глава СВР подчеркнул тогда, что конфликт в Афганистане будет усугубляться "по мере того, как неудавшаяся операция США, которую назвали "Решительная поддержка", завершается таким "решительным бегством".