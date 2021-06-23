Жапар-хан, забыв все обиды, летит к Рахмон-беку. Договариваться об обороне от исламских завоевателей

12:09 24.06.2021

Президент Кыргызстана едет в Таджикистан с официальным визитом



28-29 июня состоится официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Таджикистан, сообщается на сайте МИД Таджикистана.



О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе визита - не сообщается.



Это первый визит Садыра Жапарова в Таджикистан в качестве президента Кыргызстана.



О встрече главы государств договорились еще 30 апреля в ходе телефонного разговора. Тогда Эмомали Рахмон пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Таджикистан в ближайшее удобное время, а конкретные сроки визита должны были согласовать по дипломатическим каналам.



В ходе беседы тогда главы государств высказались по последним конфликтным событиям в приграничных районах, обсудили сложившуюся ситуацию на таджикско-кыргызской границе.



"Была подчеркнута особая важность последовательного выполнения достигнутых договоренностей, направленных на нормализацию ситуации и недопущение ее эскалации, в частности по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время. В этом контексте президенты также сделали акцент на важность продолжения таджикско-кыргызского межгосударственного диалога по дальнейшему продвижению переговорного процесса по делимитации границы", - сообщала тогда пресс-служба главы Таджикистана.