Хуснуллину (минстрой РФ) требуется 5 млн рабочих рабов (трудовых мигрантов)

13:11 24.06.2021

Порядка 5 миллионов трудовых мигрантов необходимо привлечь в строительную отрасль. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.



"Мы сейчас отрабатываем подходы, какие это ресурсы и как мы это будем делать. Как сделать, чтобы они дали максимальный эффект для развития страны", - пояснил Хуснуллин.

По его словам, до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения специалистов разного уровня и квалификации в том числе из стран ЕАЭС.