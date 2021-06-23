Кто обезвредит "афганскую мину", поставленную США, - И.Джорбенадзе

13:50 24.06.2021 Кто обезвредит "афганскую мину", поставленную США

С уходом американцев из ИРА угрозы ЦА и России резко возросли: талибы уже ведут бои на границе с Таджикистаном, регион ждет наплыва беженцев.



Американцы окончательно должны покинуть Афганистан ровно через 20 лет после террористической атаки в Нью-Йорке - 11 сентября.



С выводом американских военных из Афганистана (завершить его планируется к "юбилейной" дате - 11 сентября этого года) государства Центральной Азии и Россия лишились относительного комфорта: обстановка в Исламской Республике резко обострилась, террористические акты следуют друг за другом, гибнут люди, в том числе, множество детей. Борьбу за власть между правительственными силами и движением Талибан (запрещено в России) выиграют, скорее всего, талибы, и это пугает не только значительную часть афганцев, но и соседние страны - в первую очередь, Центральной Азии, Россию и Китай. Потому как неизбежным стало повышение уровня радикализации всего региона, на границах которого, особенно в районе Таджикистана и Узбекистана, осели различные экстремистские группировки, вытесненные с Ближнего Востока, включая запрещенное в РФ Исламское государство (ИГ).



Ситуацию отягощает наличие в республиках ЦА так называемых "спящих ячеек" экстремистских группировок, создающих прямую угрозу безопасности стран региона, России и КНР. Достаточно сказать, что в Киргизии за последнее время задержано более полусотни радикалов, в Узбекистане и Таджикистане счет идет на тысячи. Но рассчитывать только на эффективность внутреннего отлова вряд ли стоит. О мерах, принимаемых для защиты региона будет сказано ниже, здесь же остановимся на весьма тревожном: уже накануне Таджикистан перевел своих пограничников в режим повышенной готовности в районе Горно-Бадахшанской автономной области, поскольку не исключено массовое нарушение границы со стороны Афганистана, где идут ожесточенные бои между талибами и правительственными войсками. Впрочем, уже 22 июня успевшие спастись афганские военные перешли на территорию Таджикистана через КПП "Пяндж".



Как передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя области Едгора Файзова, Таджикистан готов принять вынужденных беженцев из Афганистана при ухудшении ситуации на границе. "Учитывая наши экономические и политические возможности, готовы принять более 10 тысяч афганских беженцев и позаботиться о них", - сказал он. Беженцы, похоже, будут не только в Таджикистане, но и других республиках ЦА, не имеющих достаточных возможностей для их разнообразного обеспечения.



Отметим, что за 20 лет беженцами из Афганистана стали 11 млн человек (в Европу только в 2017 году перебрались 2,6 млн - что-то будет теперь), а едва ли не три четверти населения страны живет сейчас за чертой бедности. Многие из трудоустроенных с выводом американских военных останутся не у дел - лишатся рабочих мест в сфере военной инфраструктуры США и НАТО. Это увеличит поток беженцев уже потому, что талибы расправляются с мирными жителями, работающими на военных базах. Речь идет о десятках тысяч человек и их семьях. Брать с собой "чужаков" американцы, естественно, не собираются, разве что сделают исключение для кого-то из "избранных". Так что большой наплыв людей к границам Центральной Азии более чем реален.



Россия - США: нейтралитет так же немыслим, как дружба



Как будет обеспечена безопасность региона и, соответственно, России, а также в немалой степени - Китая? Надо сказать, что уходя, американцы вряд ли намертво закрыли за собой афганскую "дверь". Они стараются оставить в регионе определенный военно-разведывательный контингент где-нибудь неподалеку, и самыми привлекательными, с этой точки зрения, считают Таджикистан и Узбекистан, пока не ответившие положительно на соответствующее предложение Пентагона. Ответ "да", если он последует, создаст еще одну угрозу безопасности для России и Китая. Последний обратится за помощью к Москве и ОДКБ и попробует задействовать оборонный потенциал государств ШОС. Причем за решением проблемы безопасности Пекин будет решать еще одну проблему - сохранения своих миллиардных инвестиций в Афганистане и возможность реализации мега-проекта "Один пояс, один путь".



Так что же предпримет Россия? Президент Владимир Путин пообещал поддержать Таджикистан, имеющий 1300-километровую границу с Афганистаном. Напомним, в этой республике дислоцирована 201-я российская военная база, и РФ заблаговременно приступила к ее укреплению. Но тяжесть афганского груза придется разделить всему ОДКБ. Строго говоря, своим уходом из Афганистана США подложили этой антагонистичной им организации, а также лично Москве и Пекину, большую и долгоиграющую мину не замедленного действия. Не исключено, чтобы среди прочего одним махом ослабить несколько игроков из лагеря противника, который укрепляется в ожидании обострения ситуации в Афганистане. Обострения ждет и Вашингтон, спешно вывозя своих граждан из ИРА и прикрывая вывод войск переброской из Кувейта в нее реактивных систем залпового огня дальнего действия (HIMARS).



Но вернемся к вопросу "Что делать?". Россия и Таджикистан создают объединенную систему ПВО; усиливается, причем процесс этот был начат заблаговременно, боеспособность армий государств ЦА, которым Россия поставляет вооружение. Наиболее платежеспособный импортер - Казахстан, занявший в прошлом году 25-е место в рейтинге крупнейших покупателей оружия среди 40 стран. При этом 90% вооружения в страну поставляется из РФ. Киргизии в прошлом году Россия передала военную технику на 126 млн долларов, а Таджикистан постоянно получает ее в подарок на миллионы.



Ну и учения. Россия проводит их, например, с Таджикистаном, по 10 раз в год с задействованием вертолетов Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танков, бронетранспортеров различных модификаций, артиллерийских систем залпового огня "Град", "Ураган", комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Гранат", "Леер" и т. д.



Само движение Талибан, возможно, действительно не несет сокрушительных угроз государствам Центральной Азии, декларируя, что действует только на своей территории и не "экспортирует ислам". Хотя это еще надо посмотреть. (Кроме того, как уже говорилось, "побочными" продуктами их деятельности станут беженцы.) Опаснее другие - осевшие на границе до 10 экстремистских группировок. По разным данным, речь идет о 5 - 10 тыс. человек.



В общем, Афганистан стал для ОДКБ самой сильной головной болью. По сообщению, размещенному на сайте этой организации, на данном этапе наиболее влиятельной силой в Афганистане остается Талибан, но определенное влияние сохраняет "Исламское государство" и, кроме того, в стране действует множество других вооруженных группировок, признанных террористическими на международном уровне.



Кого "купит" Вашингтон в Центральной Азии?



Их концентрация на границах ЦА грозит наркотрафиком, контрабандой оружия, вербовкой новых членов бандформирований, прорывом террористических групп, и т. д. ОДКБ информирует о своих наработках по нейтрализации всех этих "прелестей". В частности, реализуется план мероприятий по противодействию вызовам и угрозам, происходит координация политических усилий, работы правоохранительных органов, а также оказывается помощь Афганистану в подготовке кадров для силовых структур. А в настоящее время идет согласование целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка границы. Ну и важным фактором признана дислокация в Таджикистане 201-й российской военной базы - крупнейшего военного объекта РФ за ее пределами, входящего, к тому же, в состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.



До конца года на территории Таджикистана в непосредственной близости от границы с Афганистаном запланировано проведение трех военных учений. В их числе масштабные маневры Коллективных сил оперативного реагирования Организация Договора о коллективной безопаности "Взаимодействие-2021", а также учение полицейского спецназа "Кобальт-2021".



ОДКБ считает, что имеющийся в ее распоряжении потенциал для борьбы с вызовами и угрозами позволит удержать под контролем ситуацию даже при самом негативном сценарии. Тем не менее, имея в виду динамику, государствам-членам необходима более тесная координации усилий с другими государствами и международными структурами, действующими в центральноазиатском регионе. С этой точки зрения особо перспективным представляется расширение взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества, в состав которой входят почти все соседние с Афганистаном страны, а сам Кабул имеет статус наблюдателя.



Другой вопрос заключается в том, что граничащие с ИРА Узбекистан и Туркмения традиционно воздерживаются от участия в коллективных действиях, связанных с Афганистаном, отдавая предпочтение работе в двустороннем формате. Однако едва ли есть гарантии того, что после ухода коалиции и обретения свободы действий у лидеров радикальных афганских группировок не возникнет соблазн нарушить достигнутые договоренности. В любом случае Ташкенту и Ашхабаду не следовало бы сбрасывать со счетов взаимодействие со странами ОДКБ, учитывая серьезную заинтересованность блока в безопасности всех стран Центральной Азии вне зависимости от их военно-политической ориентации.



Как подчеркивают в ОДКБ, важный вклад в сохранение региональной стабильности мог бы внести Китай, остающийся важным политическим партнером и ключевым инвестором в государства Центральной Азии.



Организация отдает себе отчет в том, что только военно-полицейские методы не помогут установлению прочного мира в Афганистане и его превращению в полноценного политического и экономического партнера. Страна нуждается почти в полном восстановлении инфраструктуры, и в этой связи не менее значимыми составляющими нового подхода должны стать дальнейшие международные усилия по развитию внутриафганского диалога и вовлечению страны в региональные проекты.



Заметим, что видение ОДКБ последних двух составляющих - предвестников "мира" в Афганистане, на долгосрочную перспективу вряд ли осуществимы. Новейшая история этой страны - тому подтверждение. Максимум, что могут сделать различные политические полюса - это обеспечить региональную безопасность усилением коллективной военно-политической и дипломатической мощи и поруки.



Защищаясь от внешних угроз, государства Центральной Азии в первую очередь должны ликвидировать внутренние угрозы, порожденные не только обстоятельствами извне, но и собственными социально-экономическими, идеологическими и ментальными реалиями. А также отказом от философии "моя хата с краю" и попыток выловить рыбку в мутной воде.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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