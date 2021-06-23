Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может стать следующим

14:19 24.06.2021

Эдвард Сноуден прокомментировал смерть основателя компании McAfee Джона Макафи, тело которого накануне нашли в тюрьме в Испании. По его словам, Джулиан Ассанж может стать следующим, если будет принято решение о его экстрадиции в США.



23 июня Джон Макафи был найден мертвым в камере испанской тюрьмы. Он был задержан по запросу США, которые обвиняли создателя популярного антивируса в уклонении от уплаты налогов. В среду суд Испании ободрил его экстрадицию в Соединенные Штаты.



Местная пресса сообщила, что Макафи покончил с собой. Позже пользователи соцсети Twitter обнаружили в его аккаунте послание на случай смерти. Бизнесмен написал, что не намерен совершать суицид.



"Если я повешусь, как Джеффри Эпштейн, это будет не моя вина", - говорится в посте на его странице.