МИД Узбекистана обнародовал паническое заявление по ситуации в Афганистане

20:01 24.06.2021

МИД Узбекистана выступил с заявлением по обострению ситуации в Афганистане



В Узбекистане внимательно следят за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях, - отмечается в заявлении МИД Узбекистана, опубликованного 24 июня.



"Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.



Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения", - отмечается в заявлении.



По данным МИД РУ, 23 июня текущего года 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину.



"Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры.

Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в заявлении МИДа.



В правительстве Узбекистана отметили, что продолжат оказание всемерной экономической и гуманитарной поддержки народу Афганистана, в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, реализация которых будет способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в стране.