В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса. Болеют дети

20:17 24.06.2021

В Израиле набирает обороты очередная волна пандемии. Уже даже сложно сказать, какая по счету: третья или четвертая. И если с точки зрения туризма большинству из россиян Израиль еще долго не светит, то эпидемиологическая оценка ситуации здесь может спрогнозировать картину и нашего завтра. Что будет?



Болеет все больше детей



Израиль сразу стал признанным мировым лидером по вакцинации, его передовой опыт перенимают другие государства. На сегодняшний день западными вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson привито порядка 60% населения. У тех, кто прошел эту манипуляцию, оформлены "ковидные паспорта", в страну пускают граждан только из "зеленых" с точки зрения эпидемиологической опасности стран.



И все же заболеваемость растет. И пусть это пока сотни человек в день (позавчера 146, сегодня 82), кто в этом виноват? Возможно, на Землю обетованную все же завезли опасный и смертоносный индийский штамм? Хотя попасть сюда туристом из России (признанной терра инкогнита местными властями) и невозможно, лица с двойным гражданством вполне официально могут пересечь воздушные границы Израиля.



Или же завершившийся локдаун вызвал такой рост? Как, например, произошло в Англии. Пока соблюдались ограничения, заболеваемость падала. Как только людям все разрешили, они расслабились, и она тут же начала расти. И это несмотря на то, что настоящих джентльменов и леди привили патриотической "оксфордской" вакциной AstraZeneca. В конце мая вирус подхватывали 3 тысячи человек, неделю назад, когда я писала по этой теме, 10 тысяч, сейчас уже почти 16 тысяч.



Неужели хваленые западные вакцины настолько плохи? Или дело в чем-то еще, например, в изменившейся природе вируса, позволившей ему перехитрить человека.



В конце концов, вирусы жили на Земле миллионы и миллионы лет до нас, и это мы, незваные и нахальные гости в их вирусной вселенной, пытаемся навязать им свои правила, перетряхивая ящик Пандоры.



Еще одна из примет времени: в Израиле заболевают дети. В связи с резким ростом количества заражений среди учащихся генеральный директор минздрава профессор Хези Леви в понедельник, 21 июня, дал руководству больничных касс указание подготовиться к массовой вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет - с тем чтобы все они получили вторую дозу вакцины до конца июля.



В израильской системе здравоохранения действительно обеспокоены всплеском заболеваемости детей самыми разными респираторными вирусами, необычным для летних месяцев. По данным минздрава, с начала мая значительно увеличилось количество госпитализаций в детские отделения больниц. Более 67 процентов тестов, взятых у больных пневмонией, также показали наличие у них многочисленных инфекций.



504 жителя Биньямины отправлены в карантин из-за вспышки коронавируса в школах "Крамим" и "Амирим". У 46 учеников выявлено заражение. Источник заражения устанавливается. Предположительно, носителями вируса стала семья (или член семьи), вернувшаяся недавно из-за рубежа.



Глава Центробанка опроверг опасность гиперинфляции в Израиле



254

Гондурас открыл посольство в Иерусалиме



ФОТО

225



3 МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ

Орен Джейкобс, отец ученика 8-го класса (хет), рассказал в воскресенье, 20 июня, в интервью: "Мы вели себя крайне беспечно - и вот результат. 17 июня появились первые признаки вспышки заражения. Мы начали понимать, что есть зараженные дети. Потом стали приходить сообщения с указаниями отправиться в карантин. Есть опасения, что число инфицированных на самом деле в несколько раз больше".



Йорма Яфе, директор школы, рассказал: "Мы надеялись, что все уже позади. У нас прошел выпускной вечер учеников 12-х классов. Мы были рады, что все как обычно, и с надеждой смотрели в будущее".



В Иорданской долине 400 человек получили предписание начать соблюдать режим самоизоляции из-за местного предпринимателя, у которого после возращения из Дубая был выявлен коронавирус.



Кроме того, минздрав призвал всех зрителей представления, которое состоялось 17 июня (19.30–21.00) в зале "Кимарон" в Бейт-Шеане, немедленно начать соблюдать домашний карантин сроком 14 дней. Установлено, что на указанном представлении находился зараженный коронавирусом. Призыв к изоляции касается в том числе и привитых граждан. Срок карантина можно сократить до 10 дней при условии двух отрицательных результатов анализов.



Несмотря на то что ситуация накаляется, Израиль держит ее под контролем и не спешит открывать границы. Правда, не для всех стран. И если России в "Бен-Гурион" путь заказан, то многих других прибывающих из-за рубежа пассажиров пропускают без обязательного теста на коронавирус. По словам источников, это произошло из-за того, что компания, недавно получившая лицензию на проведение тестов, просто не справляется с потоком пассажиров.



И все же пример Израиля, хотя и временно, но передохнувшего от COVID-19, вдохновляет. Наверняка в ближайшем времени они придумают что-то еще, чтобы не допустить негативных последствий очередной вспышки.



Согласно аналитической справке Центра информации и знаний о коронавирусе, работающего в структуре военной разведки (АМАН), в данный момент отмечается опасность проникновения в Израиль новых мутаций коронавируса - из Южной Америки, Африки и Индии. Эксперты напоминают о том, что коронавирус постоянно развивается, его новые варианты могут оказаться опасными даже для привитых и в конечном счете свести на нет многомесячную борьбу за здоровье и целостность нации.



Екатерина САЖНЕВА