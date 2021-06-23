 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.06.2021
00:14  Правительству Афганистана предрекают скорое падение, - И.Субботин
00:11  Продовольственная инфляция стала главной проблемой ЕАЭС, - А.Комраков
00:06  КазЧиновники воюют за высокое звание госслужащих, - Д.Ашимбаев
00:00  Афганистан бежит от самого себя. Ганимое Гани..., - "Къ"
Четверг, 24.06.2021
21:27  Бывший мент Осмоналиев стал послом Киргизии в Баку, мутный киношник Шер-Нияз - в Париже
20:17  В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса. Болеют дети
20:01  МИД Узбекистана обнародовал паническое заявление по ситуации в Афганистане

14:19  Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может стать следующим
13:50  Кто обезвредит "афганскую мину", поставленную США, - И.Джорбенадзе
13:11  Хуснуллину (минстрой РФ) требуется 5 млн рабочих рабов (трудовых мигрантов)
12:09  Жапар-хан, забыв все обиды, летит к Рахмон-беку. Договариваться об обороне от исламских завоевателей
12:02  "Решительное бегство" в разгаре: талибы под Кундузом, хотят торговать с Душанбе сами
11:59  ООН бодрится: Талибы захватили только 50 из 370 афганских уездов
11:44  Великая Отечественная... Раненых красноармейцев возвращали к жизни 24 размещенных в Киргизской ССР госпиталя
11:29  Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район
11:18  Свежая кровь исламской революции: пойдет ли новый президент Ирана войной на США
11:15  Москва будет оборонять Лукашенко до последнего
11:08  "Строим новый Синьцзян". Что увидели журналисты в печально известном регионе Китая?
11:05  Афганскую армию в последний бой поведет таджик - генерал Бисмилла Хан
09:37  Насколько вообще можно доверять Соединенным Штатам – вот в чем вопрос, - С.Черняховский
08:57  Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом? - Женис Байхожа
08:50  В футбол играют настоящие педрилы... УЕФА раскрасил эмблему в поддержку ЛГБТ
08:47  Электронный спрут проснулся. Девиз новой интернет-власти – "Быстро нападай и громи!" - Е.Пустовойтова
08:39  На Елбасы водружают еще одно пожизненное звание - главы шутовской "Ассамблеи народа Казахстана"
08:35  После встречи Путина и Байдена мир стал другим, может быть, никаким, - А.Проханов
08:04  Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания, - Петр Своик
07:33  В КазВерхСуде три новых члена - Нурбаев, Токмурзина и Омиралиев
00:40  Как власть государства сменилась властью финансов – и когда черед граждан? - Дм.Буянов
00:30  Иностранцев из Ливии выведут поэтапно, - "Къ"
00:26  Таджикская "Имон интернешнл" – в центре международного скандала
00:19  Китай ударил пропагандистским томагавком по Канаде, - В.Скосырев
00:12  В убийстве саудовца Хашогги нашли американский след
00:07  "Предсказатели" чудовищно ошиблись насчет ослабевания коронавируса
00:02  Фашизм под маской трансгуманизма, - И.Шнуренко
Среда, 23.06.2021
22:23  Таджикистан ждет до 30 тысяч беженцев из Афганистана и-за обострения конфликта с талибами, - "РО"
22:19  В Туркменистане выпускники школы отравили учительницу из-за денег
22:10  Скончался экс-депутат Парламента Казахстана Куаныш Алпысбеков
19:48  В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса
13:51  Для чего президенту Туркмении нужен "ковер-самолет"
13:48  Пашинян продлил свой мандат при помощи молотка, - И.Джорбенадзе
13:41  Будет ли СНГ исключать Украину из организации
13:36  Зарема Салихова (член совета диров "Спартака"): "Была тупой эскортницей...". Почему рос-футбол такой жопо-ногий
13:30  Узбекистан и Казахстан: от ненависти к коммунистам – к оправданию фашистов, - С.Кожемякин
13:01  Таджикистан даст Казахстану дополнительно 315 млн куб. кайраккумской воды. На полив
12:01  Жапар-хан в курсе раскулачивания буржуина-мошенника Баляна
11:59  Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. За ненадобностью
10:10  Омурбек Бабанов – черная метка кыргызской власти, - Анвар Ажиев
09:51  Из-за мукормикоза ("черной плесени") индийские врачи начали удалять глаза пациентам, - "МК"
09:38  В Лебапском велаяте Туркмении с госслужащих и бюджетников удержат по 30 манатов на торжества с участием Аркадага
09:33  "Нейтральный" Туркменистан стал вторым в мире по импорту оружия
09:03  "Друзья Донбасса" отправили в отставку шведского премьера русофоба Стефана Левена
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазЧиновники воюют за высокое звание госслужащих, - Д.Ашимбаев
00:06 25.06.2021

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 23 июня

В декабре 2013 года Нурсултан Назарбаев учредил новый профессиональный праздник – День государственного служащего, намеченный на 23 июня. Это должно было лишний раз стимулировать работников государственного аппарата работать лучше.
И первый президент, и действующий глава государства, и правящая партия "Нур Отан" неоднократно ставили цель – повысить качество работы отечественного чиновничества, преодолеть коррупцию, непотизм, злоупотребления, обеспечить эффективную обратную связь, в общем – модернизировать "прежнего" чиновника (от бастыка до простого клерка) в эффективного государственного служащего.
Эта борьба сквозной линией проходит через всю новейшую историю Казахстана. В декабре 1995 года был принят указ президента, имеющий силу закона, "О государственной службе". Осенью 1997 года была создана система дисциплинарных советов, а через год – создано Агентство по делам государственной службы. Летом 1998 г. был принят закон "О борьбе с коррупцией". Не было месяца, когда бы не принимались новые нормы и правила, вводились новые реформы. Вводились конкурсные процедуры отбора, совершенствовались институты. Только перечень принятых нормативно-правовых актов может занять солидный томик.
Но вот была ли достигнута эффективность?
С одной стороны, процесс набора чиновников был серьезно демократизирован, введены квалификационные требования, налажена система стажировок и ротаций, посажено столько чиновников всех рангов, что даже дурак должен понять, что воровать на госслужбе очень и очень сложно. С другой – коррупция, непотизм и неэффективность, переходящая порой в откровенный саботаж, модернизировались вместе с аппаратом.
Как уже не раз отмечалось, что основными проблемами государственного управления являются некачественное планирование (не считая постоянных корректировок планов), нестабильность институтов и правил игры, а также отсутствие контроля. Это серьезным образом дезориентирует даже тех государственных служащих, которые пришли в систему управления не воровать, а работать, приносить пользу обществу и государству.
В самом деле, если взять только основные НПА, касающиеся госслужбы, то в закон "О борьбе с коррупцией" правки вносились 33 раза, в сменивший его закон "О противодействии коррупции" – 16 раз, в закон "О государственной службе", принятый в 1999 г., – 26 раз, а в обновленную версию 2015 г. – уже 22 раза. Закон 2000 г. "Об административных процедурах" правился 41 раз, а закон 2007 г. "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" – 19 раз. В минувшем году последние два закона сменил Административный процедурно-процессуальный кодекс, и уже в году нынешнем в него дважды вносились правки. Понятно, что каждый раз правки вносились для модернизации, улучшения, повышения качества, эффективности и т.д.
Но в таком объеме это и называется постоянным изменением правил игры. Взять к примеру отмененный в этом году институт ответственных секретарей. За 13 с лишним лет существования этой должности не был реализован основный смысл реформы – несменяемость. Ведь первый ответсек сменил работу уже через 4 месяца посла назначения. Еще одним штрихом является то, что при постоянном уточнении полномочий, в законе так и не был предусмотрен механизм замещения должности в случае отсутствия ответсека по тем или иным причинам. Про "корпус А", почти канувший в Лету в минувшем году, вообще можно промолчать.
В 1996 г. правительство вводило рейтинговую систему деятельности акимов областей и Алматы по проведению реформ в регионах, которую в 2000 г. сменила "рейтинговая системе оценки социально-экономического положения областей, городов Астаны и Алматы". Но просуществовала она всего полтора года. В 2010 г. указом президента была введена "Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы". За 10 лет документ правился 26 раз.
В 2009 г. президент утвердил Систему государственного планирования (9 правок), которая была отменена в 2018 г. в связи с тем, что вопрос был передан в компетенцию правительства (новая система государственного планирования была принята в 2017 г. и менялась в году нынешнем). Правительство, кстати, в 2007 г. приняло "Концепцию по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты", но в 2014 г. отменило.
С ориентированностью на результаты дела обстоят, как видим, в принципе весьма печально.
Летом 2019 года вновь было создано Агентство по делам госслужбы (оно за эти годы побывало и министерством, и в составе объединенного с финполом агентством) и образован отдел государственного управления в президентской администрации. Президент Токаев поставил ряд серьезных задач по повышению качества работы госслужащих, в том числе введения факторно-балльной шкалы оплаты их труда. Но реформы так никто и не увидел, зато в "национальных приоритетах" появилась такая мысль: "Оценка эффективности деятельности государственных служащих будет привязана к стратегическим целям и задачам, декомпозированным на основе теории перемен". Она не так бессмысленна, как кажется. Напротив, этот тезис, основанный на бессмысленности каких-либо оценок, когда планы так не стабильны в этом бушующем мире, очень дополняет другой, не менее популярный среди чиновничества в последние годы. О нежелательности смены коней во время переправы.
Осталось решить только один вопрос: как заставить этих самых коней аккуратно, своевременно и качество перевозить грузы, а не торговать ими на договорных тендерах, развлекая себя попутно китайской философией и японской поэзией?

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624568760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис подвел итоги работы в первой сессии
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- Чиновники воюют за высокое звание госслужащих
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в шестнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания
- Постановление ЦИК РК от 23 июня 2021 года №5/409
- Депутаты "Ак жола" обвинили 2 министерства в бездействии в отношении защиты отечественных производителей
- На выездном заседании МВК рассмотрела эпидситуацию по г. Нур-Султану
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  