Правительству Афганистана предрекают скорое падение, - И.Субботин

00:14 25.06.2021

Кабул намерен обсудить с Вашингтоном сдерживание талибов

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



24.06.21

Американское разведывательное сообщество дало неутешительный прогноз по ситуации в Афганистане после окончательного вывода иностранного контингента. Через полгода после ожидаемого ухода войск США, по этим данным, официальный Кабул скорее всего падет. На решительность движения "Талибан" (запрещено в РФ) указывает расширение его наступательных операций в ряде районов Исламской Республики. На этом фоне многие политики в Кабуле ждут, что в ходе завтрашнего визита президент Афганистана Ашраф Гани попытается убедить своего американского коллегу не отдавать страну в руки боевикам. Однако в экспертной среде считают, что разговор зайдет совершенно о другом.

Оценки американских спецслужб привело издание Wall Street Journal (WSJ). По его информации, если ранее разведсообщество придерживалось точки зрения, что администрация Гани сможет выстоять как минимум два года без поддержки со стороны войск США и коалиции, теперь же все прогнозы изменились. Виной тому фиксируемый в последнее время рост напряженности и числа столкновений между правительственными войсками и талибами. По ожиданиям американцев, Кабул может потерпеть военное поражение уже через полгода-год после вывода коалиции. WSJ приводит и мнение отдельных западных официальных лиц, которые убеждены, что афганское правительство не продержится и дольше трех месяцев.



На фоне роста активности со стороны "Талибана", на этой неделе сделавшего заметный рывок в северных провинциях Афганистана, некоторые представители американской администрации даже давали рекомендации оборонному ведомству замедлить вывод контингента и временно сохранить работу военной базы в Баграме, которая расположена вблизи Кабула. Это, как считала разведка, позволило бы Пентагону сохранить еще один пункт эвакуации для американского персонала, представителей НАТО, иностранных граждан и десятков тысяч афганцев, которые подпадают под план эвакуации. Однако на этой неделе Байден решил закрыть военный объект, посетовали официальные лица.



Ситуация на севере Афганистана накануне стала предметом телефонного разговора между президентами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым. "В этом контексте президенты обсудили тревожную ситуацию, которая складывается в соседнем Афганистане, в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух стран с Афганистаном, – сообщила пресс-служба лидера Таджикистана. – Они оценили обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную". Вместе с тем Рахмон и Мирзиеев договорились продолжить усилия для поддержки межафганского диалога и стабилизации обстановки в Исламской Республике.



Даже сложившаяся на севере Афганистана обстановка не заставила администрацию президента США скорректировать параметры вывода войск. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, запланированные на 25 июня в США переговоры между Байденом и Гани, а также главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой вряд ли повлияют на темпы вывода контингента. "Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся", – пояснила она. По ее словам, американский лидер в ходе встречи на высшем уровне может только "подтвердить свои обязательства работать с правительством Афганистана, чтобы продолжать оказывать гуманитарную поддержку, а не только обеспечивать безопасность".



В ближайшие недели, по словам Псаки, американская сторона приступит к эвакуации тех граждан Афганистана, которые оказывали непосредственную помощь американским войскам. Это прежде всего афганцы, которые работали переводчиками. "Это люди, которые сыграли невероятно мужественную роль в оказании помощи Штатам в различные периоды нашей недавней истории, – добавила Псаки. – Мы оформляем и выводим людей рекордными темпами. В настоящее время мы работаем с Конгрессом над рационализацией некоторых требований, которые замедляют этот процесс". В Белом доме не исключают и экстренной эвакуации.



В кабульских политических кругах нет однозначных ожиданий по поводу предстоящего визита Гани и Абдуллы в США, заявил "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. "Одни считают, что американцы убедят Гани уйти в отставку, что привело бы к возобновлению мирных переговоров, – рассказывает аналитик. – Другие уверены, что это Гани попытается переубедить в чем-то Вашингтон. Думаю, что президент Афганистана понимает, что вопрос вывода войск решен и убеждать кого-то бессмысленно. Скорее всего речь пойдет о будущих отношениях между Кабулом и Вашингтоном. О продолжении финансовой поддержки афганского правительства и армии".



По словам собеседника "НГ", для Гани очень важно, чтобы каналы помощи продолжали оставаться в руках центрального правительства. Иное развитие событий будет означать потерю контроля над ситуацией.