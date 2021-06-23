Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане? - Н.Мустафаев

07:49 25.06.2021 Этнический национализм заявил о себе в Казахстане почти сразу после обретения независимости, но в последние годы стал проявлять себя особенно активно. Тем не менее, власть и общество продолжают закрывать глаза на эту тенденцию, что представляет серьезную угрозу для стабильности страны, считает историк Нуртай Мустафаев. С ним мы и решили поговорить о том, что привело к росту националистических настроений, чем чревато их игнорирование и есть ли достойная им альтернатива.



- Нуртай Идиянович, в чем, на ваш взгляд, проявляется рост националистических настроений, и куда это может завести нас в конечном итоге?



- Примеров предостаточно - чего стоит один только Кордайский погром, произошедший 7–8 февраля прошлого года в Жамбылской области. Ведь те, кто его инициировал, ничем не отличаются от украинских бандеровцев, которые в марте 1943-го сожгли белорусское село Хатынь и убили 149 его жителей, или от тех же немецких нацистов. Разве что меньшими масштабами в связи с отсутствием у них государственной машины и мощной армии по типу вермахта Германии. Впрочем, если говорить о масштабах, то для такой страны, как Казахстан, они уже запредельны - за тридцать лет в нашей стране сотни людей погибли и тысячи пострадали в результате межэтнических конфликтов.



А вот если у нас произойдет реабилитация коллаборационистов, служивших и воевавших в рядах "Туркестанского легиона", "Восточно-Тюркского соединения СС", то это будет решающий, знаковый этап трансформации Казахстана в общество, поощряющее нацизм. Пора уже перестать строить иллюзии по этому поводу! Во всех странах мира, во всех законодательствах, в том числе в Уголовном кодексе РК, коллаборационизм – это предательство Родины, государственная измена. Чем это чревато, мы видим на примере Украины, которая первой среди постсоветских стран осуществила переход к нацистскому режиму. И к этому были предпосылки, а именно то, что на государственном уровне признаны и героизируются бандеровцы, сам Степан Бандера, Роман Шухевич, "Организация украинских националистов" (УНА), "Украинская повстанческая армия" (УПА), дивизия СС "Галичина", украинские батальоны "Нахтигаль" и "Роланд".



В Казахстане инициаторы реабилитации коллаборантов говорят, что те "убивали красных". Налицо очень недалекий либерально-нацистский антисоветизм. Было бы интересно узнать, как все это оценивают потомки тех, кто устанавливал советскую власть, руководил Казахстаном в тот период? Например, бизнесмены Сакен Сейфуллин, экономист, Ораз Жандосов? Наконец, что думает об антисоветизме, героизации тех, кто перешел в годы войны на сторону нацистов, президент страны Касым-Жомарт Токаев, сын писателя-фронтовика Кемеля Токаева? Да и миллионы казахстанцев, чьи деды, прадеды воевали против Германии и десятка других нацистских режимов Европы, строили города, села, фабрики, заводы, автомобильные и железные дороги, театры и все остальное, чем мы сегодня пользуемся и что вскоре исчерпает свой временной ресурс.



- В Казахстане принято говорить об этническом национализме. Чем он отличается от нацизма?



- Специалисты в лице этнополитологов и этносоциологов прекрасно знают, что этнонационализм и нацизм – по сути, одно и то же. В десятках энциклопедических справочников определения этих двух понятий полностью совпадают: и там, и там приоритет отдается конкретной этнической группе (во всем – политике, культуре, языке, ценностях и т.д.). Иначе говоря, нация – превыше всего! Различие лишь в условиях реализации. Нацизм – это когда этнонационалисты, уже пришедшие к власти в том или ином государстве, реализуют свои воззрения, используя имеющиеся у них в руках ресурсы, включая карательные, информационные, образовательные и культурные.



Увы, большинство простых граждан в Казахстане, да и в остальных постсоветских странах (Украине, России, Беларуси, Грузии) этого не понимают, как, впрочем, и самих угроз нацизма. Для них он существовал лишь в рамках геноцида со стороны фашистской Германии во главе с Адольфом Гитлером в отношении евреев, цыган, русских и многих других этносов в предвоенный период и во время Второй мировой войны. Хотя это глупое заблуждение, обусловленное невежеством масс.



Германский нацизм – это не уникальное явление. Даже из школьных учебников известно, что нацизм в форме фашизма существовал в Италии, в других вариантах – в Испании, Японии. На самом деле в 1920–1930-е годы нацизм утвердился в большинстве стран Европы. Это и усташи в Хорватии, и режимы генерала Йона Антонеску в Румынии и Миклоша Хорти в Венгрии, и нацистские режимы в Болгарии, Польше, Словакии и других государствах. Против Советского Союза воевали солдаты не только германского вермахта, но и всех этих стран. Особенно зверствовали венгерские и румынские армии, вызывая изумление даже у немецких офицеров. Одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны, да и Второй мировой войны в целом – это разгром зимой 1943 года двухсоттысячной венгерской армии под Воронежем.



Сам нацизм, прежде всего, в его бытовом варианте зародился в конце XIX – начале XX веков на территории Восточной Европы – в Польше, Украине и сопредельных с ней территориях Австро-Венгрии. Это проявлялось в страшных еврейских погромах. Ведь именно территория нынешней Украины, юго-восточной и восточной частей современных Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии были сердцевиной расселения евреев в мире. Очень показателен в этом плане рассказ "О Вечном жиде", который поведал и продал западному журналисту Остап Бендер в романе И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок".



"Когда Вечный Жид, выполнив поручение, стоял на берегу Днепра, свесив неопрятную зеленую бороду, к нему подошел человек с желто-голубыми лампасами и петлюровскими погонами и строго спросил:



– Жид?



– Жид, - ответил старик.



– Ну, пойдем, - пригласил человек с лампасами. И повел его к куренному атаману.



– Жида поймали, - доложил он, подталкивая старика коленом.



– Жид? - спросил атаман с веселым удивлением.



– Жид, – ответил скиталец.



– А вот поставьте его к стенке, - ласково сказал куренной.



– Но ведь я же Вечный! - закричал старик. Две тысячи лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить.



– Молчи, жидовская морда! - радостно закричал губатый атаман. – Рубай его, хлопцы-молодцы! И Вечного странника не стало.



– Вот и все, – заключил Остап".



Вспомните, как мы долгие годы тоже закрывали глаза на угрозы экстремизма и терроризма. Считали, что они надуманны и что теракты могут случиться с кем угодно, только не с нами. Лишь столкнувшись с религиозным экстремизмом, терроризмом лицом к лицу, мы стали их опасаться и предпринимать какие-то меры противодействия. Боюсь, в случае с нацизмом мы можем наступить на те же грабли…



Кстати, в России, Украине и ряде других стран постсоветского пространства о нацистах заговорили более десяти лет назад. Апогей информационного бума – события на Манежной площади в Москве, а также в ряде других городов России 11 декабря 2010 года, когда в телерепортажах все увидели тысячи людей, вскидывавших руки в нацистском приветствии, скандировавших ксенофобские лозунги. До этого обыватели ошибочно полагали, что нацисты – это только скинхеды и другие группы, открыто демонстрирующие либо культивирующие в своей среде нацистскую символику и идеологию, то есть те, кто склонен к манифестарности и символизму. Но тогда на площадь вышли люди, далекие от всякой символики и знания германской версии нацизма. В подавляющем большинстве это были этнонационалисты.



- Есть еще национализм гражданский, который в Казахстане как бы параллельно сосуществует с национализмом этническим. Какой из них более приемлем с точки зрения укрепления государственности и успешного развития страны? А какой в реальности возьмет верх?



- Время гражданского национализма прошло. Он утратил свою актуальность с обретением и укреплением независимости Казахстана.



Гражданский национализм – это борьба за свою государственность. Казахстан же и в советский период не был колонией. Не было метрополии. Скорее, речь можно вести о некоей излишне жесткой централизации или даже о системе "центр – регионы", когда население РСФСР, наоборот, жило гораздо хуже, чем население Прибалтики, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана или того же самого Казахстана.



На мой взгляд, на нынешнем этапе скорее актуален не национализм, а гражданский патриотизм. В противовес этнонационализму это светлое чувство любви к родине, своему народу, месту рождения. У казахов даже есть сотни пословиц на эту тему. Вот одна из них: "Басқа елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол!" ("Чем в чужой стране быть султаном, будь в своей стране подметкой!").



- Но многие наши граждане позиционируют себя именно как сторонников гражданского национализма…



- Мало ли, как они себя называют - все они глубоко заблуждаются, либо лукавят.



Политические или гражданские нации возникли сначала в 1776 году в США после войны за независимость от Британской короны и во Франции после Великой Французской революции 1789 года. Именно тогда и возник термин "гражданин" в противовес термину "подданный". Буржуазные националисты были активны в Европе в XIX – начале XX веков, в период образования единой Италии в 1861-м, консолидации множества мелких княжеств в Германии в 1870-м, падения абсолютных монархий, образования новых буржуазных государств после развала Российской и Австро-Венгерской империй в результате Первой мировой войны. После Второй мировой войны начала распадаться Британская империя. А к середине 1960-х годов произошел окончательный крах колониальной системы, возникли десятки и десятки новых, независимых государств в Африке и Азии.



Сегодня нет оснований для гражданского национализма ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке, да и вообще нигде в мире. Почему? Потому что главная цель гражданского национализма – борьба за государственность, образование независимого государства, в чем у нас нет необходимости...



Соответственно, в Казахстане нет и националистов в гражданском понимании. Для этого, как я уже выше говорил, отсутствует почва, основания. Реально можно признать националистами в политическом плане лишь Арона Атабека и Хасена Кожа-Ахмета, которые боролись за независимость Казахстана (так, как они это понимали) непосредственно в период существования СССР, когда это было действительно опасно. И это вызывает к ним уважение, как бы кто ни относился к их воззрениям. Причем, в отличие от других, причислявших и причисляющих себя к националистам, они не избежали тюрьмы, что, в общем-то, закономерно.



- А много ли у нас в стране патриотов?



- Достаточно, причем среди представителей разных этнических групп. В полиэтничных странах, коих в мире более 90 процентов (из 193 государств-членов ООН лишь 17 с большой натяжкой можно назвать моноэтничными) патриотизм, по определению, не может приватизировать какая-то одна этническая группа. А потому патриоты Казахстана – это не только казахи, но и русские, узбеки, украинцы, корейцы и представители всех других этносов, проживающих на его территории. То есть, все те, кто работает во благо страны, – в поле, на промышленных предприятиях, в НИИ, учреждениях культуры и т.д. Это в том числе наши спортсмены, своими победами и рекордами прославляющие Казахстан.



- Вы сказали, что на нынешнем этапе более актуален не национализм, а гражданский патриотизм. Как его можно развить и укрепить? С чего начать?



- На мой взгляд, серьезный эффект могла бы дать твердая и даже жесткая, если в этом есть необходимость, позиция государства в случаях дискриминации, неправомерных действий в отношении казахстанцев в той или иной стране. К примеру, когда убивают наших соотечественников за рубежом, МИД РК ограничивается лишь оказанием помощи их семьям в транспортировке тел на родину. А вот если бы казахстанские власти добивались объективного, всестороннего расследования обстоятельств их гибели, доводили все дела до логического завершения, причем с привлечением отечественных юристов и правозащитников, то это автоматически работало бы на укрепление патриотических чувств наших граждан.



Есть и другие ресурсы для укрепления патриотизма, консолидации нации на гражданских основах. Одним из самых мощных среди них является спорт. Ведь наши спортсмены – представители самых разных этнических групп, защищающие цвета национальной сборной (национальной – в плане гражданской нации). Это могут быть и отдельные звезды, представляющие всю палитру политэтничного Казахстана, выступающие под флагом государства и представляющие единый народ.



Использование спортивного ресурса – лишь один из примеров, на которых реально можно консолидировать нацию. Есть и масса других, которые, к сожалению, не используются по уму.



Автор статьи: Сауле Исабаева Источник - qmonitor.kz

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