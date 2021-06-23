 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Привитый" глава КырМинздрава Алымкадыр Бейшеналиев заболел коронавирусом и лечится... корешками
07:55 25.06.2021

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заболел коронавирусом. Эту информацию агентству АКИpress подтвердил сам министр.

По его словам, он лечится только иссык-кульским корнем (аконит).

"2 дня назад мне стало плохо и вчера решили сдать анализы на коронавирус. ПЦР-анализы на коронавирус вышли положительными. Я пью только иссык-кульский корень. Вчера даже разговаривать не мог, сегодня уже стало легче. Работаю пока на удаленке", - сказал он.

Он проинформировал, что после получения вакцины от коронавируса антитела не выработались.

Глава Минздрава первым в стране получил вакцину "Синофарм" от коронавируса.

Источник - АКИpress
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