"Привитый" глава КырМинздрава Алымкадыр Бейшеналиев заболел коронавирусом и лечится... корешками

07:55 25.06.2021

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заболел коронавирусом. Эту информацию агентству АКИpress подтвердил сам министр.



По его словам, он лечится только иссык-кульским корнем (аконит).



"2 дня назад мне стало плохо и вчера решили сдать анализы на коронавирус. ПЦР-анализы на коронавирус вышли положительными. Я пью только иссык-кульский корень. Вчера даже разговаривать не мог, сегодня уже стало легче. Работаю пока на удаленке", - сказал он.



Он проинформировал, что после получения вакцины от коронавируса антитела не выработались.



Глава Минздрава первым в стране получил вакцину "Синофарм" от коронавируса.