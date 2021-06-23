Угроза с юга. Узбекистан внезапно поднял в ружье свою армию

09:25 25.06.2021

Узбекистан внезапно объявил о проверке боеготовности войск из-за ситуации в Афганистане



Батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.

ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik. Власти Узбекистана начали внезапную проверку боеготовности войск на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

"Под руководством министра обороны Баходыра Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана", - информируется в релизе Минобороны.



По данным госоргана, батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов. Отмечается, что эта мера необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования.