За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана, - Гульмира Илеуова

09:28 25.06.2021

Социолог Гульмира Илеуова делится деталями трехлетнего исследования по образовательной миграции казахстанцев За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана



Вячеслав Щекунских, ia-centr.ru, 24 июня



Почему и как казахстанские абитуриенты принимают решения о заграничном образовании, какова здесь роль семьи, как выбираются направления – Россия, Китай или Европа?

Президент Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова делится деталями трехлетнего исследования – о неподтвердившихся гипотезах и общественных стереотипах в интервью на Ia-centr.ru.

– Гульмира, поздравляю Вас с двадцатилетием Вашего фонда. Недавно вышла книга "Зарубежная образовательная траектория казахстанцев". Судя по всему, стержнем этого издания стало исследование Центра "Стратегия". Какие тенденции удалось выявить?

– В рамках трехлетнего проекта мы изучали факторы и причины образовательной миграции и политических последствий этого процесса для Казахстана.

Группа исследователей в основном состояла из политологов и я – "примкнувший" социолог. Соответственно, нас интересовало, как исследуемые факторы влияют на Казахстан и в чем это выражается. То, что процесс образовательной миграции имеет место в стране – это неоспоримо, и это не из ряда вон выходящее явление.

В ходе опроса большая часть работы состояла в изучении теории миграции, и в ее состав входит образовательная миграция. Отдельно были опросы студентов, которые обучаются за границей: с помощью анкетного опроса, фокус-групп и глубинных интервью. Прежде всего мы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие полноценной непротиворечивой статистической информации об общем количестве казахстанских студентов за рубежом и о распределении их по странам. Из косвенных данных, из тех данных, которые предлагают страны, в которых обучаются наши студенты, мы выстроили иерархию.

Выяснилось, что большинство студентов, примерно около 70 тыс., обучаются в России. Меньше (в пределах 15 тыс.) – в Китае. Следующие группы распределились по Западной Европе и США, которые мы объединили.

В итоге можно было получить несколько выводов, которые объединены страновым контентом, а также ряд факторов, которые имеют место и на мировом уровне.

Самый главный вывод: образовательная миграция и получение образования за рубежом – такой общемировой процесс, в этом нет ничего нового. Количество людей, которые получат образование за пределами своих стран, с каждым годом растет. Возможно, сейчас на процессы будет влиять увеличение дистанционного обучения. Но в целом все говорит о том, что предоставление образования перестает быть суверенным правом отдельной страны. В тех странах, где границы открыты, есть свободный выезд, абитуриент может найти себе какую-то программу или возможность, чтобы обучаться за рубежом.

Сейчас казахстанские студенты участвуют в этом процессе на разных уровнях, и по разным оценкам в количественном выражении это около 100 тыс. человек. Повторюсь: данные сильно разнятся. Так, что касается Китая, то численность студентов в разных источниках может колебаться от 12 до 20-25 тыс. человек.

– Что влияет на решение в выборе такого образовательного маршрута?

– Основные причины, почему студенты из Казахстана выезжают получать образование в исследовании опираются на два вида факторов: выталкивающие и притягивающие.

Так, в Казахстане первое место по итогам опросов заняли именно выталкивающие факторы. Одновременно они же – репутационно-имиджевые. Многие студенты, участвовавшие в опросах, говорили о том, что считают отечественное образование "плохим". По их мнению, оно не предоставляет высокий стандарт. Плюс, казахстанские университеты не входят в перечни наиболее известных и уважаемых мировых ВУЗов. Все это мы отнесли к выталкивающим факторам. Причем, по нашему мнению, они больше стереотипные.

Соответственно, и наша книга получила название "Зарубежная образовательная траектория казахстанцев: между стереотипами и прагматизмом".

Почему мы так решили? В большинстве случаев мнение о том, что казахстанское высшее образование не соответствует мировому уровню, сформировано под воздействием не каких-то экспертных оценок или на основании рейтингов, а на мнении родителей и близкого окружения.

Выяснилось также, что притягивающие факторы лежат в плоскости имиджево-репутационных суждений. Априори считается, что зарубежное образование лучше, чем отечественное, а получение диплома за границей дает большие возможностей как внутри страны, так и вовне ее.

Примерно таким образом и выглядит картина мира. Эти два вида факторов как две стороны одной медали. Опрошенные говорят, что у нас – "плохое", а там – "хорошее".

– Стремиться к хорошему свойственно человеку. Правда, зачастую при решении преобладает эмоциональная составляющая…

– Мы проанализировали ВУЗы, в которых учатся наши студенты, сопоставили их с рейтингами крупнейших и "крутейших".

Вывод: казахстанские студенты в большинстве своем учатся не в самых престижных и рейтинговых университетах. Особенно, это касается китайских учебных заведений – они в основном не входят ни в какие рейтинги и списки.

Получается, что качество и "рейтинговость" – это формальная, субъективная причина. И если посмотреть на выбор, который был сделан в итоге, то он не соответствует требованиям, которые предъявлялись к отечественным ВУЗам.

– Все ли студенты и их семьи готовы сменить страну проживания?

– Если взять разрез по выбранным странам обучения, то здесь фигурирует второй вид факторов – миграционно-ориентированные. То есть, внутри мотивов выбора лежат факторы, которые показывают, что люди уже готовы к ПМЖ, и решение принято на уровне семьи, а поступление ребенка в университет – это первый шаг к переезду. Отмечу, что чаще всего – это российское направление.

Есть и еще одна категория, в которую входят студенты, магистранты и докторанты, желает поработать за рубежом, может быть, получить признание, состояться как-то в финансовом плане. А потом – вернуться в Казахстан. Но я бы отнесла эти кейсы к миграционно-ориентированным, поскольку среди этих людей много тех, кто на долгие годы застревает в стране обучения, обрастает работой и вспоминает о Казахстане, может быть, через десятилетия.

Третья группа факторов, влияющих на выбор страны обучения – финансово-экономические. Участники опроса говорили, что в этих странах ниже оплата за обучение или ее нет вообще, предлагаются хорошие грантовые, стипендиальные программы. Одновременно говорили о том, что страна обучения – недорогая. Кстати, это часто касалось сравнения Восточной и Западной Европы. Для тех студентов, которые учатся в восточноевропейских странах, очень важен фактор невысокой цены на европейское образование.

В этом же смысле привлекателен Китай, а также российские города, которые находятся в Сибири.

Сюда же относятся кейсы, когда зарубежные университеты предлагают хорошие условия проживания. Это общежития, кампусы и вся соответствующая инфраструктура, ориентированная на то, чтобы принимать и обслуживать большое количество студентов с наибольшими удобствами.

Отдельный фактор – коррупция как предполагаемое явление, поскольку необязательно, что кто-то столкнулся с ней персонально. Ее называли в двух контекстах. Так, многие говорили о коррупции, ссылаясь на ее наличие при поступлении в отечественные ВУЗы. При этом сами с коррупцией не сталкивались и даже не могли привести примеры из близкого окружения. Но все-таки есть такой стереотип – образ коррумпированного образования.

Вторая огромная проблема – коррупция при трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице. Об этой линии говорили уже более осмысленно представители более высоких ступеней образования (магистратура, докторантура).

Считается, что с хорошим дипломом – с европейским, американским, российским можно трудоустроиться, в том числе и за рубежом, где нет таких проблем коррупционного плана.

– Несмотря на все вышеперечисленное, надо иметь в виду, что это и может оказаться и "выбором стези" на всю жизнь. Можно сказать, что это коллегиальное решение?

– Если посмотреть на то, кто принимает решение и как это работает, то у меня была гипотеза, что родители в Казахстане играют главную роль при выборе ребенком зарубежной образовательной траектории, и их мнение является наиболее весомым.

Более того, по другим проектам, которые мы проводили и выясняли, кто принимает решение по важным для семьи вопросам, вскрылась такая интересная группа как бабушки-дедушки. Они получают пенсию, у них стабильный доход, зачастую они собирают деньги на образование, они же выносят какие-то рекомендации по поводу выбора ВУЗа внутри страны. Поэтому я думала, что и на зарубежное образование это тоже распространяется. Но выяснилось, что это не совсем так.

Наиболее четко выявился тренд, в котором родители принимают решение, касается Китая. Действительно, для нас это несколько специфическая для нас страна, и принять решение по ней не так просто. И одной из причин выбора выявилось то, что у некоторых участников опроса родители сами связаны бизнесом с КНР, у них есть китайские партнеры, и, соответственно, для своих детей выбрали этот направление.

Что касается России, то абитуриенты в большинстве своем приняли решение самостоятельно, поскольку рассматривают эту страну как место с наиболее близкой культурной и языковой средой и не видят больших отчуждений в плане последующей адаптации. Тут субъективный выбор абитуриента становится превалирующим, а родители только поддерживают.

В отношении американского образования тоже родители играют решающую роль, поскольку если это не связано с программами "Болашак", то принесет большие финансовые издержки, и студентам надо помогать из дома.

В целом же 50 и более процентов респондентов в списке утверждают, что они сами приняли решение о выборе ВУЗа и страны. Тем не менее, вопрос финансов связан с теми условиями, которые предоставляет страна для абитуриента.

Если обучение бесплатное и проживание недорого, то это срабатывает в комплексе и влияет на солидарность мнений ребенка и родителей.



Продолжение следует…