Аннуляж лицензии. Лопнул "Capital Bank Kazakhstan"

09:34 25.06.2021

Лишение лицензии Capital Bank Kazakhstan прокомментировали в КФГД



Деньги вкладчиков АО "Capital Bank Kazakhstan" защищены гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД), передает zakon.kz.



24 июня 2021 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (агентство) приняло решение о лишении АО "Capital Bank Kazakhstan" лицензии на проведение всех банковских операций.



АО "Capital Bank Kazakhstan" является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". Это означает, что в случае отказа агентства в проведении временной администрацией АО "Capital Bank Kazakhstan" операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения. О дате начала и порядке выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки. Выплата начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации.

пресс-служба КФГД

В фонде напомнили, что гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков по депозитам с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии:



по сберегательным депозитам в тенге - не более 15 млн тенге;

по иным депозитам в тенге - не более 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита. По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

пресс-служба КФГД

Отмечается, что выплата гарантийного возмещения будет осуществляться в течение года с даты начала выплат. По истечении одного года невостребованные вкладчиками суммы гарантийного возмещения будут перечислены КФГД на их индивидуальные пенсионные счета в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в качестве добровольных пенсионных взносов.



Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте КФГД. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 (звонки со стационарных и мобильных телефонов по Казахстану бесплатные), через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.