 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США решились оставить в Афгане 650 солдат. Для охраны посольства и спец-объектов
10:12 25.06.2021

Пентагон намерен оставить в Афганистане около 650 американских военных после вывода из страны основной части своего контингента, передает Associated Press.

По словам источника агентства, часть контингента будет оставлена для обеспечения безопасности дипломатов после вывода американских войск.

Кроме того, несколько сотен американских военных останутся в аэропорту Кабула, возможно до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности.

Отмечается, что значительная часть американских и международных сил будет выведена из Афганистана к 4 июля или вскоре после этого.

Напомним, в конце апреля Белый дом подтвердил начало вывода американских войск из Афганистана. В НАТО также приступили к организованному выводу своих сил из этой страны. По словам американского лидера Джо Байдена, он завершится к 20-й годовщине со дня серии террористических атак в США, то есть к 11 сентября.

1 июня стало известно, что Соединенные Штаты вывели из Афганистана треть своих сил. Отметим, что в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из страны в 2014 году.

Источник - АиФ
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