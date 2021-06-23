 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.06.2021
11:28  Как Таджикистану правильно договариваться с новым президентом Ирана? - Р.Г.Абдулло
11:22  Чуйская зоо-инженерия. Щенки алабая научились доить козу (видео)
11:20  POLISIA. Как выглядит новая форма полицейских Казахстана (фото)
11:17  "Вкусные" подряды на перезастройку Ташкента получила мутная фирмочка Mimar. Чьи ушки торчат?
10:12  США решились оставить в Афгане 650 солдат. Для охраны посольства и спец-объектов
09:34  Аннуляж лицензии. Лопнул "Capital Bank Kazakhstan"
09:28  За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана, - Гульмира Илеуова

09:25  Угроза с юга. Узбекистан внезапно поднял в ружье свою армию
07:55  "Привитый" глава КырМинздрава Алымкадыр Бейшеналиев заболел коронавирусом и лечится... корешками
07:51  Переброска воды из Сибири в Центральную Азию: хоронить проект рано
07:49  Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане? - Н.Мустафаев
00:14  Правительству Афганистана предрекают скорое падение, - И.Субботин
00:11  Продовольственная инфляция стала главной проблемой ЕАЭС, - А.Комраков
00:06  КазЧиновники воюют за высокое звание госслужащих, - Д.Ашимбаев
00:00  Афганистан бежит от самого себя. Ганимое Гани..., - "Къ"
Четверг, 24.06.2021
21:27  Бывший мент Осмоналиев стал послом Киргизии в Баку, мутный киношник Шер-Нияз - в Париже
20:17  В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса. Болеют дети
20:01  МИД Узбекистана обнародовал паническое заявление по ситуации в Афганистане
14:19  Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может стать следующим
13:50  Кто обезвредит "афганскую мину", поставленную США, - И.Джорбенадзе
13:11  Хуснуллину (минстрой РФ) требуется 5 млн рабочих рабов (трудовых мигрантов)
12:09  Жапар-хан, забыв все обиды, летит к Рахмон-беку. Договариваться об обороне от исламских завоевателей
12:02  "Решительное бегство" в разгаре: талибы под Кундузом, хотят торговать с Душанбе сами
11:59  ООН бодрится: Талибы захватили только 50 из 370 афганских уездов
11:44  Великая Отечественная... Раненых красноармейцев возвращали к жизни 24 размещенных в Киргизской ССР госпиталя
11:29  Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район
11:18  Свежая кровь исламской революции: пойдет ли новый президент Ирана войной на США
11:15  Москва будет оборонять Лукашенко до последнего
11:08  "Строим новый Синьцзян". Что увидели журналисты в печально известном регионе Китая?
11:05  Афганскую армию в последний бой поведет таджик - генерал Бисмилла Хан
09:37  Насколько вообще можно доверять Соединенным Штатам – вот в чем вопрос, - С.Черняховский
08:57  Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом? - Женис Байхожа
08:50  В футбол играют настоящие педрилы... УЕФА раскрасил эмблему в поддержку ЛГБТ
08:47  Электронный спрут проснулся. Девиз новой интернет-власти – "Быстро нападай и громи!" - Е.Пустовойтова
08:39  На Елбасы водружают еще одно пожизненное звание - главы шутовской "Ассамблеи народа Казахстана"
08:35  После встречи Путина и Байдена мир стал другим, может быть, никаким, - А.Проханов
08:04  Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания, - Петр Своик
07:33  В КазВерхСуде три новых члена - Нурбаев, Токмурзина и Омиралиев
00:40  Как власть государства сменилась властью финансов – и когда черед граждан? - Дм.Буянов
00:30  Иностранцев из Ливии выведут поэтапно, - "Къ"
00:26  Таджикская "Имон интернешнл" – в центре международного скандала
00:19  Китай ударил пропагандистским томагавком по Канаде, - В.Скосырев
00:12  В убийстве саудовца Хашогги нашли американский след
00:07  "Предсказатели" чудовищно ошиблись насчет ослабевания коронавируса
00:02  Фашизм под маской трансгуманизма, - И.Шнуренко
Среда, 23.06.2021
22:23  Таджикистан ждет до 30 тысяч беженцев из Афганистана и-за обострения конфликта с талибами, - "РО"
22:19  В Туркменистане выпускники школы отравили учительницу из-за денег
22:10  Скончался экс-депутат Парламента Казахстана Куаныш Алпысбеков
19:48  В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса
13:51  Для чего президенту Туркмении нужен "ковер-самолет"
13:48  Пашинян продлил свой мандат при помощи молотка, - И.Джорбенадзе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Вкусные" подряды на перезастройку Ташкента получила мутная фирмочка Mimar. Чьи ушки торчат?
11:17 25.06.2021

Кто займется строительством парка "Новый Узбекистан" и комплекса "Истиклол"

Подрядчиком по строительству под Ташкентом парка "Новый Узбекистан", в закладке которого участвовал президент, и комплекса "Истиклол", по данным портала госзакупок, является Mimar Group.

Подрядчиком по проекту строительства парка "Новый Узбекистан" и комплекса "Истиклол" в Кибрайском районе Ташкентской области стала компания Mimar Group, следует из данных портала государственных закупок.

Как обратила внимание "Газета.uz", инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" при хокимияте Ташкента разместила два лота (1, 2) о заключении соглашения с Территориальной инспекцией по контролю в сфере строительства. Соглашение предусматривает оказание услуги по надзору за качеством и полнотой выполнения строительно-монтажных работ.

В обоих лотах Mimar указана как подрядная организация. В первом стоимость строительно-монтажных работ оценена в 146,5 млрд сумов, уведомление о начале работ подано 17 июня. Во втором лоте - 47,8 млрд сумов, уведомление подано 19 июня.

В документах отмечено, что основанием для параллельного проектирования является постановление Кабинета министров Узбекистана от 8 мая 2021 года.

Согласно информации на сайте Mimar Group, это частная строительная компания, основанная в 2020 году и специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов - от строительства жилых кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения.

По данным ЕГРПО, компания зарегистрирована в июле прошлого года, основной вид деятельности - строительство жилых зданий. Учредителями указаны Алишер Абдубаситович Ганиев (56,75%) и Козимбек Уткирович Яминов (43,25%), руководителем - Ферузбек Давронов.

Компания реализует проект строительства торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX на площади 71 га, а также привлечена к реконструкции мемориального комплекса "Шахидлар хотираси" в столице.

Cогласно рейтингу строительно-подрядных организаций reyting.mc.uz, Mimar Group и Ijod-Ijod относятся к группе застройщиков с рейтингом CCC (удовлетворительная надежность - уровень 1, уровень надежности от 30% до 35%). Компаний с таким уровнем надежности почти 7000.

"Газете.uz" не удалось получить комментарий в пресс-службах хокимията Ташкента и Министерстве строительства. В самой компании подтвердили, что Mimar Group реализует проект по строительству парка "Новый Узбекистан" и комплекса "Истиклол".

1 мая место закладки парка "Новый Узбекистан" посетил президент Шавкат Мирзиеев. Он принял участие в высадке первых деревьев и предложил организовать парк в виде пяти ветвей огромного дерева, что будет символизировать пять приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана.

Здесь же решено возвести комплекс "Истиклол", посвященный 30-летию независимости страны, который изначально планировалось разместить в сквере "Голубые купола" в центре Ташкента.

В ходе посещения места будущего парка глава государства сообщил, что эта территория перейдет в состав Ташкента, если предложение одобрит парламент.

"Все равно Ташкент должен быть большим. У людей большой спрос на жилье, социальные сферы", - заявил он (цитата по сюжету телеканала "Узбекистан 24").

В конце мая в Кибрайском районе бульдозером было уничтожено 8,7 га поля со спелой клубникой. В районной администрации заявили, что земли были изъяты для государственных нужд в рамках строительства парка "Новый Узбекистан", комплекса "Истиклол" и других объектов. На следующий день хокимият выплатил 154 млн сумов компенсации.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624609020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Сената за первую сессию VII Созыва Парламента
- Н.Нигматулин: на контроле фракции Nur Otan – Дорожная карта по исполнению предвыборной Программы
- Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в Карагандинской области
- За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана
- Подсчитали – прослезились
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросам организации и проведения выборов акимов сельских округов
- Помощник Президента Республики Казахстан Канат Бозумбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область
- Глава МИД Казахстана принял участие в 4-м заседании Делового совета СВМДА
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  