POLISIA. Как выглядит новая форма полицейских Казахстана (фото)

11:20 25.06.2021

Как выглядит новая форма полицейских Казахстана



В Министерстве внутренних дел показали новую форму казахстанских полицейских, передает zakon.kz.



Polisia.kz сообщает, что форму хотели сделать максимально удобной и комфортной. При разработке дизайна в МВД учитывали пожелания сотрудников, которые несут службу в различных климатических условиях, а также изучали мировой опыт.



Форму разработали для патрульных полицейских, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений органов внутренних дел.



Для участковых разработали отдельную линейку формы. Для женщин-полицейских разработали платье для ношения летом.



Для всех категорий служб создали летний, демисезонный и зимний комплекты со светоотражающей надписью "POLISIA".



Впервые казахстанские полицейские в качестве форменной обуви смогут носить кроссовки.



На правых рукавах формы вышиты эмблемы городов и областей, где служат полицейские. Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый.



Металлические изделия - жетоны, эмблемы, звезды и кокарды - заменены на текстильные.



Особое внимание уделили световозвращающим элементам. Они увеличат уровень безопасности на дороге.



Дополнительные деньги на введение новой формы тратить не будут - одежду будут покупать по мере износа старой.