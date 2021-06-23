Чуйская зоо-инженерия. Щенки алабая научились доить козу (видео)

11:22 25.06.2021

В селе Ново-Николаевка Жайылского района Чуйской области щенки алабая нашли необычный способ питания.



Как рассказал фермер Эмиль Орозалиев, они приспособились питаться козьим молоком, при этом щенки "выдаивают" козу самостоятельно. "Для охраны домашних животных и фермы я завел пару алабаев-щенков азиатской овчарки. Чтобы они лучше поняли, что от них требуется и хорошо охраняли стадо, я с трех-четырех месяцев держу их с козами и овцами.



Однажды заметил, что щенки стали меньше есть, но при этом развивались нормально. Понаблюдал за собаками и выяснил, что мои питомцы приспособились сосать козу, козлята которой подросли, но молоко осталось. Коза приняла щенков, как своих детенышей и стала кормить их с удовольствием. Заметив друг друга, животные радуются. Я не препятствую такому союзу: алабайчики будут крепкими от козьего молока, подрастут - прекратят сосать козу сами", - поделился наблюдениями фермер.



Видео https://bulbul.kg/video:78825