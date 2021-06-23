Как Таджикистану правильно договариваться с новым президентом Ирана? - Р.Г.Абдулло

11:28 25.06.2021

Как Таджикистану правильно договариваться с новым президентом Ирана?



Автор: Рашид Гани Абдулло, политолог, специально для Asia-Plus



Известный таджикский политолог объясняет, как нужно работать с Ибрахимом Раиси



В мире по-разному отнеслись, как к избранию Раиси новым президентом Ирана, так и выборам в целом. На Востоке, довольно спокойно и, в целом, благожелательно, что вполне естественно. Положение дел в них, в принципе, во многом схоже с положением дел в Иране.



В странах, считающих себя составной частью единого ареала европейской цивилизации - не очень благожелательно. Суть критики прошедших выборов сводилась в основном к тому, что они не соответствуют представлениям критиков о выборах, а сам избранный президент являлся фаворитом верховного лидера иранцев.



Но почему иранские выборы, или российские выборы, или выборы в Азербайджане, например, должны соответствовать представлениям о них внешних для них сил? Как впрочем, почему двухступенчатые президентские выборы в США с их неприятием присутствия иностранных наблюдателей за правильностью проведения голосования должны соответствовать желаниям и требованиям иностранцев?



И в Иране, и в России, и в Азербайджане, и в США сложившаяся или складывающаяся выборная культура должна работать на обеспечение, прежде всего, интересов их собственных стран и народов, а не внешнего для них мира.



Очень много говорилось и о том, что избранный президент был фаворитом верховного руководителя Ирана, а посему считать их конкурентными нельзя.



Если в постсоветских странах исход президентских выборов не вызывает каких-либо сомнений, то в Иране дело обстоит несколько иным образом.



В 2005 году ни в самом Иране и ни за его пределами ни у кого не вызывало сомнений, что во втором туре президентских выборов победит экс-президент Али Акбар Хашеми Рафсанджани. Тем более, что после первого тура он был лидером президентской гонки.



Но случилось то, что случилось, и что (наверное лучше будет заменить на чего) никто не ожидал. Он выборы не выиграл. И даже если бы он их выиграл, то в сущностном плане, его внешняя политика отличалась бы от политики победившего Махмуда Ахмадинажада лишь нюансами.



Будучи более жестким и решительным чем президент Сайид Мухаммад Хатами, он также проводил бы линию на усиление противостояния уже не только экономическому, но и военному давлению США и их западных союзников на Иран, ибо именно этого требовала сложившаяся к тому времени ситуация вокруг страны.



Иными словами, понимая, что на выборах может произойти всякое, ставка верховного руководства страны была сделана на всех кандидатов 2005 г. Ровно то же самое имело место и на прошедших выборах.



Все кандидаты были фаворитами верховного руководителя Сайида Али Хаманеи.



В том плане, что у всех у них был шанс на успех. И даже если бы победил профессиональный банкир Абдунасир Химмати, то он, как и Ибрахим Раиси, не мог отклониться от необходимости быть в полной мере готовым как к переговорам, так и к противостоянию с США и их союзниками. Ибо такова сегодня стоящая перед страной главная внешнеполитическая задача.



Кстати, именно противостоянием США на финансовом фронте, помимо всего прочего, он и занимался будучи руководителем Центрального банка Ирана, а до того руководителем ряда других крупных банков и страховых компаний страны.



Таджикские упущения



Сегодня, когда уже запущен процесс перехода власти от прежнего, но еще продолжающего исполнять свои функции президента вновь избранному, можно говорить о том, что таджикско-иранские отношения при Хасане Рухани не заладились с самого начала.



Были объективные причины. Одна из них, и, (кажется,и здесь не к местуРГА) вероятно, самая главная, полная его поглощенность решением задачи по снятию проблем в отношениях с США и ведущими европейскими государствами по вопросу ядерной программы своей страны. Все, что не имело прямого отношения к решению данной задачи, уже не могло быть для него первоочередным приоритетом.



Вместе с тем, принимая во внимание весь бэкграунд Хасана Рухани, таджикской стороне надо было быть готовой к тому, что отношения с ним будут лишены той открытости и непосредственности, которые были столь присущи отношениям с очень часто по-солдатски прямолинейным Махмудом Ахмадинажадом.



Необходимо было также учитывать и некоторые отработанные за тысячи лет существования иранской государственности и ее дипломатической школы технико-бюрократические моменты. Здесь тоже были упущения.



В свое время, после своей первой победы на президентских выборах Махмуд Ахмадинажад принял председателя нижней платы таджикского парламента Сайдулло Хайруллоева, передавшего ему личное приветственное послание президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



Восемь лет спустя, 26 июня 2013 года Ахмадинажад принял руководителя МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи.



Он передал президенту Ирана приветственное послание его таджикского коллеги Эмомали Рахмона. Логично предположить, что адресатом послания был избранный президент Хасан Рухани.



Судя по тому, что в информации о визите таджикского министра иностранных дел не сообщалось о его встрече с Хасаном Рухани, последний, по каким-то собственным соображениям, предпочел воздержаться от встречи с таджикским посланцем.



На ступень выше предшественника



Новый президент Ирана, если судить по его высказываниям последнего времени, настроен продолжить переговоры с западным сообществом по реанимации ядерной сделки. Но одновременно он дает понять, что для него и его страны на данном этапе свет на нем не сошелся клином. Страна адаптировалась к трамповским санкциям.



По мнению Ибрахима Раиси, санкции против Ирана являются возможностью развить собственное производство в самых разных сферах. На самом деле, в стране все именно так и происходит.



На заседании правительства Ирана, состоявшемся в преддверии выборов, президент Хасан Рухани заявил, что в прошлый ковидный год экономический рост Ирана составил 3,6%.



Наметившийся подъем иранской экономики, разворот к более интенсивному экономическому сотрудничеству с Китаем, со странами Евразийского экономического союза, со всеми своими соседями, является той солидной основой, которая дает возможность Ирану проводить свой активный внешнеэкономический курс.



Представляется, что при президенте Раиси страна не (удалить РГА) воспользуется данной возможностью в большей степени, нежели при Рухани.



Данная потенциальная готовность нового президента развивать многоаспектные отношения с внешним миром позволяет надеяться на более широкое восстановление таджикско-иранского экономического сотрудничества.



Ибрахим Раиси в последнее время и в самом Иране, и за его пределами рассматривается как потенциальный и даже весьма вероятный преемник великого аятоллы Сайида Али Хаманеи в качестве верховного руководителя Ирана.



Одно это обстоятельство ставит его на ступень выше его предшественника в глазах мировой политической элиты и отношения с ним, даже сильные мира сего, будут выстраивать с учетом и данного обстоятельства.



Ибрахим Раиси опытный, компетентный, и как юрист, судя по всему, очень въедливый руководитель-профессионал.



Он твердо и, как говорят иранские эксперты, довольно успешно борется с коррупцией. Разбирается он и в экономике.



А это означает, что все таджикские проекты, которые будут или могут быть предложены для рассмотрения, должны быть подготовлены самым тщательным образом.



Эти и все упомянутые выше качества нового иранского президента следует учитывать при выстраивании с ним отношений.