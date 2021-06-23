 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В американской Флориде сложился в блин 12-этажный жилой дом - 99 "пропавших без вести"
12:25 25.06.2021

Режим ЧС введен во Флориде, где после обрушения дома пропали 99 человек
Текст: Игорь Дунаевский

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации после того, как в городе Серфсайд в ночь со среды на четверг частично обрушилось 12-этажное жилое здание. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 37 человек и трех погибших. Еще 102 жителя вышли на связь с полицией после инцидента, но, по последним данным, 99 человек числятся пропавшими без вести.

Десантис призвал "готовиться к плохим новостям" с учетом масштаба разрушений. "Здание буквально превратилось в блин, - заявил мэр Серфсайда Чарльз Буркетт. - Это ужасно, для меня это значит, что наши шансы обнаружить людей живыми не так высоки, как хотелось бы".

По данным властей, разрушено около половины из 136 расположенных в здании квартир. На месте инцидента, попавшего на камеры наблюдения, работают свыше 80 бригад спасателей и пожарных. В районе происшествия ограничено движение транспорта. Представитель местной службы пожарной охраны Рей Джедалл сообщил, что спасатели слышали доносящиеся из-под завалов звуки, похожие на стуки.

По данным агентства AP, среди 99 пропавших при обрушении дома 22 человека являются выходцами из стран Латинской Америки. Министерство иностранных дел Парагвая заявило, что в здании находились члены семьи президента страны, связь с которыми пока не установлена.

Между тем во всю звучат вопросы о том, почему без всяких видимых причин рухнуло жилое здание. Глава местного округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава предположила, что причиной стали "проблемы со структурными элементами" здания. Но точные причины пока выясняются. В расследовании, вероятно, будут участвовать федеральные власти США.

Введение режима ЧС позволит властям Флориды задействовать дополнительные финансовые и прочие ресурсы для спасательной операции. Президент США Джозеф Байден заявил, что федеральные власти готовы направить помощь в штат Флорида по запросу от губернатора. Соболезнования пострадавшим и их близким выразил экс-президент США Дональд Трамп, поблагодаривший работающих на месте спасателей и сотрудников правоохранительных органов.

Источник - российская газета
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