В УзбСенате создан новый комитет - "по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в госорганах"

13:09 25.06.2021

Образован новый комитет Сената

В Сенате создан Комитет по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в госорганах. Заместителем главы комитета избран сенатор Фарход Бокиев.



На шестнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 25 июня было объявлено о создании Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.



Комитет будет координировать и вести контроль за прозрачностью государственных органов и организаций, говорилось за заседании. Заместителем председателя нового комитета избран сенатор Фарход Бокиев.



Сенаторы отметили, что комитет создается для разъяснения населению процессов изменений и обновлений в стране, сути проводимых реформ, "насыщения национального информационного пространства объективной и достоверной информацией".



До сегодняшнего дня в Сенате функционировали девять комитетов