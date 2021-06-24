Власти США подадут в суд на собственный штат Джорджия

17:00 25.06.2021

Министерство юстиции США подаст иск против властей штата Джорджия за принятие закона о досрочном голосовании. Об этом сообщает Reuters.



В исковом заявлении утверждается, что новые правила нарушают гражданские права и свободы американцев.



Президент Джо Байден, который стал первым кандидатом в президенты от Демократической партии за три десятилетия, победившим в Джорджии, раскритиковал закон о досрочном голосовании, назвав его "антиамериканским". Он сравнил этот закон с дискриминационными "законами Джима Кроу", ущемлявшими права чернокожего населения США.



Закон штата Джорджия, подписанный губернатором Брайаном Кемпом 25 марта, ужесточил требования к идентификации открепительных бюллетеней, ограничил время проведения голосования в день выборов и сократил количество ящиков для голосования. Также закон позволит государственному агентству, контролируемому республиканцами, взять на себя операции по голосованию на избирательных участках.



Позже несколько правозащитных организаций подали иск против властей штата Джорджия из-за нового избирательного закона. Они утверждали, что закон противоречит поправке 15 Конституции США, запрещающей властям на уровне государства или отдельных штатов ограничивать граждан страны в активном избирательном праве по признаку "расы, цвета кожи или в связи с нахождением в рабстве в прошлом".



Считается, что принятие закона было обусловлено заявлениями бывшего президента США Дональда Трампа о том, что его поражение на президентских выборах 2020 года было результатом широко распространенного мошенничества в Джорджии и некоторых других штатах.



Во время президентских выборов в ноябре 2020 года Джорджия была одним из колеблющихся штатов, где проигравший выборы республиканец Трамп добивался пересмотра результатов, заявляя о фальсификациях.