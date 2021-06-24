Коварные замыслы "партии измены". К 100-летию Компартии Китая

20:48 25.06.2021

Андрей Девятов



Как говорили классики: "История – это наука всех наук"!



19-21 ноября 1985 года в Женеве после 7 лет жесткой конфронтации по инициативе американской стороны состоялась встреча лидеров СССР и США Горбачева и Рейгана.



Женевская встреча 1985 года не принесла практических результатов. Однако в согласованном не без труда итоговом заявлении стороны провозгласили принцип стратегической стабильности, признав, что "ядерная война недопустима", поскольку "в ней не может быть победителей", и обещали не стремиться "к военному превосходству друг над другом".



При этом итоги Женевы-85 создали возможность перехода от состояния опасной конфронтации к регулярным встречам по поиску путей нормализации советско-американских отношений.



Так, американцами была создана площадка для согласования позиций сторон или, иначе, работы с доверенными лицами в руководстве СССР (в МИД – Э.А. Шеварднадзе, В ЦК – А.Н. Яковлев).



После саммита американская сторона пошла на обострение "холодной войны". А советская сторона под нажимом США в логике ухода от опасной конфронтации, усердно проталкиваемой "доверенными лицами", стала сдавать одну позицию за другой.



Пока, наконец, 2 декабря 1989 года на Мальте Горбачев на финансовых условиях "Вашингтонского консенсуса" не подписал капитуляцию в "холодной войне" перед США, предав себя, КПСС и СССР.



Эстафету предательства коммунистической партии и советского государства при полной поддержке США принял Ельцин.



Знамя "красного проекта" выпало из рук наследников Ленина-Сталина. Красное знамя с "серпом и молотом" в 1992 г. Россия демократического выбора сменила на масонский "триколор". К власти в Новой либеральной России пришли друзья доллара США.



Но знамя "красного проекта" подхватила Коммунистическая Партия Китая. Славная цель красного проекта "коммунизм – светлое будущее всего человечества" к 100-летию КПК для новой эпохи информационного общества приобрела свежий вид создания "сообщества единой судьбы человечества" (人类命运共同体).



16 июня 2021 года на том же месте в Женеве по инициативе американской стороны состоялась встреча лидеров РФ и США.



Эта встреча не принесла практических результатов. Совместное заявление "О стратегической стабильности" повторило смысл итогового заявления 1985 года: "Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".



Стороны согласились начать комплексный диалог по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями.



Однако совершенно понятно, что в новую эпоху без КНР такой диалог не имеет смысла.



Тем не менее, на фоне эскалации военно-политической напряженности между США и КНР, между РФ и США таки создается площадка для регулярных мотивированных встреч российских и американских влиятельных лиц высокого уровня.



Или иначе, в ракурсе тайных операций, как и в 1985 году, создаются условия для поиска и вербовки предателей со стороны друзей доллара США в России.



На раздельной пресс-конференции по итогам встречи Байден заявил, что "цели американской стороны достигнуты".



РФ же как-бы согласилась подумать – а не предать ли КНР.



Байденом указан и испытательный срок для российской стороны: "Мы узнаем в течение следующих 6 -12 месяцев, есть ли у нас подлинный диалог по стратегической стабильности".



Иными словами, Байден дал группам друзей USD - поборникам нагнетания "желтой опасности" в РФ полгода: покажите свои возможности и тогда мы будем разговаривать с вами дальше.



Срок с ближайшей задачей для российской "партии измены" – проявиться на выборах в Думу 19.09.21 и последующей задачей к декабрю создать условия для "транзита власти" в свою пользу.



Вполне очевидно, если за 6 месяцев друзья доллара США в РФ согласятся предать КНР, то затем последует предательство самой России демократического выбора, Путина и его союзников.



Если окружение Путина в ракурсе "желтой опасности" предаст президента в угоду США, то будет разрушена схема российско-китайских отношений "спина к спине": КНР потеряет стратегический тыл.



Без тыла КНР притормозит конфронтацию с США. Тем более, что для согласований позиций по долям КНР и США в новом валютном мире Байден дал Пекину три месяца (к исходу августа 2021 г. разведка США выдаст данные о происхождении вируса COVID-19, не исключая его создание в лаборатории г. Ухань).



Понятно, что Си Цзиньпин скорее пойдет на истребление в руководстве КПК китайских друзей доллара США, чем "прогнется" под угрозу Байдена объявить КПК ответственной за пандемию.



Финансовые условия "Пекинского консенсуса" с возвращением Тайваня в лоно родины - вот истинная повестка согласований перехода человечества в новый валютный мир, которые (по Плану Соломона) проводит планировщик за кулисой мировых событий.



После Женевской встречи 2021 года, как и в 1985 году, следует ожидать усиления конфронтации между США и РФ, что по закону перемен в связке трех сил опять сделает Народный Китай - в мифическом образе "мудрой обезьяны" на горе - выгодополучателем от схватки "двух тигров в долине".



С такой светлой перспективой на извилистом пути политики Народный Китай и встречает 100-летие победного марша КПК к славной цели реализации китайской мечты "возрождения величия китайской нации" (实现中华民族伟大复兴的中国梦).



Институт Небополитики No791 от 25.06.21