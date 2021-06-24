"Большая игра" продолжается. Англия против России и Китая: страницы истории, - Юрий Тавровский

21:29 25.06.2021

Провокация Англии у мыса Фиолент позволяет напомнить о нападениях бывшей "владычицы морей" на наши приморские земли в XIX веке. Во время Крымской войны (1853-56) англичане атаковали не только Севастополь на Черном море, но и Петропавловск-Камчатский на Тихом океане. Характерно, что Крымская война шла в перерыве между Первой Опиумной войной (1840-42) и Второй Опиумной войной (1856-60). Россия и тогда предлагала Китаю "стратегическое партнерство", но не была понята...



Вот как шли дела в Петропавловске, на моей малой Родине. Там, недалеко от моего дома на улице Морская, стоит памятник генералу Василию Завойко, руководившему обороной Петропавловска-Камчатского. Тогда это была наша главная база снабжения "Русской Америки".



В августе 1854 года англо-французская эскадра, еще недавно расстреливавшая китайские порты, атаковала город. Цель - установить контроль над всем, а не только китайским? западным побережьем Тихого океана. Тактика была хорошо отработана на китайцах. Сначала союзники обстреляли Петропавловск из дальнобойных корабельных орудий, затем высадили десант. У противника было 7 боевых кораблей, 212 орудий, 2,6 тысячи штыков. В русском гарнизоне - 920 человек, 40 малокалиберных пушек старого образца, 27 корабельных орудий на фрегате "Аврора" и транспорте "Двина".



Силы явно неравные. Однако гарнизон и местные жители отбили первую атаку. Второй штурм города вел отборный Гибралтарский полк. Все 926 "гибралтарцев" были уничтожены вместе с командиром полка капитаном Паркером. Английский командующий адмирал Прайс покончил жизнь самоубийством от такого проигрыша. Петропавловск остался русским.



Уже вскоре, в 1856 году, британцы начали Вторую Опиумную войну. Дескать, китайцы недостаточно открыли страну для торговли. Вновь пошли обстрелы портов, грабеж городов. Был захвачен Пекин, сожжен летний императорский дворец. Сам Сын Неба сбежал из столицы.



Память о коллективном двукратном "изнасиловании" Китая англичанами и французами в ходе Опиумных войн не смогли ослабить даже зверства японских самураев в 1931–1945 годах. Трагедия глубоко вошла в коллективное бессознательное нации. В Пекине я видел развалины летнего императорского дворца. Теперь это центр патриотического воспитания. Сюда привозят детей на автобусах. "Смотрите, дети, это совершили люди, которые несут нам "цивилизацию!".



Надо и нам в Крыму чаще напоминать об агрессии "НАТО XIX века" против России!