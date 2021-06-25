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Так кто же будет охранять аэропорт Кабул? - Ст.Тарасов
21:38 25.06.2021

Делегация Пентагона и Госдепартамента США прибыла в Турцию и приступила к обсуждению вопросов обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула после вывода из Афганистана сил НАТО. Но пока нет сообщений о деталях этих переговоров. Их итог будет напрямую связан с ситуацией, которая станет складываться в Афганистане после 4 июля в целом и в Кабуле в частности.
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 25 июня 2021,

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что "Турция не будет отправлять дополнительные войска в Афганистан для обеспечения безопасности аэропорта Кабула после вывода войск США и НАТО из страны". По словам Акара, "у нас уже есть там присутствие, это около 500 военнослужащих, находящихся в Афганистане в рамках миссии "Решительная поддержка" НАТО". При этом Акар уточнил, что "наше присутствие в аэропорту Кабула продолжится и переговоры относительно кабульского аэропорта все еще продолжаются".

Напомним, что на прошлой неделе советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президенты Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на высшем уровне НАТО обсуждали афганский вопрос. По словам Салливана, Эрдоган запросил "определенные формы поддержки" США для обеспечения безопасности аэропорта, и Байден обязался предоставить эту поддержку, хотя его окружение требования Эрдогана считает "завышенными". Но американцы спешат. Associated Press сообщает, что около 650 американских военных останутся в Афганистане, чтобы охранять дипломатов, а вывод основной части войск из страны планируется осуществить к 4 июля. Еще несколько сотен американских военнослужащих останутся в кабульском аэропорту, чтобы помочь турецким войскам в обеспечении безопасности. В той связи делегация в составе представителей Пентагона и Госдепартамента США уже прибыла в Турцию и приступила к обсуждению вопросов обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула после вывода из Афганистана сил НАТО. Но пока нет сообщений о деталях этих переговоров.

Представляется, что их итог будет напрямую связан с ситуацией, которая станет складываться в Афганистане после 4 июля в целом и в Кабуле в частности. Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. Буквально на днях такую возможность допустил и министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул, что развитие ситуации в Афганистане требует пристального внимания соседних стран и международных организаций. Прежде всего со стороны Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран. По словам Шойгу, "без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать "афганский узел" невозможно". Кстати, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию в Афганистане. По итогам российско-американских переговоров Байден сообщил, что Путин обещал помочь США на афганском направлении, но пока американцы сконцентрированы пока только на Турции в ситуации, когда на фоне вывода их войск и НАТО в Афганистане усилились боевые действия.

Представители движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже выступили против этой инициативы Анкары, заявив, что Турция, как член НАТО, также должна уйти из Афганистана. Такой же точки зрения придерживается и Россия, а также ряд других стран. Не случайно, анализируя ситуацию, турецкое издание Cumhuriyet, считает, что "решение Анкары остаться в Афганистане после вывода войск НАТО как подвергнет опасности жизни турецких военных, так и подорвет уважение к Турции в Афганистане". Более того, оно считает, что "эта ошибка создаст новые проблемы в отношениях Турции с Россией, Китаем и Ираном, для которых Афганистан также имеет большое значение". Активность различных акторов вокруг Афганистана, как и прогнозировалось, усиливается. Сначала называлась дата 11 сентября, сейчас 4 июля, когда американские войска полностью покинут территорию Исламской Республики. Анкаре союзники по НАТО предложили взвалить на себя обязанности по защите кабульского аэропорта.

Обеспечение его безопасности фактически означает возможность постоянного дипломатического и прочего присутствия. В афганских реалиях это сродни "контролю", и фактически американцы намерены передать такой контроль в руки Турции. В случае выхода ситуации в стране или столице из-под контроля дипломатический персонал будет вынужден производить эвакуацию именно через кабульский аэропорт. Такое уже случалось в середине 1990-х годов, когда к власти пришло движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О значимости аэропорта свидетельствуют и заявления представителей дипмиссий некоторых стран в констексте отказа от пребывания в стране, если аэропорт в Кабуле не будет надежно защищен. Значит, страна, которая обеспечивает его защиту, усиливает свою роль в афганских делах, а другие акторы попадают в некую зависимость. Турция фактически будет контролировать многие процессы в Афганистане, и в случае реализации такого сценария может, не нарушая баланса сил и не вступая в конфликт с другими влиятельными региональными акторами, стать там одной из доминирующих внешних сил.

При этом афганский вопрос рассматривается Турцией как инструмент влияния на НАТО, США и ЕС. Учитывая важность разрешения афганского конфликта для глобального Запада, Анкара могла бы закрепить за собой центральные точки постамериканского Афганистана. Но усиление Турции - это и усиление исламистского фактора внутри Афганистана, в чем не заинтересованы ни Россия, ни другие крупные игроки региона. Так что, с одной стороны, учитывая тесные российско-турецкие отношения, контроль Анкарой кабульского аэропорта не является серьезной проблемой. С другой, в стратегической перспективе он может нести в себе значительные риски. Турция никогда не боролась и не воевала против движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывести турецкие войска с территории аэропорта может выглядят как формальный шаг, направленный на конспирацию истинных отношений. Наконец, в случае прихода к власти в Кабуле талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усиливается и роль Пакистана, который позиционирует себя как союзник Турции.

Постамериканский Афганистан открывает широкие возможности для различных геополитических перспектив для многих внешних игроков. Хороших и плохих. Как они будут использованы - покажет время.

25 июня 2021
Станислав Тарасов

П

Источник - regnum.ru
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