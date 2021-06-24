Бишкек. Участники "Октябрьской революции" 2020 года требуют себе "особый статус", наград и премиальных

21:54 25.06.2021

25 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Беспорядки в Бишкеке. Участники октябрьских событий требуют присвоить им статус



В Бишкеке прошел митинг участников общественного объединения "Кыргыз умуту".



Участники акции протеста требовали присвоить им особый статус. Кроме того, по мнению митингующих, экс-президента Сооронбая Жээнбекова нужно привлечь к ответственности за пандемию коронавируса.



На плакатах митингующих было написано: "Соке, верни деньги народа, украденные во время пандемии!"



Известно, что митинг прошел на территории Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов столицы.



Отметим, что акция протеста участников октябрьских событий проходит не в первый раз.