 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкек. Участники "Октябрьской революции" 2020 года требуют себе "особый статус", наград и премиальных
21:54 25.06.2021

25 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Беспорядки в Бишкеке. Участники октябрьских событий требуют присвоить им статус

В Бишкеке прошел митинг участников общественного объединения "Кыргыз умуту".

Участники акции протеста требовали присвоить им особый статус. Кроме того, по мнению митингующих, экс-президента Сооронбая Жээнбекова нужно привлечь к ответственности за пандемию коронавируса.

На плакатах митингующих было написано: "Соке, верни деньги народа, украденные во время пандемии!"

Известно, что митинг прошел на территории Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов столицы.

Отметим, что акция протеста участников октябрьских событий проходит не в первый раз.

Источник - 24.kg
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