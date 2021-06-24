"Чуйка" сохнет! Чуйские фермеры требуют дать им воду

21:56 25.06.2021

25 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В Чуйской области фермеры вновь вышли на митинг. Требуют дать поливную воду



Фермеры Аламединского и Иссык-Атинского района вышли на митинг. Они требуют дать им поливную воду, сообщил телеканал "Апрель".



На опубликованных кадрах видно около 20 человек.



Находящийся на месте директор Госагентства водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбек Сокеев подтвердил 24.kg информацию.



"Да, действительно проблема есть. Мы подаем 10 кубометров воды в секунду для района, в котором около 10 тысяч гектаров поливной земли. Фермеры, у которых поля расположены выше, сделали три полива, но до хозяйств, расположенных ниже, вода доходит хуже. Они полили поля всего раз. Проблема в том, что фермеры не могут поделить воду. Сейчас мы закрываем доступ для верхних полей, чтобы владельцы нижних могли нормально полить", - сказал он.



По словам главы госагентства, вопросы внутреннего использования водных ресурсов на полях должны решать ассоциации водопользователей. Но, чтобы не допускать конфликтов, процесс вынуждены контролировать в том числе и сотрудники агентства.



Из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Проблема так и не решена.



Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов "Киргизия-1" и "Ала-Тоо".