Мадам Хакала сменит Буриана. Назначен новый спецпредставитель Евросоюза в Центральной Азии

22:25 25.06.2021

Совет Европейского Союза назначил посла Тери Хакала на должность Специального представителя Евросоюза в Центральной Азии, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.



Г-жа посол приступит к своим обязанностям 1 июля 2021 года.



Тери Хакла в разное время возглавляла Постоянное представительство Финляндии при отделении ООН в Женеве, была представителем ОБСЕ в Грузии и на Южном Кавказе, чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Индии, занимала ответственные посты в Министерстве иностранных дел Финляндии.



Как сообщалось ранее, исполнявший обязанности Специального представителя ЕС в Центральной Азии Питер Буриан завершил свое пребывание на этом посту на прошлой неделе.