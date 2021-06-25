В Узбекистане нарастает давление на свободу слова

01:00 26.06.2021 Пятница, 25 Июня 2021



2021 год в Узбекистане оказался наиболее "урожайным" на возбуждения уголовных дел против журналистов и блогеров, суды над ними, а также на их внесудебные преследования. В том же ряду и лишение аккредитации польской журналистки Агнешки Пикулицки. Все это происходит на фоне регулярных призывов президента страны Шавката Мирзиеева к журналистам и блогерам "разоблачать смелее коррупционные деяния" зарвавшихся чиновников, и заверения в том, что он защитит их от врагов свободы слова.



Сегодня мы решили перечислить лишь некоторые наиболее известные случаи последнего времени, показывающие, что работники медиапространства страны совершенно не защищены от произвола властей. Факты говорят сами за себя.



ГДЕ ПРОЙДЕТ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ САТТОРИ



Самым громким в текущем году оказался процесс по сфабрикованному уголовному делу против сурхандарьинского блогера Отабека Саттори, обвиненного по нескольким статьям Уголовного кодекса за видеопубликации антикоррупционного характера, на фоне острых социальных проблем населения Сурхандарьинской области (об этом здесь и здесь). Вот уже почти полгода он находится под стражей в Термезе, после продолжительного пребывания в СИЗО г. Музрабада.



По решению Музрабадского районного уголовного суда Сурхандарьинской области, блогер был приговорен к 6,5-летнему заключению.



Отабек Саттори не совершал никаких преступлений, ни у кого ничего не вымогал, в том числе мобильный телефон, по обвинению в вымогательстве которого и начался в конце января судебный процесс по его делу, никто из честных людей из-за его блогерской деятельности не пострадал. Однако судей не убедили ни многочисленные контрдоводы и доказательства его невиновности, предоставленные защитой Саттори и им самим, ни то, что поддержать его пришли сотни людей (зал заседания не мог вместить всех желающих), громко выражавших свое негодование по поводу происходящего.



В настоящее время Отабек Саттори ожидает апелляционный процесс в душной камере тюрьмы родного Термеза вместе с пятью другими заключенными. Зимой он подвергался пытке холодом, когда его сознательно держали в камере без отопления в одной футболке, сейчас жестокое обращение выражается в отсутствии человеческих условий в сильнейшую летнюю жару. Правда, новая администрация заведения позволила родителям передать сыну и его сокамерникам специально приобретенный вентилятор.



После долгих раздумий о месте апелляционного рассмотрения дела Саттори (сначала его предполагалось провести в Сурхандарье, затем прошел слух о Кашкадарье и, наконец, вроде бы, избран был Самарканд) на днях судебной властью принято очередное решение - процесс все-таки пройдет в здании Сурхандарьинского областного суда по уголовным делам, но вести его будет поручено судьям апелляционной коллегии из Самарканда.



Верховный суд Узбекистана даже выступил с официальной информацией по этому поводу, объявив о точной дате начала первого слушания в открытом режиме - 29 июня, в 11 часов утра.



Однако, как нам стало известно, судебные власти, похоже, снова собираются изменить этот план - апелляционный процесс по делу блогера из Сурхандарьи готовятся провести в Самаркандском областном суде (при этом прокурор будет из Термеза).



По утверждению нашего информатора, причина столь странного поведения "судейских" заключается в том, что власти опасаются волнений в Сурхандарье. Отабек Саттори в своих публикациях отстаивал интересы простых людей, в частности, ратовал за то, чтобы их не обманывали при продаже газа в баллонах, чтобы у фермеров не отнимали земли в пользу "делового партнера" президента, и население этой области полностью поддерживает его. Тем временем просьбу семьи блогера о рассмотрении его апелляционного дела в Ташкенте, представители судебной власти без объяснения причин отклонили.



Свое недоумение по этому поводу выразил депутат нижней палаты парламента Узбекистана Расул Кушербаев: "Странно, что суд проводится судьями Самаркандской области не в Самарканде, а в Сурхандарье. Обычно каждый суд ведет дело на своей территории, в своем здании. Видимо, когда будет нужно, сам Верховный суд готов отправиться куда надо [куда прикажут], не правда ли?".



По его словам, проведение апелляционного процесса в другом регионе должно показать общественности, что сурхандарьинские чиновники больше не смогут оказать давление на суд (явное подтверждение того, что раньше оказывали - ред.). "Но разве не удивительно, что самаркандские судьи готовы покинуть свои рабочие кабинеты и отправиться в Термез? Что же принудило [их] к этому?", - задается вопросами депутат.



ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БЛОГЕРА МИРАЗИЗА БАЗАРОВА



Непонятно, что происходит и с уголовным делом, сфабрикованным против другого блогера, на сей раз ташкентского, - Миразиза Базарова, - который впридачу к этому еще и был избит неизвестными возле своего дома. Дело было возбуждено два месяца назад, но никакой публичной движения пока не происходит, поэтому нельзя исключить и того, что оно вообще "заглохнет", как это уже происходило в Узбекистане. По всей совокупной информации, нападение на блогера было совершено либо наемниками спецслужб, либо самими спецслужбистами, то есть, подчиненными президента Мирзиеева.



Напомним, что в прошлом году Базаров попросил руководство Азиатского банка развития не выдавать правительству Узбекистана кредитов без обеспечения общественного контроля над ними, после чего немедленно был вызван на допрос в СГБ. В начале этого года он призвал власти убрать из законодательства 120-ю статью УК, карающую заключением за однополые отношения, как противоречащую гарантированной конституцией неприкосновенности частной жизни. Режим немедленно воспользовался этим как поводом для его травли с помощью связанных с ним блогеров, а также влиятельных представителей всех ветвей власти. 28 марта на Базарова было совершено нападение, по итогам которого он оказался в больнице с ушибами и переломами.



А примерно через месяц после этого, 24 апреля, на него было заведено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 139 ("Клевета") и статье 140 ("Оскорбление"), на основании коллективного заявления от преподавателей 110-й ташкентской школы, неожиданно "вспомнивших", что в прошлом году Базаров, оказывается оскорбил их и оклеветал, когда в одном из видео, размещенных в Тик-Токе, высказал мнение, что "школа - это место, где старые рабыни и неудачницы учат детей быть рабами и неудачниками". Аналогичные заявления поступили и от блогеров, развязавших в интернете кампанию его травли: Аброра Абдуазимова (Аброра Мухтора Али), Шухрата Мусаева и Абусалиха Салимова (AbuSolih Fox), посчитавших себя оскорбленными и оклеветанными из-за того, что Базаров в своих роликах называл их "СГБ-эшными блогерами". Они тотчас же были признаны его "жертвами".



Теперь, вероятно, суду придется официально признать, что сотрудничество с СГБ - государственным ведомством - является оскорбительным для граждан страны, и что высказывать свои мнения запрещено.



После избиения Миразиза Базарова прошло уже почти три месяца, но злоумышленники, сначала ездившие за ним на одной машине, а затем прибывшие для его непосредственного избиения на другой, и, очевидно, попавшие в объективы десятков дорожных камер, так и не найдены. Пресс-служба МВД 30 апреля попыталась было опровергнуть разговоры о то, что нападение на блогера было организовано самими спецслужбами, и распространила фоторобот одного из нападавших, сообщив, что он составлен со слов потерпевшего.



Однако адвокат блогера Сергей Майоров в интервью для прессы дал понять, что это, мягко говоря, является попыткой ввести общественность в заблуждение.



Он напомнил, что обвинение в "клевете", которое предъявили Базарову, предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет. Поэтому, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, к блогеру не может быть применена мера пресечения в виде ареста, поскольку в период следствия достаточно было бы подписки о надлежащем поведении или залоге. А Базаров, между тем, с 29 апреля находится именно под домашним арестом, и ему запрещено с кем-либо общаться.



"Я убежден: ГУВД имитирует поиск преступников, - сказал адвокат. - Их никогда не найдут. Более того, "ищут" не конкретных людей, а "фантомы". Когда 29 марта был составлен фоторобот одного из нападавших, Базаров твердо заявил, что он совершенно не похож на преступника, попросив ни в коем случае не использовать этот фоторобот, поскольку это помешает следствию. Однако через месяц после составления фоторобота, по которому невозможно никого найти, его все же разослали для поиска.



Свидетели и потерпевший описали автомашину, на которой преступники преследовали Базарова до нападения, и автомашину, из которой вышли наемные костоломы, напавшие на Базарова, но ГУВД объявило розыск машины совершенно других марок и других цветов".



Сергей Майоров заявил, что в деле Базарова он опять столкнулся с подлогом доказательства, как это было в деле журналиста Бобомурода Абдуллаева ("Усмана Хакназарова"), и, по его мнению, имеется реальная опасность того, что и в гаджеты Базарова могут быть внесены какие-либо файлы, а "эксперты" признают эти файлы "преступными".



ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ EFFECT.UZ



7 июня в Андижане во время попытки расследования на основании жалоб от неких заявителей были избиты трое корреспондентов Effect.uz. По сообщению редакции, ее репортеры пострадали от набросившихся на них заведующего секретариатом Андижанского городского Совета народных депутатов Рахима Зияева и его сына. В результате конфликта в здании Андижанской горадминистрации, у одного из журналистов зафиксированы телесные повреждения и сломан телефон.



Причина произошедшего - попытка силовыми методами заставить журналистов прекратить вести видеосъемку. Другими словами, воспрепятствование профессиональной деятельности работников СМИ, за что, согласно новой редакции Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность (https://repost.uz/vot-takie-izmeneniya). Да и закон "О защите профессиональной деятельности журналиста" никто не отменял.



Как сообщила прокуратура Андижанской области, в настоящий момент по факту нападения на журналистов проводится расследование, с тем, чтобы оценить случившееся с правовой точки зрения.



"Мы никого не били, избили наших сотрудников - Аброра Эшанхонова, Рахматилло Насритдинова и Сухроба Умарова", - отметил в беседе с нашим изданием главный редактор Effect.uz Акмаль Эшанхонов.



В последнее время на журналистов этого независимого веб-сайта оказывается серьезное давление, несколько сотрудников сегодня даже являются фигурантами состряпанного на скорую руку уголовного дела (процесс проходит в Кашкадарьинском областном суде). Причина проста - они поскандалили с председателем Термезского районного суда по уголовным делам, когда пытались попасть на открытый процесс по делу местного предпринимателя, на который, вопреки законодательству, их не пускали.



После этого журналистов Эльербека Таджибаева, Хамиджона Ахмедова и Акбара Нуримбетова обвинили по статьям 219 ("Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг"), 236 ("Вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел"), 139 ("Клевета") и 140 ("Оскорбление") УК РУз.



В САМАРКАНДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ ИЗБИЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА TAFTISH.UZ



В последние дни в СМИ появилась информация об избиении в Самарканде тремя неизвестными еще одного работника медиасферы - собкора по Самаркандской области узбекскоязычного сайта Taftish.uz. Фамилия потерпевшего не называется.



Это событие, как выяснилось, произошло 17 июня, причем уточняется, что такое с ним происходит уже не впервые (об этом здесь и здесь).



Согласно скупой официальной информации, городское отделение милиции №3 Самарканда проводит доследственные мероприятия, контроль за проведением следствия осуществляет прокуратура Самаркандской области.



РУКОВОДИТЕЛИ ДВУХ ИЗДАНИЙ ОШТРАФОВАНЫ



Немногим ранее мы сообщали о наказании руководителей сразу двух популярных интернет-изданий - Kun.uz и Azon.uz - за увлечение материалами религиозного содержания. 21 июня посредством судебных решений они были оштрафованы на крупные суммы.



Примечательно, что это происходит в то самое время, когда правительство Узбекистана планирует отменить уголовное наказание за незаконное изготовление, хранение или распространение религиозных материалов (общественное обсуждение на специальном портале для оценки законодательных актов состоялось еще в феврале, но будет ли воплощен этот замысел, неизвестно), и внести определенные изменения в Уголовный кодекс.



КАК "СУДИЛИ" САИДА ЯНЫШЕВА



23-го апреля Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента признал независимого журналиста Саида Янышева виновным в нарушении статьи 2022 ("Распространение ложной информации") КоАО РУз и оштрафовал его. Заявления против него были поданы представителем компании-застройщика "Tako Sales" и директором школы №160, недовольными его статьями о незаконном возведении двух высотных зданий в непосредственной близости от школы (читать здесь и здесь).



Недовольство директора школы вызвала фраза журналиста, который в своей статье выразил недоумение тем, что директор дала застройщику разрешение на строительство, несмотря на его намерение построить 24-этажное здание, вопреки существующим строительным нормам, почти впритык к самой школе, захватив часть школьного двора, а также написал, что это разрешение она получила за определенную мзду. Поразмыслив, и решив, что доказательств того, кроме голословных утверждений жителей улицы, у него нет, журналист удалил это высказывание. Директор школы, однако, уже успела скопировать текст статьи и потребовала привлечь его к ответственности.



Претензии застройщика ООО "Tako Sales" выразились в том, что, оказывается, журналист, "потакает их конкурентам и стремится опорочить их деловую репутацию".



Оба заявления были написаны 21 апреля.



В тот же день Саид Янышев был задержан и принудительно доставлен в суд, однако после начала заседания заявил, что у него нет адвоката, после чего судья Хусанбой Парпиев вынужден был дать ему время на поиски защитника.



Новое заседание состоялось через день, по его итогам судья Парпиев предсказуемо признал журналиста виновным в нарушении статьи 2022 КоАО РУз (Распространение ложной информации") - "Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности" - и приговорил его к штрафу в 1225 тысяч сумов или 116 долларов.



Как следует из текста судебного постановления, Янышева оштрафовали не только за голословное обвинение директора школы №160 И. Казаковой, но и за распространение ложной и необоснованной информации, противоречащей интересам ООО "Tako Sales", то есть компании-застройщика.



Доказательствами вины журналиста судья счел ничем не подтвержденные утверждения юриста ООО "Tako Sales" А.Давронбекова о том, что "Янышев С. поделился постом в социальной сети Facebook о том, что "Tako Sales" и его строительство незаконно, и это привело к сокращению доходов фирмы". Кроме того, говорится в решении судьи, "Давронбеков А. сказал, что у них есть все необходимые документы для строительства и что слова Янышева С. необоснованны, что он распространял заведомо ложную, позорящую нашу компанию измышления во всемирной информационной сети Интернет, и у него нет никаких подтверждающих фактов".



Судья Парпиев написал в судебном решении, что вина журналиста "подтверждается протоколом об административном правонарушении (?), объяснительными и другими доказательствами, собранными по данному делу".



Таким образом он откровенно солгал: и протокол об административном правонарушении ничего не доказывает (журналиста задержали, когда он пришел на встречу с жителями махалли, где строятся два высотных здания, и милиционеры сразу стали "шить" ему участие в несанкционированном митинге), и не было никаких "других доказательств".



А позже выяснилось, что квитанция об оплате штрафа, выданная Янышеву, датируется 21-м апреля, тем самым днем, когда были написаны заявления "потерпевших" и когда журналист был задержан и доставлен в суд. То есть, наказание ему было назначено УЖЕ ДО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, и когда милиционеры привезли его в зал заседаний, у судьи уже имелось заранее заготовленное решение.



Мы не можем утверждать, что судья Парпиев получил взятку от застройщика, поскольку он не мог отдавать команды участвовавшим в этой фабрикации милиционерам; скорее всего их попросило об этой "услуге" вышестоящее руководство, то, которое имеет возможность отдавать распоряжения и милиции, и судебной власти.



Подводя итоги, остается констатировать, что свобода слова в сегодняшнем Узбекистане находится не в лучшем состоянии. Широко разрекламированная мирзиеевская "оттепель" для прессы на поверку оказалась иллюзией…



Соб. инф.



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Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624658400

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