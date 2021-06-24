Иранская модель: из президентов в верховные лидеры, - В.Сажин

01:01 26.06.2021

Иранская модель: из президентов в верховные лидеры



О том, почему второй по важности пост в Тегеране занял человек с такой устрашающей биографией, рассказывает востоковед Владимир Сажин.



82-летний Али Хаменеи подбирает преемника, который без малейших отступлений будет следовать принципам исламского фундаментализма.



Резкий рост заболеваемости ковидом и чемпионат Европы по футболу потеснили из информационной повестки прочие мировые новости и почти за кадром оказалось знаковое политическое событие, произошедшее в соседней и достаточно важной для России стране - Иране. Там состоялись президентские выборы, победу на которых одержал ультраконсервативный политик 60-летний Ибрагим Раиси.



Президента в Иране избирают всенародным голосованием, хотя эта должность лишь вторая по важности в местной политической системе. В теократическом государстве, каковым является Исламская республика Иран, роль фактического (и юридического, по конституции) главы государства играет рахбар - духовный лидер и высший руководитель государства, избираемый пожизненно узким кругом представителей мусульманского духовенства.



Больше 30 лет эту должность занимает Али Хаменеи, который в этом году приложил все усилия, чтобы на завершившихся президентских выборах у Ибрагима Раиси не было серьезных конкурентов. Достаточно сказать, что к участию в этих выборах не были допущены не только умеренные, но и консервативные кандидаты, вроде бывшего иранского президента Махмуда Ахмадинежада.



При этом фигура Раиси наводит ужас на многих, кто знаком с его политической биографией. Достаточно отметить, что в конце 1980-х годов, являясь первым заместителем председателя Верховного суда, он был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти". Согласно данным правозащитников, именно Раиси принимал решения, по которым тогда были казнены около пяти тысяч человек, преимущественно политзаключенных. Став главой Верховного суда, он жестко расправился с массовыми волнениями в Иране в 2009 году ("зеленая революция").



О том, почему именно такого кандидата поддержал духовный лидер Ирана, обозреватель "Росбалта" поговорил со старшим научным сотрудником Института Востоковедения РАН, профессором Владимиром Сажиным.



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- На ваш взгляд, почему духовный лидер Ирана Хаменеи так продвигал кандидатуру Раиси на этих президентских выборах?



- Самая главная причина - Раиси близок по взглядам к верховному лидеру Хаменеи.



- Погодите, а разве тот же бывший президент Ахмадинежад, тоже консерватор, не близок Хаменеи?



- Нет! В последние месяцы президентства Ахмадинежада у них были большие разногласия.



- А в чем они состояли?



- Это были тактические расхождения. В экономике, прежде всего, в вопросах финансовой деятельности некоторых отраслей. Но дело доходило до скандалов, когда Ахмадинежад в какие-то моменты даже отказывался ходить на работу, бастовал, можно сказать.



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Кроме того, Ахмадинежад - это такой эксцентричный тип политика, большой популист. Приходит в голову даже аналогия с Дональдом Трампом. Конечно, Иран и США - это совершенно разные страны, там разные условия, но что-то общее у этих двух бывших президентов есть.



Кстати, у Ахмадинежада в Иране очень много последователей и сторонников, и верховный лидер не хотел иметь в списке кандидатов на президентский пост человека, который имел определенные шансы на победу на этих выборах.



К тому же Раиси и Хаменеи - оба родом из города Мешхеда. Раиси в свое время посещал лекции Хаменеи. Вообще, Мешхед даже иранские шииты считают центром фундаментализма. Этот город даже более консервативный, чем столица иранского шиизма город Кум.



Замечу также, что Раиси - выходец из среды, где придерживаются крайне консервативных взглядов, выступают против участия женщин в политике, против нарушения любых шиитских законов и предписаний. Так что на данном этапе он очень подходит господину Хаменеи.



- Чем вы объясните этот ярко выраженный уклон в ультраконсерватизм верховного лидера? Может, стареет?



- Конечно верховному лидеру уже 82 года, у него не очень хорошее здоровье, онкология, и сегодня, я полагаю, он пестует своего последнего президента… Многие политологи, как в Иране, так и за рубежом, считают, что он таким образом готовит себе смену.



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Вообще, по конституции Ирана совершенно не обязательно, чтобы преемник верховного лидера проходил через президентские выборы, но сам Хаменеи проделал этот путь. Он сменил первого верховного лидера современного Ирана аятоллы Хомейни, будучи президентом страны.



Хаменеи хочет передать сейчас свое наследство в руки, как говорят в Иране, "принципиалиста".



- Иными словами, в руки принципиального исламиста?



- Того, кто будет следовать принципам Исламской революции и заветам имама Хомейни. Чтобы никаких отступлений.



- Получается, уже можно рассматривать Раиси как будущего верховного лидера Ирана?



- В иранской системе предсказывать что-то довольно непросто. Есть еще версия, что Хаменеи видит в качестве преемника своего сына - также очень консервативного политика. Но, повторю, версии могут быть разные. Например, имам Хомейни незадолго до своей смерти в 1989 году провозгласил своего наследника. Когда же после его кончины собрался Совет экспертов (Маджлис-е хебреган, шиитские богословы) он долго заседал, примерно так, как это бывает, когда кардиналы избирают нового Папу Римского, но в итоге выбрали Хаменеи, который до того занимал в соответствующем списке лишь 14 место.



Так что сделать сейчас прогноз, кто станет новым верховным лидером Ирана, очень трудно.



Беседовал Александр Желенин