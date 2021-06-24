Аркадаг срочно покупает военно-транспортные самолеты C-27J NG Spartan у Италии. Собрал чемоданы бежать?

01:03 26.06.2021

Туркменистан приобрел итальянский военно-транспортный самолет. Возможно, два



Во время открытия международного аэропорта в Керки 23 июня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову продемонстрировали военно-транспортный самолет C-27J NG Spartan итальянской компании Alenia Aeronautica.







6 июня самолет такой же модели, вылетавший из Турина (Италия), заметили споттеры. На тот момент было неясно, кто является его заказчиком, хотя расцветка указывала на то, что воздушное судно предназначается для Туркменистана, в составе ВВС которого есть украинский военно-транспортный самолет Ан-74ТК-200С со схожим окрасом.



Сколько таких самолетов заказал Туркменистан, неизвестно, однако споттеры в течение последнего года сфотографировали два C-27J NG с одинаковым окрасом туркменских ВВС и временными регистрационными номерами CSX62319 и CSX62322.



Впервые итальянские военно-транспортные Alenia C-27J и учебно-боевые Aermacchi M-346 Бердымухамедову продемонстрировали 3 мая 2018 года, во время внезапной проверки национальной армии.



С техническими характеристиками самолета можно ознакомиться на сайте производителя, его стоимость не указывается.



В конце мая, во время перегонки в Туркменистан, были замечены два бразильских турбовинтовых штурмовика Embraer A-29B Super Tucano.