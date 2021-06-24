 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.06.2021
01:06  Казахстанец Курбанов взял "серебро" на Кубке мира по спортивной гимнастике
01:03  Аркадаг срочно покупает военно-транспортные самолеты C-27J NG Spartan у Италии. Собрал чемоданы бежать?
01:01  Иранская модель: из президентов в верховные лидеры, - В.Сажин
01:00  В Узбекистане нарастает давление на свободу слова
00:58  Армяне сдали свою страну
Пятница, 25.06.2021
22:25  Мадам Хакала сменит Буриана. Назначен новый спецпредставитель Евросоюза в Центральной Азии
21:56  "Чуйка" сохнет! Чуйские фермеры требуют дать им воду

21:54  Бишкек. Участники "Октябрьской революции" 2020 года требуют себе "особый статус", наград и премиальных
21:38  Так кто же будет охранять аэропорт Кабул? - Ст.Тарасов
21:29  "Большая игра" продолжается. Англия против России и Китая: страницы истории, - Юрий Тавровский
21:22  "На моей памяти такого не было". Бишкеку не хватает поливной воды
21:17  "Мы снова разделяем некоторые госорганы, которые присоединили 20 дней назад", - глава администрации КырПреза С.Касмамбетов
20:48  Коварные замыслы "партии измены". К 100-летию Компартии Китая
20:36  Аятолла Али Хаменеи привился иранской вакциной
17:00  Власти США подадут в суд на собственный штат Джорджия
13:09  В УзбСенате создан новый комитет - "по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в госорганах"
12:25  В американской Флориде сложился в блин 12-этажный жилой дом - 99 "пропавших без вести"
12:05  Разбегающийся Северный Казахстан – что происходит? - Вл.Прохватилов
11:28  Как Таджикистану правильно договариваться с новым президентом Ирана? - Р.Г.Абдулло
11:22  Чуйская зоо-инженерия. Щенки алабая научились доить козу (видео)
11:20  POLISIA. Как выглядит новая форма полицейских Казахстана (фото)
11:17  "Вкусные" подряды на перезастройку Ташкента получила мутная фирмочка Mimar. Чьи ушки торчат?
10:12  США решились оставить в Афгане 650 солдат. Для охраны посольства и спец-объектов
09:34  Аннуляж лицензии. Лопнул "Capital Bank Kazakhstan"
09:28  За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана, - Гульмира Илеуова
09:25  Угроза с юга. Узбекистан внезапно поднял в ружье свою армию
07:55  "Привитый" глава КырМинздрава Алымкадыр Бейшеналиев заболел коронавирусом и лечится... корешками
07:51  Переброска воды из Сибири в Центральную Азию: хоронить проект рано
07:49  Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане? - Н.Мустафаев
00:14  Правительству Афганистана предрекают скорое падение, - И.Субботин
00:11  Продовольственная инфляция стала главной проблемой ЕАЭС, - А.Комраков
00:06  КазЧиновники воюют за высокое звание госслужащих, - Д.Ашимбаев
00:00  Афганистан бежит от самого себя. Ганимое Гани..., - "Къ"
Четверг, 24.06.2021
21:27  Бывший мент Осмоналиев стал послом Киргизии в Баку, мутный киношник Шер-Нияз - в Париже
20:41  О новой роли Турции в Афганистане. Где Анкара хочет создать еще один "турецкий дом"?
20:17  В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса. Болеют дети
20:01  МИД Узбекистана обнародовал паническое заявление по ситуации в Афганистане
14:19  Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может стать следующим
13:50  Кто обезвредит "афганскую мину", поставленную США, - И.Джорбенадзе
13:11  Хуснуллину (минстрой РФ) требуется 5 млн рабочих рабов (трудовых мигрантов)
12:09  Жапар-хан, забыв все обиды, летит к Рахмон-беку. Договариваться об обороне от исламских завоевателей
12:07  Подготовка к выборам в Ираке развернута, но... "Народное ополчение" давит, - А.Веселов
12:02  "Решительное бегство" в разгаре: талибы под Кундузом, хотят торговать с Душанбе сами
11:59  ООН бодрится: Талибы захватили только 50 из 370 афганских уездов
11:44  Великая Отечественная... Раненых красноармейцев возвращали к жизни 24 размещенных в Киргизской ССР госпиталя
11:29  Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район
11:18  Свежая кровь исламской революции: пойдет ли новый президент Ирана войной на США
11:15  Москва будет оборонять Лукашенко до последнего
11:08  "Строим новый Синьцзян". Что увидели журналисты в печально известном регионе Китая?
11:05  Афганскую армию в последний бой поведет таджик - генерал Бисмилла Хан
09:37  Насколько вообще можно доверять Соединенным Штатам – вот в чем вопрос, - С.Черняховский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Аркадаг срочно покупает военно-транспортные самолеты C-27J NG Spartan у Италии. Собрал чемоданы бежать?
01:03 26.06.2021

Туркменистан приобрел итальянский военно-транспортный самолет. Возможно, два

Во время открытия международного аэропорта в Керки 23 июня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову продемонстрировали военно-транспортный самолет C-27J NG Spartan итальянской компании Alenia Aeronautica.



6 июня самолет такой же модели, вылетавший из Турина (Италия), заметили споттеры. На тот момент было неясно, кто является его заказчиком, хотя расцветка указывала на то, что воздушное судно предназначается для Туркменистана, в составе ВВС которого есть украинский военно-транспортный самолет Ан-74ТК-200С со схожим окрасом.

Сколько таких самолетов заказал Туркменистан, неизвестно, однако споттеры в течение последнего года сфотографировали два C-27J NG с одинаковым окрасом туркменских ВВС и временными регистрационными номерами CSX62319 и CSX62322.

Впервые итальянские военно-транспортные Alenia C-27J и учебно-боевые Aermacchi M-346 Бердымухамедову продемонстрировали 3 мая 2018 года, во время внезапной проверки национальной армии.

С техническими характеристиками самолета можно ознакомиться на сайте производителя, его стоимость не указывается.

В конце мая, во время перегонки в Туркменистан, были замечены два бразильских турбовинтовых штурмовика Embraer A-29B Super Tucano.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624658580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Сената за первую сессию VII Созыва Парламента
- Н.Нигматулин: на контроле фракции Nur Otan – Дорожная карта по исполнению предвыборной Программы
- Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в Карагандинской области
- За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана
- Подсчитали – прослезились
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросам организации и проведения выборов акимов сельских округов
- Помощник Президента Республики Казахстан Канат Бозумбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область
- Глава МИД Казахстана принял участие в 4-м заседании Делового совета СВМДА
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  