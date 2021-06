Убившего негра-утырка-нацгероя США Флойда белого полицейского Шовина посадили на 22,5 года

07:46 26.06.2021 Дерек Шовин



Убившего Джорджа Флойда экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы



Суд в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина, ранее признанного виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, к 22 годам и шести месяцам тюрьмы. Обвинение запрашивало 30 лет тюрьмы. По законам штата, Шовину грозило от 12,5 до 40 лет тюрьмы.



Перед оглашением приговора Шовин впервые сделал публичное заявление перед судом. Он принес соболезнования семье Джорджа Флойда, но не извинился перед ней. "Сейчас по определенным юридическим причинам я не могу выступить с официальным заявлением. Но, если вкратце, я хочу принести мои соболезнования семье Флойдов. В будущем может появиться кое-какая информация, которая может представлять интерес, и я надеюсь, это несколько успокоит вас",- сказал он (цитата по AFP). Шовин вместе с тремя другими бывшими полицейскими еще остается фигурантом федерального гражданского дела.



Терренс Флойд, брат убитого Джорджа Флойда, настаивал на максимальном наказании Дереку Шовину. "Мы не хотим, чтобы опять просто пожурили. Мы уже видели это",- сказал он. Мать экс-полицейского Кэролин Поленти, призывала к снисхождению и сказала, что ее сына несправедливо описывают как жестокого и бессердечного человека.



Джордж Флойд погиб 25 мая при задержании, после того как Шовин на протяжении почти десяти минут стоял коленом на его шее. Смерть Джорджа Флойда привела к протестам против расовой дискриминации в США и других странах. В апреле суд присяжных признал Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степеней, а также в непредумышленном убийстве второй степени. Сам экс-полицейский вину не признал.



----------------------------------------



Он не давал ему дышать

История незаметного полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда



"Коммерсантъ" от 04.04.2021, 11:02

В середине марта начался судебный процесс над Дереком Шовином, который в прошлом году из среднестатистического американского полицейского стал одним из самых известных и, пожалуй, самым ненавидимым человеком в США. Обвинение считает, что именно Шовин виновен в смерти Джорджа Флойда, которая спровоцировала массовые беспорядки под лозунгом "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter).



До июня прошлого года биография Дерека Шовина (он носит такую же фамилию, что и полумифический солдат наполеоновской армии Николя Шовин, благодаря которому появился термин "шовинизм") была не слишком примечательной для американского полицейского. Но потом все изменилось. Теперь он самый известный полицейский, убивший самого известного в мире (после, пожалуй, Мартина Лютера Кинга, Барака Обамы и О. Джей Симпсона) чернокожего американца. Который в итоге тоже прославился только посмертно.



Дерек Шовин 9 минут и 29 секунд удерживал, прижимая коленом, шею Джорджа Флойда, после чего тот умер. Все это время он повторял фразу: "Я не могу дышать". Даже сейчас, когда всему миру известно о том, что за годы службы на Дерека Шовина 18 раз подавали жалобы, и что он минимум трижды стрелял в подозреваемых, его жизнь не становится ни более зловещей, ни более яркой.



Лицо в толпе



Дерек Шовин родился в 1976 году в городе Окдейл (штат Миннесота) - пригороде агломерации Миннеаполис-Сент-Пол. Его отец был бухгалтером и аудитором, мать - домохозяйкой. Семья жила довольно скромно, хотя их дом находился в благополучном пригороде. Когда Дереку было семь лет, его родители развелись.



Про его школьные годы известно мало: он сменил несколько школ, а одноклассники почти ничего не могут вспомнить о Дереке, кроме того, что он был тихим, незаметным мальчиком, который ни с кем не сходился близко.



Мне не кажется, что он был изгоем или кем-то подобным. Скорее он был просто лицом в толпе",- вспоминает теперь один из его одноклассников.



В подростковом возрасте Дерек учился в старшей школе Park High School в пригороде Сент-Пола, но не окончил ее. Однако он сдал экзамен GED - аналог аттестата об окончании школы, необходимый для поступления в университет или колледж,- и впоследствии изучал основы правоохранительной деятельности в общественном колледже.



До поступления в полицию Дерек Шовин сменил несколько работ: он был поваром в McDonald’s и в одном местном ресторанчике, а также подрабатывал охранником в ночном клубе. Знавшие его говорили, что Шовин обычно "вел себя приветливо", но иногда "реагировал чрезмерно остро и быстро срывался", особенно если посетитель был пьян или находился под воздействием наркотиков.



Граффити, изображающее Джорджа Флойда, Кения

Граффити, изображающее Джорджа Флойда, Кения

Фото: Baz Ratner / Reuters



Бывшая владелица одного из клубов, где он работал, говорила, что он был более агрессивен на мероприятиях, устраиваемых чернокожими, а несколько раз ей пришлось сделать Шовину выговор за применение перцового баллончика или приемов удушения (один из таких он позже применил в отношении Флойда). "Так положено по протоколу",- отвечал ей Шовин.



Дерек Шовин и Джордж Флойд встретились только один раз. Тем не менее известно, что в одном из клубов они оба работали охранниками, только в разные смены.

Шовин жил в преимущественно белом пригороде Миннеаполиса. Он был дважды женат. О первом его браке известно очень мало, упоминается только, что он остался с двумя детьми. Его вторая жена Келли Сюн - происходит из народности хмонг и в детстве вместе с семьей бежала из Лаоса в США - работает риэлтором и фотографом, а на досуге участвует в конкурсах красоты и помогает в приютах для собак.



Бывшая жена Дерека Келли Сюн подала на развод за день до его ареста

Бывшая жена Дерека Келли Сюн подала на развод за день до его ареста

Фото: Shutterstock / Fotodom



Келли восторженно отзывалась о Дереке. В интервью, которое она дала газете St. Paul Pioneer Press за несколько лет до истории с Джорджем Флойдом, она не нашла у мужа ни одного изъяна. "Под всей этой униформой он на самом деле мягкий. Он все еще открывает мне дверь, все еще подает мне пальто. После развода у меня были пункты, которым должен соответствовать человек, с которым я бы вступила в отношения, и он соответствовал им всем",- говорила она. Вскоре после убийства Джорджа Флойда и за день до ареста Шовина его жена подала на развод.



Отталкивающий и незаметный



C 1996 по 2000 год Дерек Шовин служил в военной полиции - в городе Рочестер в Миннесоте, а потом и в Германии, в баварском городке Хоэнфельс. Как и в случае со школой, тогдашние сослуживцы мало что могут сказать о Шовине - по их словам, он был аккуратным, подтянутым полицейским, который редко выпивал, много занимался и "не был ни особо выдающимся, ни проблемным".



По окончании службы Дерек Шовин вернулся в Миннеаполис и поступил на работу в полицейское управление. Там он прослужил около 18 лет. Большую часть службы Шовин провел в 3-м полицейском участке Миннеаполиса. Как говорит Эбигейл Керра из Комиссии по контролю поведения полиции Миннеаполиса, на работу полицейских из этого участка особенно часто поступали жалобы на грубые и агрессивные действия в отношении подозреваемых, особенно если те принадлежали к этническим меньшинствам или низам общества.



Слова Флойда "Я не могу дышать" стали основным лозунгом движения Black Lives Matter и девизом акций протеста против жестокости полиции на почве расовой ненависти

Слова Флойда "Я не могу дышать" стали основным лозунгом движения Black Lives Matter и девизом акций протеста против жестокости полиции на почве расовой ненависти

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP



Сослуживцы считали Дерека молчаливым и довольно жестким трудоголиком, у которого почти не было друзей. Он предпочитал держать дистанцию и не ходил на вечеринки. Как отметила одна из коллег Шовина, иногда он казался слишком заносчивым и "не был парнем, который всем нравился и с которым все хотели работать". "Меня отталкивало в нем отсутствие каких бы то ни было коммуникативных навыков. Вы никогда бы не заметили, что он находится тут же",- рассказывает другой коллега.



Кто-то из его сослуживцев в беседе с корреспондентом The New Times выразился ярче: Шовин делал свою работу так, как будто играл роль - роль "Грязного Гарри", который всегда начеку в поиске плохих парней.

В то же время Шовина ценили как ответственного и трудолюбивого полицейского, готового брать на себя самые трудные ночные смены. По словам сослуживцев, с самого начала работы он горел энтузиазмом и вел себя так, как будто продолжал служить в военной полиции. Например, в отличие от других полицейских, не переодевался в гражданское по окончании своей смены, всегда был подтянут. Несколько раз он получал благодарственные письма от женщин, вызывавших полицию с жалобами на домашнее насилие.



Судебный процесс по делу Джорджа Флойда начался с проблем

Судебный процесс по делу Джорджа Флойда начался с проблем

За время службы Шовин получил две Похвальные медали - за преследование вооруженного подозреваемого и арест члена банды, также вооруженного. Кроме того, он был награжден двумя медалями за отвагу - в обоих случаях это были перестрелки. В одной из них Шовин ранил человека, которого обвиняли в домашнем насилии.



В другой раз Шовин был одним из шести полицейских, участвовавших в задержании Уэйна Рейеса. В полицию поступил звонок о том, что Рейес напал с ножом на двух человек, он убегал от полиции, а когда его попытались задержать, вытащил обрез. В результате Рейес был застрелен полицейскими, а те получили за этот эпизод награды. Шовин еще как минимум один раз стрелял в задерживаемого при попытке к бегству - в этом случае его действия также были признаны оправданными.



"Грязный Гарри" 3-го участка



За 19 лет службы в полиции у Дерека Шовина было 18 взысканий, по двум из которых он получил выговор

За 19 лет службы в полиции у Дерека Шовина было 18 взысканий, по двум из которых он получил выговор

Фото: Hennepin County Sheriff"s Office / Reuters



Список жалоб, поданных на Шовина, тоже крайне обширен: за 19 лет службы их было 18 (по другим данным - даже 22, но все же именно 18 являются распространенной версией), притом лишь 2 из них имели последствия - по ним Шовину были вынесены дисциплинарные взыскания. Как говорят люди, хорошо знакомые с работой полиции, это довольно много - обычно на полицейских подают пару жалоб за десять лет работы.



Вот одна из историй, за которую на Шовина подали жалобу: в 2013 году четверо подростков ехали на игру Nerf Gun Assassin - ее участники стреляют друг в друга из игрушечных бластеров Nerf. По пути туда один из подростков выстрелил из окна дротиком, после чего к ним подъехали полицейские, наставили на них оружие и с руганью отобрали бластеры.



Один из полицейских кричал: "Большинству из вас исполнится 18 к концу года - а значит, вы будете достаточно большими мальчиками для тюрьмы". Это был Дерек Шовин.



Еще одну жалобу в 2007 году подала Мелисса Бортон. По ее словам, полицейские остановили ее, когда она с ребенком ехала из магазина и немного превысила разрешенную скорость. Шовин с напарником молча открыли дверь ее машины, вытащили Мелиссу и пересадили в салон полицейского автомобиля. Задержанной сказали, что ее автомобиль по описаниям похож на машину, замешанную в каком-то преступлении, а через 15 минут отпустили без объяснения причин.



Обозреватель "Ъ" Алексей Наумов о глубинной причине раскола в США

Обозреватель "Ъ" Алексей Наумов о глубинной причине раскола в США

Это одна из жалоб, по которой Шовину в итоге было вынесено взыскание. Однако в большинстве случаев после внутреннего расследования жалобы оставались без последствий для полицейского.



Дерек Шовин был арестован 29 мая прошлого года - через четыре дня после гибели Джорджа Флойда. Чуть ранее он был уволен из полиции. Ему было предъявлено обвинение в убийстве - Шовин несколько месяцев провел в заключении, а в октябре был выпущен под залог.



Дереку Шовину грозит до 40 лет тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение. Решение о его виновности или невиновности примет коллегия присяжных

Дереку Шовину грозит до 40 лет тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение. Решение о его виновности или невиновности примет коллегия присяжных

Фото: Court TV / AP



Несколько фондов и ассоциаций в поддержку полиции наняли для его защиты десяток полицейских и выделили на это $1 млн.



В марте начался процесс по его делу - как пишут американские СМИ, по законам штата Миннесота Шовину грозит от 10 до 40 лет лишения свободы в зависимости от трактовки этих законов судьей.

В самом начале процесса адвокат Шовина отвел несколько присяжных, которые должны были судить его, сочтя их заранее предубежденными и поэтому необъективными. Адвокат также уже заявил, что в этом судебном процессе "дело не в расе". И, видимо, в дальнейшем он собирается строить защиту, основываясь на идее, что Дерек Шовин не самый ужасный человек в США, а вполне среднестатистический полицейский. А те 9 минут 29 секунд не более чем случайность, учитывая образ жизни и историю наркозависимости жертвы.



Крупнейшие волнения против дискриминации по цвету кожи в США





Яна Рождественская Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624682760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Сената за первую сессию VII Созыва Парламента

- Н.Нигматулин: на контроле фракции Nur Otan – Дорожная карта по исполнению предвыборной Программы

- Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в Карагандинской области

- За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана

- Подсчитали – прослезились

- Государственный секретарь провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции

- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросам организации и проведения выборов акимов сельских округов

- Помощник Президента Республики Казахстан Канат Бозумбаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область

- Глава МИД Казахстана принял участие в 4-м заседании Делового совета СВМДА