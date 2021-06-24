"Стамбулу" море по колено. Президент Турции готов к запуску "безумного проекта" века, - "Къ"

07:51 26.06.2021

Газета "Коммерсантъ" №109 от 26.06.2021, стр. 3

Крупнейшему инфраструктурному проекту в истории современной Турции в субботу будет дан старт: на торжественной церемонии президент Реджеп Тайип Эрдоган сделает решающий шаг к воплощению того, о чем мечтал еще в XVI веке султан Сулейман Великолепный. Речь идет о строительстве водного канала "Стамбул", который, соединяя Черное и Мраморное моря, станет альтернативой Босфору. Проект, в числе прочего, призван поддержать экономику Турции, пострадавшую от пандемии коронавируса, а также поднять рейтинг господина Эрдогана и его соратников перед выборами-2023. Между тем идея не лишена серьезных экологических и геополитических рисков. Турецкий лидер уже подтвердил, что канал смогут использовать не только коммерческие суда, но и военные корабли.



Турецкие власти в субботу начинают строительство канала "Стамбул", который соединит Черное и Мраморное моря. Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично примет участие в церемонии запуска мегапроекта и, как ожидается, заложит первый камень в основу одного из шести мостов, которые должны будут соединить берега новой водной артерии.



О строительстве канала в прошлом грезил не один турецкий лидер. Впервые концепция проекта была выдвинута в XVI веке при османском султане Сулеймане Великолепном. В XVIII веке султан Мустафа III дважды пытался реализовать проект, но не справился по экономическим причинам. О том, что новую попытку намерен предпринять президент Эрдоган, стало известно еще в 2011 году. В мае этого года глава государства пообещал заложить фундамент канала уже в конце июня. И тогда же министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу раскрыл некоторые детали. Так, по его словам, реализация проекта обойдется Анкаре примерно в $15 млрд, из них около $1,4 млрд уйдет на строительство мостов. Расходы планируется покрыть в течение десяти лет за счет транзитных сборов. Протяженность канала составит 45 км, а его пропускная мощность - 160 судов в день (у Босфора - 118–125 судов). Строительство, как ожидается, займет семь лет.



Проект главным образом нацелен на то, чтобы разгрузить пролив Босфор и снизить риски аварий.

Один из последних крупных инцидентов произошел за день до майского выступления президента: следовавший из Новороссийска в Картахену танкер Rava стал дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления, движение судов пришлось остановить. А в феврале 2019 года из-за плохой погоды и новых правил прохода судов через проливы, введенных Турцией, в районе Босфора появились очереди из судов, спровоцировавшие небольшую панику на нефтяном рынке.



Помимо всего прочего, турецкие власти надеются повысить туристическую привлекательность и стратегическое значение Стамбула. "На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города. Эти города украсят облик Стамбула",- сообщил ранее господин Эрдоган. За счет создания новых рабочих мест Анкара, в том числе, рассчитывает смягчить удар пандемии коронавируса по экономике.



Запуск проекта приобретает особое значение на фоне падения рейтинга господина Эрдогана и правящей Партии справедливости.

Это важно, в частности, в свете предстоящих в 2023 году президентских и парламентских выборов. По последним данным Евразийского центра изучения общественного мнения (АКАМ), нынешнего турецкого лидера уверенно обходят два его основных конкурента - мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш. Так, во втором туре президентских выборов за главу Стамбула были бы готовы проголосовать 49,6% избирателей (за президента - 34,7%). Господа Яваш и Эрдоган в гипотетическом втором туре набирают 48,2% и 32% голосов соответственно.



Как отставные турецкие адмиралы выступили против потенциального пересмотра конвенции Монтре

Согласно результатам майского опроса, проведенного институтом Optimar, поддержка Партии справедливости достигает 38%, а главной оппозиционной Республиканской народной партии - 24%. За находящуюся под угрозой закрытия прокурдскую Партию демократии народов готовы проголосовать 12% избирателей.



Турецкие власти уверены: с экологической точки зрения проект тоже обоснован (в частности, из-за того что снижает риски аварий с нефтяными танкерами). Противники же "безумного проекта" (как его однажды назвал сам президент Эрдоган) думают иначе. Экрем Имамоглу как наиболее яркий критик инициативы назвал ее "предательством". По его словам, канал "уничтожит" водные ресурсы Стамбула и сделает всю провинцию непригодной для жизни. Действительно, на пути будущей артерии лежат озеро Теркос и водохранилище Сазлыдере, обеспечивающие город водой как минимум на четверть. Экологи также указывают на риски уничтожения сотен видов перелетных птиц и на разрушение экологического баланса Мраморного моря.



Есть чему опасаться и России.

Напомним, что конвенция Монтре 1936 года, подписанная Турцией, налагает ряд ограничений на транзит военных кораблей нечерноморских держав через Босфор и Дарданеллы, а также на их пребывание в Черном море. Анкара, будучи членом НАТО, уже заявила, что военные суда смогут использовать новый канал, не уточняя, будет ли на него распространяться действие конвенции.



Что привело к подписанию конвенции Монтре

"Сейчас, согласно конвенции, через проливы могут проходить лишь мелкие надводные корабли с тоннажем не более 45 тыс. тонн. Таким образом, в будущем нечерноморские страны (в первую очередь страны НАТО) получат юридическую возможность обеспечить присутствие своих крупных военных кораблей в акватории Черного моря",- пояснил "Ъ" директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. Тем не менее он отметил, что рост напряженности и гонка вооружений у границ Турции явно не совпадают с интересами властей республики.



Турецкий политолог Тогрул Исмаил, в свою очередь, обратил внимание на то, что канал "Стамбул" дублирует только Босфор, но не Дарданеллы, соединяющие Эгейское море с Мраморным. А конвенция Монтре накладывает ограничения на оба пролива. "Мне кажется, опасения по поводу того, что американские корабли смогут проходить через канал "Стамбул", не совсем верны, - сказал собеседник "Ъ".- Военные корабли все равно должны будут учитывать конвенцию Монтре для прохода через Дарданеллы".



Марина Коваленко, Кирилл Кривошеев