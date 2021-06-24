Киев снял свою подпись с "уйгурских" резолюций против Пекина. Авось, что-то обломится?

07:54 26.06.2021

Украина отозвала голос по документу о правах уйгуров из-за угрозы срыва поставок вакцины из Китая



Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press. Ранее власти Китая пригрозили Украине блокировкой 500 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за поддержки Киевом документа о правах уйгуров.



Украина присоединилась к заявлению Совета по правам человека с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян. Этот документ поддержали более 40 стран. Позже Украина исключила свое имя из списка из-за предупреждения Китая о блокировке поставки 500 тыс. доз. Ранее Украина договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.