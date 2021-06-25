Что теряет экономика Таджикистана из-за захвата талибами севера Афганистана? - П.Чоршанбиев

08:36 26.06.2021

Что теряет экономика Таджикистана из-за захвата талибами севера Афганистана?

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

25.06.21



Рассмотрим возможный ущерб на основе официальных данных.

Мост в Нижнем Пяндже (Шерхан-Бандар)



Два последних месяца талибы ведут интенсивные боевые действия - буквально наступая по следам уходящих из страны американских войск и их союзников. Чем меньше иностранных солдат остается в стране, тем шире становится зона контроля боевиков.



А за последние дни они подошли вплотную к границам Таджикистана. В частности, захватив портовый Шерхан Бандар, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.



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Круг сужается

22 июня боевики экстремистского движения "Талибан" захватили крупнейший контрольно-припускной пункт на таджикско-афганской границе - Шерхан-Бандар ("Нижний Пяндж"). Через этот пункт осуществлялась подавляющая часть грузоперевозок между двумя странами. Существуют на границе двух стран также другие КПП (в Ишкашиме, Хороге, Вандже, Дарвазе, Фархоре), однако на этих пунктах ведется приграничная торговля в незначительных объемах (обычно, раз в неделю).



Между тем, нашествие талибов на северные приграничные территории Афганистана, еще более усилило проблему изолированности Таджикистана от внешнего мира.



Фото: advisor.travel

Дело в том, что в конце апреля этого года свою границу с Таджикистаном закрыл в одностороннем порядке Кыргызстан. Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет около 1 тыс. километров, а таджикско-афганская – более 1,3 тыс. километров.



Таджикистан имеет также общую границу с Узбекистаном (свыше 1,3 тыс. км) и Китаем (около 500 км). На таджикско-узбекской границе расположены 17 КПП, правда, многие из них из-за пандемии не работают, а те, которые действуют, открыты только для перевозки грузов.



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На границе же с Китаем имеется только один КПП "Кульма", однако грузоперевозки через этот пункт усложняет плохая дорога на территории ГБАО (около 1 тыс. км) и "контейнерные поставки". То есть, груз завозится китайским транспортом до этого пункта исключительно в контейнере, после чего загружается на таджикский транспорт.



Таким образом, можно констатировать, что большая часть границы Таджикистана, который и без того изолирован в силу своего географического расположения (93% - горы), находится сегодня в коммуникационном тупике.



Взаимные инвестиции

Таджикистан с Афганистаном, как и с Кыргызстаном, не имеет каких-либо особо важных для экономик двух стран связей.



Говорить о значительном взаимном обмене инвестициями не приходится, так как обе страны находятся среди стран мира с низкими доходами и сами не прочь привлекать любой иностранный капитал.

Имеются, конечно, афганские предприниматели, которые работают в торговом секторе Таджикистана, в первую очередь, в розничном сегменте, и, возможно, какой-то первоначальный капитал поступил из Афганистана.



Однако, Афганистан не значится в списке таджикского инвестиционного ведомства по накопленным в экономике республики инвестициям за 2007-2020 годы на сумму более $100 млн.



Двусторонний товарооборот

Таджикско-афганский товарооборот в 2020 году сложился в размере $70,7 млн, что составляет 1,5% в общем объеме прошлогоднего внешнеторгового оборота Таджикистана.



Более $69,8 млн в обороте двух стран в 2020 году приходится на экспорт таджикской продукции, а импорт афганских товаров сложился на сумму всего $885 тысяч.



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При этом главной экспортной продукцией Таджикистана в Афганистан являлась электроэнергия, на которую в прошлом году приходилось почти 65% поставок. Таджикские энергетики выручили за счет этих поставок около $45 млн.



Электроэнергетические компании двух стран заключили контракт на поставку 1,5 млрд киловатт-часов таджикского электричества в Афганистан в 2021 году. Афганистан платит за каждый киловатт таджикской электроэнергии 3 цента (по ЛЭП 110 кВ) и 4,5 цента (по ЛЭП 220 кВ). Основная часть энергии передается по линии 220 кВт.



Получить информацию о возможной приостановке подачи электроэнергии в Афганистан в электроэнергетических ведомствах Таджикистана не удается, однако афганские журналисты утверждают, что поставки не прерваны.



Также в структуре таджикского экспорта в Афганистан фигурирует цемент (около 30% экспорта) и некоторые другие стройматериалы, алюминиевые изделия, сельхозпродукция и прочее.



Транзит

Посредством пункта на Шерхан-Бандаре частично осуществлялся также транзитный товарооборот Таджикистана с Пакистаном и Ираном.



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Согласно официальным статистическим данным, товарооборот Таджикистана с Пакистаном в 2020 году произведен на сумму $26 млн, в котором $14 млн приходится на поставки таджикской продукции, а $12 млн – на пакистанские товары.



Объем товарооборота с Ираном в прошлом году сложился на сумму $57,7 млн, в структуре которого около 85% составили иранские товары.



Нужно отметить, что большая часть иранской продукции, после того, как Туркменистан закрыл свою границу, поступают в Таджикистан посредством Азербайджана – Казахстана – Узбекистана.



Таким образом, даже если вся торговля Таджикистана с Пакистаном и Ираном велась бы с использованием афганских дорог, никаких ощутимых ударов для таджикской экономики не было бы.

Во-первых, потому что совокупная торговля Таджикистана с этими двумя странами составляет всего 1,8% в общем объеме таджикского внешнеторгового оборота. Во-вторых, какие-либо товары первоочередной важности (ГСМ, мука, пшеница и другое) для Таджикистана из этих стран не завозится.



Однако, любой "минус" в экономике имеет определенные негативные воздействия. Более того, любой недобор в одном конкретном месте, секторе цепочкой передается по всей экономике.