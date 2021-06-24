РосМВД в реале нечего делать? Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности"

08:46 26.06.2021

Мигрантов захотели обязать подписывать "соглашение о лояльности"

26 июня 2021, Антон Антонов

Планируется, что при въезде в Россию мигранты должны будут подписывать "соглашение о лояльности", сообщили в МВД.



"Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции", – сообщило ведомство, пояснив, что это "мера административного воздействия профилактического характера". Таким способом мигрантов хотят информировать о правилах въезда и выезда, проживания в России, "привлечения к трудовой деятельности", а также об "ограничениях и запретах".



Подписывая документ, мигрант подтвердит свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, даст согласие не причинять ущерб России. Также он примет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны, передает ТАСС.



Подписывать соглашение должны будут иностранцы, "въезжающие в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд", в том числе в электронной форме. В отношении въезжающих без визы при подписании соглашения будет проводиться дактилоскопическая регистрация.



Концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции разрабатывается в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы, утвержденного распоряжением правительства.



Напомним, МВД сообщало, что для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – "Контролируемое пребывание".