США продолжают усиливать давление на Россию и Китай, в том числе через ЦА, - М.Шибутов

09:11 26.06.2021

Чем обернется для Казахстана охлаждение отношений с Китаем?

Геополитические тучи продолжают сгущаться над Казахстаном, вынуждая его переходить от многовекторности к более прагматичной внешней политике, дабы избежать конфликтов с крупными соседними державами и не стать "марионеткой" в руках противоборствующих сторон. О том, какой видится наиболее оптимальная линия поведения в отношении России, с политологом и географом Маратом Шибутовым мы говорили две недели назад. Сегодня настала очередь Китая.



- Марат Максумович, в прошлом интервью вы отметили, что Россия, находясь под давлением Запада, будет вынуждена вернуться в Центральную Азию, в частности, в Казахстан, и это выгодно, прежде всего, Китаю. Объясните, почему?



- США продолжают усиливать давление на Россию и Китай, в том числе через Центральную Азию, где сталкиваются интересы всех трех геополитических игроков. Но если наш северный сосед еще может противостоять этому давлению благодаря своей мощной пропагандистской машине, то восточный явно сдает позиции. Это видно по резкому росту антикитайских протестов в регионе, особенно в Казахстане и Кыргызстане, и такие настроения в немалой степени подогреваются американской пропагандой.



Против нее "мягкая сила" Китая, увы, оказалась малоэффективной. И, соответственно, ему будет только на руку возращение в наш регион России, у которой есть мощные инструменты воздействия на Казахстан и его соседей. РФ способна не только перетянуть на себя внимание и ослабить влияние США, но и тем самым снизить накал антикитайских настроения.



- Как думаете, станет ли КНР способствовать такому сценарию, то есть, возвращению РФ в регион? И если да, то как?



- Ну, как минимум, он не будет этому мешать, что уже хорошо для России. Повторюсь: Китай заинтересован в том, чтобы выдавить американцев из Казахстана и Кыргызстана, поскольку они распространяют здесь синофобию, тем более что она небеспочвенна. И если в ответ на нее китайцы откажут Казахстану в инвестициях и закроют свой рынок, то нам больше ничего не останется, кроме как идти на российский. Вряд ли Европе нужны наш мед или конина с говядиной. А это означает еще большую зависимость от РФ.



- Россия и Китай традиционно считаются конкурентами в борьбе за Центральную Азию. Какова вероятность того, что в нынешних условиях они объединятся и выступят единым фронтом против США. Насколько этот союз может быть выгоден Казахстану и другим странам региона?



- Это соперничество в большей степени является наследием советского периода. Но поскольку сейчас Россия конкурирует со странами региона за рынок Китая, то особо им делить друг с другом нечего, а вот с нами - запросто.



Союз России и Китая резко ограничит для нас коридор возможностей. Вместе они смогут принудить наши страны к тем или иным действиям, поскольку будут обладать всеми рычагами влияния. Поэтому в наших интересах, чтобы такой союз либо не состоялся вовсе, либо состоялся как можно позже.



- Складывается впечатление, что в Китае особо не переживают из-за всплесков синофобии в Казахстане. Но так ли это на самом деле? В каком состоянии нынче находятся казахстанско-китайские отношения?



- Их ухудшение налицо: КНР сокращает экспорт в нашу страну, урезает инвестиции, не предлагает новых совместных проектов, на Хоргосе месяцами простаивают тысячи вагонов. Что это как не прямые сигналы со стороны Пекина о завершении режима благоприятствования? Да и какой вообще смысл поддерживать того, кто настроен к тебе агрессивно?



Причем тенденция к охлаждению отношений, скорее всего, продолжится. По крайней мере, до тех пор, пока не снизится накал антикитайских настроений – хотя бы до уровня 2008-2009 годов. Пока же центрально-азиатские страны, в частности Казахстан и Кыргызстан, создают восточному соседу лишь головную боль – вместо того, чтобы стать для него поясом безопасности и быть максимально благожелательными.



- Какую линию поведения должен занять Казахстан?



- Мы должны, наконец, понять, что США далеко от нас, соответственно объемы взаимной торговли между нашими странами есть и будут незначительными. Если им и интересен Казахстан, то, прежде всего, как плацдарм для давления на КНР и РФ.



Тогда как Китай - наш близкий и весьма могущественный сосед, от которого никуда не денешься, ни за чьей спиной не спрячешься. К тому же китайский рынок открывает перед нами огромные возможности, которыми глупо не воспользоваться. Ссориться с КНР – значит вредить самим себе. Особенно сейчас, когда китайцы настроились на более жесткую внешнюю политику, без уступок и сантиментов.



А вообще, время многовекторной политики для Казахстана заканчивается. Нам придется четко выбирать, с кем двигаться и развиваться дальше. Вектора ведь могут быть разными, но величина каждого из них должна соответствовать нашим приоритетам. С соседними странами они, само собой, должны быть более короткими, с остальными – более длинными. Не зря говорят: близкий сосед лучше дальнего родственника…



Казахстан - маленькая (в экономическом плане) страна, которой стоило бы адекватно оценивать свои силы. Сейчас мы фактически стоим на грани вмешательства в конфликт между США и Китаем, в котором нам уготована лишь роль площадки для выяснения отношений. А это для нас может плохо закончиться, поскольку жить на поле боя очень некомфортно.



- В последние годы основным инструментом влияния КНР на страны Центральной Азии была инициатива "Один пояс - один путь". Однако сегодня дело идет к сокращению ее финансирования и избирательному отбору проектов. Чем рискует в данном случае Казахстан?



- Прежде всего, сократится экспорт из РК в КНР, причем сокращение коснется целых секторов экономики. За этим последует усугубление отрицательного торгового баланса в торговле как с восточным соседом, так и с остальными странами. Плюс упадут объемы инвестиций извне, поскольку Китай (входящий в пятерку ведущих иностранных инвесторов нашей экономики) будет сокращать их. А еще очень даже возможно, что КНР откажет нам в железнодорожном транзите, и тогда наши доходы от последнего сократятся вдвое. Как следствие, придется повышать тарифы на железнодорожные перевозки. В конечном счете вырастут цены на все товары, снизится уровень жизни населения.



- Недавно Джо Байден заявил, что G7 намерен создать альтернативу китайскому проекту "Один пояс – один путь". Как вы оцениваете ее перспективы применительно к Казахстану?



- Вряд ли нам что-то перепадет – скорее всего, ничего. Ключевое внимание США уделят тихоокеанским соседям Китая вроде Тайваня, Южной Кореи, Вьетнама и Филиппин. На втором месте будут его южные соседи: Мьянма, Индия и Пакистан. Все-таки в этих направлениях возможностей противостоять Китаю намного больше, да и государства эти намного сильнее. Участникам этого проекта реально придется покупать лояльность.



Нам же легче вредить самим себе, добиваясь сокращения китайского присутствия. Мы и без чужих денег можем порушить сотрудничество с великим соседом.



Автор статьи: Сауле Исабаева