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Над ГосДепом США гордо реет флаг ЛГБТ
12:07 26.06.2021

Что Госдеп прячет за радужным флагом
Еще недавно в США судили геев, теперь США будут судить гомофобов

Текст: Игорь Полежаев

Впервые в истории внешнеполитическое ведомство США будет отмечать так называемый месяц гордости, ради чего поднимет над зданием Госдепартамента гей-флаг. Отбросив все шутки, которые могут возникнуть по этому поводу, перейдем сразу к сути: права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип Америки. Его будут использовать против нелояльных стран, в том числе для создания в них "пятой колонны".

Уголовное преследование гомосексуалов в некоторых штатах США формально сохранялось вплоть до начала XXI века, а пик их травли со стороны государства пришелся на 1960-е годы – эпоху сексуальной революции, на которую консервативное религиозное большинство пыталось ответить контрреволюцией.

Дата и место перелома в этой войне известно точно – 28 июня 1969 года, Нью-Йорк. О событиях, получивших название Стоунволлские бунты, газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь. Драка с полицией в одном из гей-баров переросла в локальный бунт, после чего ЛГБТ-сообщество перешло к активной борьбе за свои права.

С тех пор июнь для гомосексуалов – "месяц гордости". Прежде его отмечание сводилось к гей-парадам, теперь в "месячнике" участвуют даже органы государственной власти и крупнейшие международные бренды, временно размещающие гей-символику на своих логотипах.

Правда, это относится только к подразделениям в тех странах, где это не вредит бизнесу. Поэтому, например, "Мерседес" становится "радужным" в США и ЕС, но не в России или арабском мире.

В этом году к акции впервые присоединится Госдепартамент. Скорее всего, внешнеполитическое ведомство США вывесит гей-флаг 26 июня – в годовщину легализации однополых браков, когда всемогущий Верховный суд одним своим решением поставил точку в многолетнем конфликте американских консерваторов и симпатизирующих ЛГБТ либералов, присудив победу последним.

Теперь даже консерваторы смирились с тем, что этот фарш назад не проворачивается, и дело тут не только в особенностях судебной системы США. Так, республиканец Дональд Трамп стал первым президентом, который сфотографировался с гей-флагом в руках. А легализацию гей-браков он не то чтобы поддерживал, но никогда не призывал ее аннулировать.

"Фронт работ" современных республиканцев уже не война с ЛГБТ, а защита религиозных убеждений американцев. Грубо говоря, чтобы за отказ печь торт на однополую свадьбу на верующего пекаря не подавали в суд за дискриминацию.

В блогах сложившуюся ситуацию любят описывать фразами типа "мир прогнулся под геев", но это верно лишь в той части, что общественное мнение по отношению к ЛГБТ действительно изменилось. Менеджмент транснациональных корпораций отнюдь не дураки, чтобы участвовать в международном гей-прайде в ущерб себе. В современном западном мире лояльность к геям приносит прибыль.

Аналогичным образом политиков интересуют голоса избирателей – уже даже не самих гомосексуалов, а тех, кого называют "гей-френдли". Это можно сравнить с антисемитизмом довоенной Америки, когда за политиков-антисемитов (а их было немало) отказывались голосовать не только евреи, но и сочувствующие им.

То, что при власти демократов министерства и ведомства США стали отмечать "месяц гордости", логично и предсказуемо – представители ЛГБТ не только голосуют за либералов, но и являются весьма активными партийными активистами. Вопрос лишь в том, какой именно флаг вывесит Госдеп – классический шестицветный (ЛГБТ-стяг – это не "радуга", на нем отсутствует голубой цвет) или с добавлением черной и коричневой полос (они символизируют права чернокожих геев). Скорее всего, второй.

Однако из всего вышесказанного не следует, что гей-стяг над Госдепом – это внутреннее дело самих американцев, не имеющее последствий для остального мира. Нет, это и внешняя политика тоже.

Тут следует вспомнить, что при Трампе радужные флаги Госдеп еще не вывешивал – все-таки он ориентировался в том числе на религиозный электорат. А вот на "подразделениях" Госдепа в других странах мира, сиречь посольствах – уже да. В том числе и на американском посольстве в Москве.

Это трудно воспринимать иначе, кроме как прицельный "троллинг" РФ и ее законодательства, ограничивающего ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Американцы как бы подтверждали свое намерение "научить" терпимому отношению к секс-меньшинствам весь остальной мир – и Россию тоже.

Многие уже об этом забыли, но до 2014 года и событий на Украине, заслонивших собой все прочие аспекты российско-американских отношений, основным предметом постоянной критики со стороны Вашингтона в адрес Москвы была "ситуация с правами человека", в частности – "с правами ЛГБТ-сообщества".

Теперь, после возвращения демократов в Белый дом, американцы наверняка перейдут от поучений к полноценному мессианству.

Права ЛГБТ могут стать поводом не только для критики, но и для более жесткого давления на "нарушителей" через введение экономических санкций.

Если республиканцы в большей степени рационалисты, то демократы предельно идеологизированы. Еще десять–пятнадцать лет назад было невозможно представить, чтобы США стали ссориться из-за геев с лояльной к ним Саудовской Аравией, где за гомосексуальность судят по шариату и приговаривают к смертной казни. Но теперь от президента Джо Байдена прямо требуют пересмотреть отношения со столь важным партнером, как Эр-Рияд, который охотно покупает американские вооружения и обеспечивает США нефтью.

Среди таких "идейно-заточенных" товарищей и госсекретарь Энтони Блинкен, для которого обыкновенна правозащитная риторика.

В этом послевоенная Америка постоянна – претендовать на роль мирового жандарма и лезть во внутренние дела независимых стран. А повод может быть любым: при Рейгане Москву "клевали" за нарушение прав верующих, при Клинтоне – за чеченцев, при Обаме – за геев и т. д. Госдеп способен принять на вооружение любую догму, включая те, которые прежде клеймил. Права кого-либо в конечном итоге лишь удобный повод для информационной войны и очернения внешнеполитического оппонента.

В эпоху соперничества двух сверхдержав за глобальное доминирование, которую обычно называют холодной войной, в эту игру играли двое. Так, атакуя Вашингтон за нарушение прав чернокожих, советская Москва тоже действовала в своей идеологической парадигме. В реальности советских граждан и советское руководство не особенно волновал американский расизм, но его критика с нашей стороны – это не только спор вида "сам дурак". Она должна была способствовать коммунистической экспансии в Африку и воспитанию в США "пятой колонны".

Легендарная теперь уже Анжела Дэвис, за свободу которой боролись ивановские ткачихи и житомирские колхозники, была кандидатом в президенты от американских коммунистов. А массовое движение за права чернокожих, поддерживаемое из Москвы, грозило перерасти в революцию под социалистическими лозунгами и даже привести к распаду США.

В итоге распалось, как известно, не американское государство. Но современная демонстративная поддержка наших геев их Госдепом – "мягкая сила" того же рода.

Это, конечно, не означает того, что российские геи поголовно лояльны Вашингтону и готовы устроить в РФ цветную (разноцветную) революцию. Но американцы хотели бы, чтобы дела обстояли именно так, хотели бы, чтобы гомосексуалы превратились в их группу влияния. Следовательно, они будут действовать в этом направлении в России, Китае, Иране и в других странах, отвергающих глобальное доминирование США, а гей-флаг над Госдепом – это только начало.

Источник - Взгляд
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