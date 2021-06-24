Неувядаемая 46-летняя Узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" Кубка мира в Дохе!

12:12 26.06.2021

На Кубке мира по спортивной гимнастике 46-летняя Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в опорном прыжке.



На лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящем в Дохе (Катар), 46-летняя спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.



Лицензиат Олимпиады-2020 в Токио, выступавшая в направлении опорного прыжка, набрала 14,066 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась гимнастка из Франции Девилар Колин - 13,966 балла, тройку сильнейших замкнула египетская спортсменка Тамас Нэнси - 13,366 балла.



Напомним, в октябре 2019 года в интервью агентству ТАСС Оксана Чусовитина заявляла, что собирается завершить карьеру после летней Олимпиады в Японии.



