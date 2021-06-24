Кабинет навынос: Кабулу предрекли падение правительства без диалога с талибами, - Э.Байназаров

12:22 26.06.2021

Кабинет навынос: Кабулу предрекли падение правительства без диалога с талибами

Что будет с Афганистаном через полгода



Эльнар Байназаров



Правительство Афганистана в ближайшее время рухнет, если продолжит оттягивать содержательные переговоры с талибами. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, Кабулу следует применять "разумную гибкость" и решиться на формирование коалиционного правительства с включением талибов, тогда оно устоит. Ранее американские СМИ со ссылкой на национальное разведсообщество сообщили, что коллапс кабинета Ашрафа Гани может наступить через шесть месяцев после вывода войск США. Между тем на севере Афганистана талибы уже захватили шесть райцентров, а также КПП на границе с Таджикистаном и подошли вплотную к границам Узбекистана. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что растущая угроза со стороны талибов может заставить Ташкент и Душанбе согласиться на размещение на их территории американского вооружения.



Шесть месяцев и конец



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23 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведсообщество США сообщила, что правительство Афганистана может рухнуть в течение 6–12 месяцев после вывода американских военных. Вашингтон уже вывел более половины из 3,5 тыс. военнослужащих, дислоцированных в республике, остальные должны вернуться домой к 11 сентября.



В Москве подобную оценку разделяют. Как заявил "Известиям" Замир Кабулов, выход из сложившегося кризиса для Афганистана - проявить гибкость в переговорах с талибами и пойти на создание коалиционного кабинета.



- Если оно (правительство Ашрафа Гани. - "Известия") будет продолжать эту же линию и всячески оттягивать содержательные переговоры [с талибами], то обязательно рухнет. Если изменит и будет применять разумную гибкость и ставить национальные интересы выше личных, тогда оно устоит и будет коалиционное правительство, - сказал дипломат.



Пессимистичные прогнозы в WSJ появились после того, как на прошлой неделе движение "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе традиционного весеннего наступления провело ряд крупных операций в северном Афганистане. 22 июня оно заняло главный пограничный переход с Таджикистаном и достигло окраин главного транспортного узла северного Афганистана - Мазари-Шарифа.



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По данным афганского издания TOLOnews, под контролем талибов находится уже шесть райцентров вдоль северной границы с Таджикистаном, включая районы Тахар и Фарьяб, бои с правительственными войсками продолжаются в четырех вилаятах (провинциях). С начала вывода войск НАТО, начавшегося 1 мая, талибы взяли под контроль уже 41 район.



По оценке посланника ООН в Афганистане Деборы Лайонс, с начала мая пали уже свыше 50 из 398 районов Афганистана. Она отметила, что большинство захваченных территорий примыкают к столицам провинций. Это позволяет предположить, что талибы попытаются захватить эти города после полного вывода иностранных войск, а пока занимают стратегические позиции.



Особую тревогу вызвал инцидент на таджико-афганской границе. 22 июня 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском "Талибана" отступили на территорию Таджикистана. Пограничники среднеазиатской республики, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана", сказано в сообщении погранслужбы страны.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после инцидента заявил, что "развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства".



По оценке таджикских властей, общее число раненых, убитых и взятых в плен афганских военнослужащих на территории пограничного комиссариата "Шерхон-Бандар" составляет до 100 человек. Обстановка по-прежнему остается напряженной.



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Таджикистан в этом плане повел себя не в пример гуманнее, чем Туркменистан: в марте 2019 года "Талибан" напал на КПП в приграничной провинции Бадгис. Около сотни афганских военных пытались укрыться на туркменской территории, однако, как сообщил председатель совета провинции Бадгис Абдула Азиз Бик, власти соседней республики их не пропустили. В результате вся сотня попала в плен к талибам.



Лоббирование ради задержки



Разговоры о переходном правительстве на период до проведения выборов активизировались в начале марта, после публикации письма госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он просил Ашрафа Гани рассмотреть предложение Вашингтона о создании нового правительства, после чего будут проведены общенациональные выборы. Россия также поддержала предложение о создании переходного кабинета.



Однако президент Гани неоднократно отказывался рассматривать вопрос о создании временного правительства, которое, вероятно, отодвинуло бы его на второй план.



"Талибан", в свою очередь, выходом из сложившегося кризиса и единственной возможностью положить конец военному конфликту в Афганистане считает "настоящую исламскую систему". Об этом 20 июня заявил заместитель лидера группировки Абдулла Гани Барадар.



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Он также отметил, что талибы готовы на переговоры с Кабулом. "Наше участие в переговорах свидетельствует о том, что мы верим в разрешение проблем путем взаимопонимания", - уточнил представитель движения.



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Президент Афганистана в ответ на эти заявления отметил, что "талибы должны принять решение о том, заключат ли они мир или будут и далее относиться к афганскому народу как к врагам".



Появление статьи в WSJ пришлось аккурат к визиту Гани в Вашингтон 25 июня на встречу с Джо Байденом. Потому, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, эта публикация воспринимается как давление на президента, с тем чтобы тот согласился на создание переходного правительства.



- Сообщения о падении Кабула позволяют военным кругам США лоббировать свои интересы и попробовать переубедить Белый дом, что надо пересмотреть некоторые положения соглашения с талибами, потому что у Штатов тоже немало оснований обвинить талибов в невыполнении пунктов договора, - заявил эксперт "Известиям".



Однако при решении о создании временного правительства возникает другой вопрос: талибы сохраняют союзнические отношения с другими группировками, в частности с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Потому их приход к власти повышает угрозу в стране и регионе.



По мнению старшего научного сотрудника отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, президенты РФ и США во время встречи в Женеве наверняка обсуждали проблему этого государства, поскольку "обе страны заинтересованы в том, чтобы Афганистан не стал, как в 2001 году, рассадником терроризма не только в регионе, а во всей Центральной Азии".



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- Американцы стремятся реструктурировать свое присутствие в регионе, но при этом имеют в виду, что на центральноазиатские республики завязаны коренные национальные интересы России. К тому же Таджикистан - член ОДКБ, - напомнил эксперт.



Рост угрозы с юга



Омар Нессар также отметил, что растущий уровень угрозы со стороны талибов может быть использован США для того, чтобы склонить власти Узбекистана и Таджикистана разрешить размещение американских беспилотников на их территории - для охраны границы с Афганистаном.



- Складывается ситуация, которая дает повод обосновать появление американских беспилотников. Военные, выступая в сенате, говорят, что летное время из стран залива до Афганистана большое, поэтому им надо разместить войска поближе. Пакистанская сторона уже подчеркнула, что ни в коем случае не пойдет на размещение американского контингента. Остаются только Узбекистан и Таджикистан, - заключил политолог.



В мае Ташкент заявил, что оборонная доктрина республики не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз. С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом Карши-Ханабад в Узбекистане, но после запрета властей республики перенесли военные мощности на авиабазу Манас в Киргизии.



В Таджикистане постоянных баз американцев не было, но после терактов 11 сентября самолетам ВВС США было разрешено заправляться на аэродроме Айни под Душанбе.



23 июня после инцидента на границе президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонные беседы со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, а также с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Беседы были посвящены афганской проблеме.



А 25 июня "в связи с обострением обстановки в Афганистане" Узбекистан начал внеочередную проверку боеготовности войск.