При транспортировке из РФ в Ру "самортизировалось" листовой стали на 2030 корпусов узб-авто "Нексия"

12:24 26.06.2021

Неизвестные украли крупную партию листовой стали для UzAuto Motors



В UzAuto Motors сообщили о пропаже крупной партии листовой стали, которая предположительно была украдена во время транспортировки из России. Объема пропавшего металла хватило бы, например, для производства более 2000 компонентов автомобилей Nexia-3, уточнили в компании.



В грузовом поезде с сырьем, прибывшем 12 июня на автомобильный завод в Асаке, обнаружена пропажа партии листовой стали, произведенной российской "Северсталью", сообщила пресс-служба UzAuto Motors.



Нарушение целостности одного из вагонов было обнаружено во время осмотра состава при въезде на территорию завода. По итогам проверки, проведенной службой комплаенса UzAuto Motors, установлено, что в данный вагон были загружены стальные листы, часть из которых украдена неизвестными лицами во время транспортировки.



Как уточнили в компании, данного объема пропавшего металла хватило бы для производства 2030 компонентов автомобилей модели Nexia-3, 871 - Gentra или 970 - Labo.



Собранные в результате служебного расследования материалы направлены в Транспортную прокуратуру Узбекистана для выявления виновных, а также дачи правовой оценки действиям сотрудников подразделений транспортной безопасности МВД.



В свою очередь, в компании заверили, что UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств по заключенным договорам и данный инцидент не отразится на сроках поставок автомобилей.