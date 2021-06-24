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Суббота, 26.06.2021
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Пятница, 25.06.2021
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Эвакуацией американского барахла из Афгана занимаются российские и украинские (советские) самолеты
13:43 26.06.2021

Российские и украинские самолеты замечены с деликатной миссией в Афганистане
Контингент НАТО эвакуирует военную технику и имущество с помощью "Русланов" и "Мрии"

Армия США и ее союзники готовятся окончательно покинуть территорию Афганистана. К осени контингент НАТО полностью завершит свою миссию, иностранные военные вернутся домой. Для эвакуации солдат и военной техники, командование Альянса привлекает транспортные самолеты из России и Украины, некоторые совершают по 2-3 рейса за сутки. "МК" узнал, какие именно задачи выполняют военно-транспортные самолеты советского производства на службе НАТО.

Контингент НАТО эвакуирует военную технику и имущество с помощью "Русланов" и "Мрии"
АФГАНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ В КАБУЛЕ
ФОТО: AP
производства на службе НАТО.

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Президент США Джо Байден отдал приказ об отводе американского контингента из Афганистана до 11 сентября, к 20-летию известных терактов в США. К этой дате все американские военные будут отведены на другие базы армии США в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Примеру американцев последовали другие страны-участницы международной международной коалиции по борьбе с терроризмом в Афганистане.

Свои войска уже вывели Испания, Нидерланды, Дания, Грузия и ряд других стран. Некоторые контингенты передают оружие и военную технику афганским правительственным войскам. Другие полностью уничтожают свои базы, вместе со всем содержимым.

Накануне стало известно о полете в Афганистан крупнейшего транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Самолет вывез партию военных вертолетов ВВС Великобритании, которые командование решило не передавать афганским вооруженным силам. Вертолеты были доставлены на территорию Пакистана, откуда, скорее всего, направятся в Великобританию морским путем. Предположительно, в НАТО опасаются, что военная техника может попасть в руки террористов, поэтому Альянс вынужден оплачивать дорогостоящую эвакуацию.

Часть американского оружия и техники останется в Афганистане. А вот немецкий контингент планирует вывезти все свое военное имущество. Из-за того, что в составе немецких ВВС нет достаточного количества тяжелых военно-транспортных самолетов, командование Бундесвера зафрахтовало несколько самолетов Ан-124 украинской компании "Антонов".

По данным сервисов по мониторингу за воздушным пространством, известно как минимум о трех самолетах, привлекаемых к эвакуации: UR-82027, UR-82072 и UR- 82008. На протяжении последних нескольких месяцев транспортные тяжеловесы совершают рейсы из немецких Лейпцига и Остенда. Как правило, самолеты садятся на авиабазе в афганском городе Мазари-Шариф, где базируется большая часть немецкого контингента в Германии.

Спрогнозировано наступление Талибана на Таджикистан: решать проблему придется России

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По мере того, как приближается окончательный срок отвода сил НАТО из Афганистана, к эвакуации привлекаются дополнительные иностранные подрядчики. По данным мониторинга, в последние несколько дней к эвакуации привлекается Ан-124 российской компании "Волга-Днепр" с опознавательным номером RA-82047. Борт совершает рейсы по маршруту Дубай - Кабул. По непроверенным сведениям, самолет зафрахтовали афганские власти для эвакуации своего имущества в Объединенные Арабские Эмираты. Правительство Афганистана опасается, что после отвода американских войск Кабул будет в считанные недели захвачен боевиками запрещенной в России террористической группировки "Талибан".

Местные источники сообщают о том, что тысячи афганцев, которые работали на армию США, требуют от Пентагона эвакуировать их вместе с военными. Радикалы заочно приговорили к смерти всех, кто подозревается в сотрудничестве с силами НАТО. Ряд источников полагают, что в ближайшее время к эвакуации из Кабула будет привлечено еще больше иностранных подрядчиков, в первую очередь - из России.

Федор Данильченко

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624704180
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